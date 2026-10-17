Cultura

Luisa Poppe, de la biología a la espiritualidad: “El despertar de la conciencia no es escapar del dolor y tener la vida maravillosa de Heidi”

La autora de "Lirellpol: memorias de conciencia" reconstruye el recorrido que la llevó de los laboratorios a la literatura, reflexiona sobre el dolor y la espiritualidad y explica por qué acompaña embarazos y nacimientos como doula

Luisa Poppe
Luisa Poppe, de la biología a la espiritualidad: “El despertar de la conciencia no es escapar del dolor y tener la vida maravillosa de Heidi”
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De la biólogía a las terapias alternativas y, finalmente, a la literatura. Luisa Poppe decidió dejar atrás la incomodidad que sentía al final de su carrera universitaria para plasmarla en una nueva escritura: una trilogía que propone un vínculo entre el cuerpo, la memoria y las decisiones personales. El primero de los libros, El cuerpo que escucha, ya está disponible en Amazon; el segundo, El alma que recuerda, se encuentra en proceso de escritura, y el tercero, El corazón que elige, permanece como cierre de la historia. La trama sigue a un neurólogo y a una joven que trabaja con niños con discapacidad y en situación de abandono, marcada por una sensibilidad que también se expresa en su cuerpo.

Pero lo que ahora motiva la conversación con Infobae Cultura es otro libro. Se llama Lirellpol: memorias de conciencia. Ahí Poppe plantea que el desarrollo espiritual no supone negar las dificultades. “El despertar de la conciencia no es escapar del dolor y tener la vida maravillosa de Heidi”, dijo y sostuvo que su propuesta apunta a asumir la propia existencia con honestidad, aceptación y resiliencia. “Que nos empiece a importar mucho más que cada acción tiene una responsabilidad y un efecto detrás”, afirmó. Para Poppe, esa mirada puede expresarse en lo que define como “semillas de luz” que cada persona deja a quienes vienen después.

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Portada del libro LIRELPOLL de Luisa Poppe con un haz de luz vertical, círculos concéntricos dorados y un fondo estrellado.
"Lirelpoll: memorias de conciencia", de Luisa Poppe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación inicial de Luisa Poppe fue en biología. Durante el último año de la carrera, en 1997, atravesó un período de tristeza que volcaba en poemas y que la llevó a cuestionar su continuidad en el ámbito universitario. “Mi cuerpo me empezó a decir que ya no podía seguir. Estaba muy triste”, relató. Ocurrió durante las dificultades que atravesaba la educación universitaria argentina en la década de 1990, entre tomas de facultades y problemas de financiamiento. Entonces recordó una conversación con un asistente de cátedra que le dijo que la carrera “empieza cuando salís de acá” y admitió que no se graduaba porque perdería el acceso al laboratorio donde investigaba.

En 1998, Poppe ingresó a la Escuela de Comedia Musical de Julio Bocca y Ricky Pashkus. Allí encontró una dinámica distinta a la que había experimentado en la universidad. “Me levantaba pensando: ‘Hoy me toca ir a la escuela’”, recordó, y contrastó el esfuerzo que dedicaba al teatro musical con el que había realizado en biología: “Era un esfuerzo gozoso”. Hacia fines de ese año bailó en el teatro Maipo. Para la autora, aquel cambio confirmó una decisión que describe como una escucha de su propia vocación. “Ya iba a entender en algún momento para qué había estudiado biología, pero tenía que seguir mi naturaleza”, sostuvo.

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Luisa Poppe
“Sin tener una gran bienvenida a la vida, se la pude dar a mis hijos

En la escritora encontró algo nuevo: “Me daba cuenta de que mi alma volaba feliz, que finalmente había encontrado un espacio pleno de libertad en la escritura”. En paralelo, Poppe prepara Cuatro estaciones, una antología que reunirá poemas escritos en distintos momentos de su vida. Recordó que ganó un concurso de poesía en Argentina hacia 1999 y sostuvo que esos textos permiten seguir “la evolución de la conciencia” de una misma persona. También trabaja en un libro infantil inspirado en los relatos que transmitía a sus hijos sobre la Navidad, los Reyes Magos y la magia.

La autora indicó que busca contarles a los chicos “que no creyeran tanto en la Navidad o en los Reyes Magos, sino que creyeran en la magia”. El libro abordará, además, la espera de un bebé y la expectativa de que cada niño pueda reconocer sus propias capacidades.

Luisa Poppe
“Que nos empiece a importar mucho más que cada acción tiene una responsabilidad y un efecto detrás”

Otro eje de su actividad está vinculado con el acompañamiento de mujeres durante la gestación y el parto. Poppe relató que comenzó un proceso personal de revisión luego de atravesar síntomas de agotamiento en 2012 y que, durante su formación como doula, abordó aspectos de su propia historia de nacimiento. Su madre padecía cáncer cuando ella nació y murió cuando Poppe tenía dos años. La escritora afirmó que esa experiencia influyó en la forma en que pensó los nacimientos de sus hijos y en su tarea junto a otras mujeres. “Sin tener una gran bienvenida a la vida, se la pude dar a mis hijos”, expresó.

Para Poppe, la formación le permitió escuchar relatos de mujeres que vivían con frustración sus experiencias de parto. Recordó, por ejemplo, los testimonios de quienes decían: “Yo quería parto natural y fue cesárea”. A partir de allí, consideró que el acompañamiento debe contemplar la historia personal de cada madre y el contexto en el que transcurre el nacimiento. “Cuando podés estar en el momento más vulnerable de una persona y no parar de mirarla con amor, algo cambia en todos los que están ahí”, señaló. Esa es, según definió, la experiencia que busca ofrecer durante los partos.

Luisa Poppe
“Sin tener una gran bienvenida a la vida, se la pude dar a mis hijos

Mientras avanza con sus libros, la terapeuta continúa con sesiones y contenidos digitales. Además, anunció un retiro para mujeres en Barahona, República Dominicana, donde reside de forma temporal, previsto del 9 al 13 de noviembre y organizado junto con Laura Hurtado bajo el nombre I Am Light.

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