Houdini murió en Halloween hace 100 años: una médica reabrió el caso y cuestiona la versión oficial de su muerte

A cien años de su muerte, una investigación médica propone que Harry Houdini no murió por los golpes que recibió, sino por una obstrucción intestinal

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El 22 de octubre de 1926, Harry Houdini, el más grande showman de su época, descansaba en un diván en su camerino del Teatro Princess de Montreal cuando recibió la visita de tres estudiantes universitarios que habían asistido a su conferencia a principios de esa semana.

Uno de ellos, Joscelyn Gordon Whitehead, preguntó si era cierto que, como Houdini solía jactarse, su abdomen podía resistir cualquier golpe. Entonces le propinó varios puñetazos rápidos seguidos.

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Tomado por sorpresa, Houdini hizo una mueca de dolor, pero no le dio mucha importancia y abordó un tren nocturno a Detroit. Nueve días después, estaba muerto.

La causa oficial de muerte fue una infección abdominal provocada por la ruptura del apéndice, ampliamente atribuida a los golpes de Whitehead.

La muerte de Houdini conmocionó a un público que había llegado a considerarlo impermeable al peligro. ¿Cómo había logrado morir el poderoso mago, a los jóvenes 52 años, de algo tan prosaico como la apendicitis?

Después de todo, Houdini, un escapista nacido en Hungría, había alcanzado fama mundial al burlar repetidamente las fauces de la muerte: liberándose de cajas cerradas con candados, emergiendo de ataúdes sumergidos y retorciéndose para salir de camisas de fuerza invertidas.

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Era famoso por su condición física y se enorgullecía de tener el estado físico de un atleta profesional. El mito decía que podía controlar músculos individuales y dislocarse los hombros a voluntad.

A lo largo de los años han surgido múltiples teorías, alimentando el aura de sospecha en torno a la muerte de Houdini. Este Halloween se cumple el centenario.

Larrian Gillespie, una uróloga jubilada, ha investigado a fondo los últimos días de Houdini y tiene una nueva teoría sobre la muerte del mundialmente famoso mago (Brian L. Frank / The New York Times)

Un libro planteó que fue eliminado «por una banda de malévolos enanos de circo que entraron furtivamente en su habitación de hotel para añadir arsénico a su té matutino». Otros han supuesto, erróneamente, que Houdini murió como lo hizo en la película de 1953 Houdini, protagonizada por Tony Curtis: al no lograr escapar de un tanque cerrado durante su número de la Celda de Tortura Acuática.

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Algunos han sugerido que el mago fue asesinado por espiritistas, dada su cruzada por desacreditar su creencia en la comunicación con los muertos. Otros han postulado que quizá esos espiritistas estaban aliados con Whitehead.

Muchos consideran más probable que los golpes del estudiante simplemente llamaran la atención sobre un caso existente de apendicitis avanzada.

Ahora Larrian Gillespie, una cirujana urológica retirada de 77 años, ha aplicado las habilidades de una investigadora médica forense para cuestionar la opinión convencional y limpiar el nombre de Whitehead.

«Esta no es solo una historia sobre la muerte de Houdini», escribe Gillespie en Houdini: The Man Who Died Twice, publicado en julio. «Es una historia sobre cómo desaparece la verdad y por qué, a veces, hace falta la ciencia para recuperarla».

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La tumba de Houdini, en la sección de Ridgewood de Queens, ha atraído visitantes en Halloween desde que su fecha oficial de muerte es el 31 de octubre de 1926. Crédito... Bill Tompkins/Getty Images

Surge una nueva teoría

Gillespie llegó al tema de Houdini por accidente, mientras creaba un sitio web para la clase de un amigo sobre el mago en la Universidad de Nevada.

En su obituario, publicado en The New York Times el 1 de noviembre de 1926, Houdini falleció a causa de un "envenenamiento" (New York Times)

Cuando revisó el certificado de defunción municipal de Houdini, pensó que parecía extraño. Había información tachada. Los nombres eran inexactos. Estaba firmado por un médico que no había estado presente cuando murió Houdini.

