“Oktubre” cumple 40 años: Rocambole convoca a presentar creaciones personales para una muestra que celebra el álbum que cambió el rock argentino

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El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria “Rocambole y la inversión dialéctica” para reunir tatuajes, banderas y murales inspirados en Oktubre, el segundo álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que cumple 40 años. Las propuestas podrán integrar una muestra en diciembre en el Museo MAR de Mar del Plata y se reciben hasta el 2 de noviembre.

Las producciones seleccionadas se exhibirán junto con obras originales de Rocambole y material documental de la época. La iniciativa busca recuperar la apropiación que el público hizo durante cuatro décadas de la iconografía del disco.

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La convocatoria fue presentada el 13 de octubre en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, durante el panel “De regreso a Oktubre”. Participaron la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la senadora provincial Fernanda Raverta; el autor de la gráfica del álbum, Ricardo “Mono” Cohen, conocido como Rocambole; y la artista y curadora Natalia Famucchi.

Las producciones seleccionadas se exhibirán junto con obras originales de Rocambole y material documental de la época (REUTERS/Matias Baglietto)

“La propuesta busca profundizar y continuar el sentido de la obra. No completarla ni cerrarla, sino seguir construyéndola: seguir escuchándonos, seguir juntándonos y seguir cuidando nuestros estados de ánimo”, dijo Saintout. La funcionaria agregó que el homenaje se realiza desde la provincia de Buenos Aires junto con uno de los artistas visuales de la cultura popular argentina.

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“Una imagen exquisita” convoca a enviar fotografías de tatuajes vinculados con la portada de Oktubre, sus personajes y motivos, fragmentos de las letras o ilustraciones de afiches y volantes relacionados con la presentación del disco en 1986 y atribuidos a Rocambole. Se requieren dos imágenes: una del tatuaje completo y otra de un plano corto de la persona que lo lleva.

“Banderas en tu corazón” propone la creación colectiva de una bandera homenaje. La participación es grupal, con tres o más integrantes, y exige el envío de un boceto que podrá realizarse mediante dibujo o fotomontaje digital, entre otras técnicas.

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Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

“La tribu de mi calle” está destinada a fotografías de murales temáticos relacionados con Oktubre. Las imágenes deben ser enviadas por los muralistas que participaron en su realización o por quienes encargaron la obra.

Las bases y los formularios de inscripción están disponibles en el sitio de la convocatoria.