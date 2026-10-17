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El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, Juan Francisco Solórzano, es asesinado en el Campo Marte

El abogado de 43 años participaba en un partido de fútbol cuando hombres armados atacaron una cancha de la zona 5 capitalina, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarra, según los socorristas

Un hombre con un saco azul y una corbata celeste está sentado en un sofá gris frente a una mesa de vidrio y una ventana
Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)
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El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue asesinado el sábado 17 de octubre durante un ataque armado en las canchas del Campo Marte, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El hecho dejó un segundo fallecido, identificado como Gustavo Adolfo Aguilar Gamarra, de 52 años, y al menos tres personas heridas mientras se realizaba una actividad deportiva.

Los Bomberos Municipales recibieron varias llamadas a la línea 123 que alertaban sobre disparos dentro del complejo deportivo. Al llegar, los paramédicos encontraron a dos hombres sin signos vitales, con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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Las víctimas tenían entre 40 y 45 años, según la primera evaluación de los socorristas. Las ambulancias trasladaron a tres heridos a un centro asistencial para recibir atención médica.

El ataque ocurrió en una de las canchas del Campo Marte mientras Solórzano Foppa participaba en un partido de fútbol junto con su asistente y otras personas, de acuerdo con información preliminar. En el lugar quedó el cuerpo del exfuncionario junto al de Aguilar Gamarra.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de dos personas vinculadas de manera preliminar con el ataque. La institución también indicó que fue incautada un arma de fuego, aunque no divulgó la identidad de los detenidos ni precisó cuál habría sido su participación.

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Despues de confirmarse el hecho, el presidente Bernardo Arévalo, utilizo su red social X por medio de la cual expreso “repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue”.

Además indica que ha girado instrucciones a las instituciones del ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con las autoridades competentes y poner todas sus capacidades al servicio del esclarecimiento de este crimen. Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia.

El abogado Jua francisco Solorzano Foppa analiza los incidentes ocurridos en Huite, Zacapa en Guatemala. Crédito Facebook Foppa

Un ataque durante una jornada deportiva

El Campo Marte es un complejo deportivo situado en la zona 5 capitalina que Solórzano Foppa frecuentaba desde hacía 15 años. En un video publicado en septiembre, el abogado había contado que jugaba fútbol allí durante los fines de semana.

El sector fue acordonado tras los disparos, mientras las autoridades iniciaban las diligencias para recopilar indicios y establecer la secuencia del crimen. Hasta el momento, no se han informado el posible móvil ni las circunstancias en las que los atacantes llegaron a la cancha.

La identidad de Solórzano Foppa fue confirmada por autoridades de socorro tras la llegada de un equipo periodístico de Soy502 a la escena. El exfuncionario tenía 43 años al momento de su muerte.

En sus redes sociales, Solórzano Foppa publicaba opiniones sobre asuntos políticos y judiciales. También había denunciado presuntos vínculos entre pandillas y figuras políticas, además de referirse a estructuras criminales.

Un hombre con un saco azul y una corbata celeste está sentado en un sofá gris frente a una mesa de vidrio y una ventana
Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

La trayectoria de Solórzano Foppa en la función pública

Solórzano Foppa era abogado y notario, con más de 15 años de experiencia como funcionario público. Hizo carrera fiscal en el Ministerio Público, donde fundó y dirigió la Dirección de Análisis Criminal y ocupó la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.

Posteriormente fue superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cargo al que llegó como la persona más joven en ocupar esa posición. También integró los Bomberos Municipales durante más de 13 años.

Después de dejar la SAT, se dedicó al ejercicio profesional como abogado litigante y participó en procesos judiciales de alto perfil. En los últimos días actuaba como defensor de una extrabajadora del Ministerio Público procesada por la compra de un edificio para esa institución.

El abogado también representaba a la exfiscal general Thelma Aldana, vinculada a ese mismo expediente judicial. Su actividad profesional se extendía a casos relacionados con criminalidad organizada y a opiniones públicas sobre la coyuntura nacional.

La investigación deberá determinar quiénes participaron en el ataque, cómo se produjo el ingreso de los agresores al complejo deportivo y cuál fue el motivo del asesinato. La PNC no ha difundido información adicional sobre los dos detenidos ni sobre el estado de las tres personas que resultaron heridas.

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