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«Supe inmediatamente que había cosas que estaban mal, que esa no era la manera en que normalmente se llena un certificado de defunción», dijo en una entrevista. Gillespie se sintió intrigada, aunque «no tenía ningún interés en Houdini en absoluto», dijo, y agregó: «La magia no es lo mío».

Gillespie, que vive en Los Ángeles, cuenta con una larga lista de credenciales de sus días como uróloga, pero no es la típica investigadora médica. Creció en una familia del mundo del espectáculo —su hermana Darlene fue una Mouseketeer original—. Apareció en series de televisión como el episodio navideño de 1960 de The Twilight Zone. («Soy el elfo que se lleva a Art Carney al final», dijo).

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Formada en UCLA, Gillespie ejerció en Beverly Hills durante 15 años y escribió artículos revisados por pares sobre temas como la cistitis intersticial. Posee cuatro patentes farmacéuticas sobre el control del crecimiento o la inhibición de los vasos sanguíneos.

Gillespie también ha escrito nueve libros sobre nutrición, incluidos The Goddess Diet y You’re Not Crazy It’s Your Hormones, lo que le ha llevado a aparecer en Good Morning America y otros programas.

La uróloga Larrian Gillespie revisó documentos y certificados de defunción para cuestionar la versión histórica sobre la muerte de Houdini

Para investigar la muerte de Houdini, Gillespie consultó libros de texto médicos de la década de 1920, declaraciones juradas, certificados de defunción, cartas y relatos periodísticos. Entrevistó a expertos, profesionales de la medicina y a un familiar de Houdini.

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Gillespie dijo que, además del certificado de defunción de Michigan, había otros dos: uno presentado en Detroit y otro ante la compañía de seguros de Houdini. El municipal demostró posteriormente ser inválido, dijo Gillespie, según el jefe de fraude del Departamento de Estadísticas Vitales del Estado de Michigan, debido a varios indicios de manipulación.

Gillespie dijo que encontró un rastro documental de declaraciones falsas y acciones de más de una docena de personas cercanas a Houdini, incluidos familiares y empleados. Entre ellas, afirma, varias ayudaron a encubrir la fecha en que murió, en parte para hacer parecer que fue el 31 de octubre: «Recordamos a Houdini por la asociación con Halloween», dijo.

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La guiaron durante la investigación especialistas en Houdini a quienes describió como sus «Watson», entre ellos Patrick Culliton, autor de varios libros sobre el mago, y John Cox, quien administra el sitio web sobre Houdini Wild About Harry.

«Nadie había abordado esto desde la perspectiva de un cirujano», dijo Culliton en una entrevista telefónica.

«Hay pruebas bastante buenas de que ella tiene razón», añadió. «De hecho, ha exonerado completamente a Whitehead».

¿No fue apendicitis en absoluto?

La versión aceptada es que Houdini murió cuando la apendicitis, agravada por el golpe, provocó una peritonitis por Streptococcus pyogenes, una forma de infección.

Gillespie sostiene que la apendicitis no fue la causa principal y que el puñetazo no fue un factor crítico. En cambio, argumenta, el culpable fue una obstrucción intestinal provocada por una masa fibrosa de chop suey que Houdini comió el 28 de octubre.

La nueva hipótesis también busca exonerar a Joscelyn Gordon Whitehead, el estudiante señalado durante décadas por la muerte del célebre escapista

La obstrucción llevó a una cirugía de emergencia el 29 de octubre, a última hora de la tarde, sostiene Gillespie: una enterotomía para evacuar el intestino. Pero ya era demasiado tarde; según la autora, se produjo un shock séptico, la fiebre de Houdini se disparó a 40,6 ℃ (105 ℉) y su respiración acelerada provocó espasmos musculares y pérdida de conciencia.

«No se espera que alguien sobreviva 24 horas en esta condición», dijo, «y por eso él no sobrevive».

Pero la obstrucción intestinal nunca fue mencionada en ninguno de los registros de defunción.

Houdini fue operado por segunda vez el 30 de octubre. La investigación de Gillespie sobre los certificados de defunción indica que el mago murió esa tarde a la 1:26 p. m., no al día siguiente a la 1:30 p. m. Pero los documentos fueron manipulados para cambiar la fecha.

«No identificar en el certificado de defunción la segunda cirugía es la pista crítica», dijo. «Esa es la prueba irrefutable. ¿Por qué no se mencionó?».

El obituario de Houdini, publicado en The New York Times el 1 de noviembre de 1926, atribuyó su muerte a un «envenenamiento».

Ella plantea que el personal médico involucrado pudo haber temido que la alimentación y la obstrucción intestinal ofrecieran motivos para una demanda por negligencia médica.

Gillespie argumenta que se evitó una autopsia para ocultar que la muerte fue accidental —por una obstrucción intestinal— en vez de consecuencia de negligencia médica, y que esa conclusión permitió a la viuda de Houdini, Bess, obtener un pago doble de indemnización por muerte accidental de la compañía de seguros de vida de Houdini.

El pasado julio, Gillespie publicó sus conclusiones en el libro, editado por Cipher House Books, empresa de su propiedad.

El libro recibió una reseña estelar de Kirkus y fue finalista del premio de Kirkus al Mejor Libro Independiente en Biografía. «Todo ello da como resultado una peculiar e irresistible búsqueda de una verdad médica oculta», escribió Kirkus, que lo calificó como «un relato absorbente y generador de debate sobre lo que realmente le ocurrió a Harry Houdini».

De izquierda a derecha: George Hardeen, pariente de Houdini; la Dra. Larrian Gillespie, quien investigó la muerte del mago; y D. Whitehead, pariente del estudiante que golpeó a Houdini (Keyris Rodriguez / New York Times)

Nunca se realizó una autopsia para confirmar la causa de la muerte de Houdini, y fue enterrado el 4 de noviembre de 1926 en el cementerio Machpelah, en el barrio de Ridgewood de Queens. Cada año —en un ritual de Halloween tan fiable como tallar calabazas— la gente acude allí para ver la lápida, aunque el cementerio cierra por la noche.

Cox, en su reseña del libro, elogió a Gillespie por descubrir nueva información sobre Whitehead, «¡quien resulta ser la única persona sin culpa en el libro!».

«En última instancia, esta es una historia detectivesca bien contada con muchas conjeturas intrigantes», concluyó Cox. «Pero al final, el misterio permanece».

El sobrino nieto de Houdini, George Hardeen, dijo en una entrevista que consideraba la hipótesis de Gillespie «convincente y persuasiva», pero reconoció que los muchos historiadores, aficionados y magos de Houdini «van a tener dificultades para abandonar lo que creen».

Sin duda, señaló Hardeen, un siglo después de la muerte de su tío abuelo, el mago sigue despertando una fascinación generalizada. «Me gusta plantear la pregunta: ¿Quién era el presidente en 1926? ¿Cuál fue la gran noticia de 1926?», dijo Hardeen. «Pero si le preguntas a un estudiante de quinto grado: “¿Quién es el mago más importante del que has oído hablar?”, algunos podrán decirte: Harry Houdini".

Whitehead, por otro lado —aunque en otro tiempo fue infame—, murió en la oscuridad. Aunque nunca fue acusado de un delito, pagó un alto precio por la muerte de Houdini: se convirtió en un recluso y un ermitaño para evitar la vergüenza de ser etiquetado como el hombre que mató a Houdini. Finalmente murió de desnutrición en 1954, a los 58 años, y fue enterrado en una tumba sin identificar en Montreal.

Gillespie, que llegó a convencerse de su inocencia, ha trabajado para remediarlo. Recientemente —con la posterior aprobación de un familiar— encargó una lápida de granito para que fuera colocada sobre su tumba y viajó en avión hasta allí para verla instalada.

La lápida dice: «WHITEHEAD, Joscelyn Gordon, 25 de noviembre de 1896, 5 de julio de 1954. Ya no es falsamente acusado».

Fuente: The New York Times