El Cinema Kabuki llega gratis a la Sala Lugones con dos obras japonesas en pantalla grande

El Teatro San Martín proyectará dos obras de Kabuki en la Sala Leopoldo Lugones con entrada gratuita

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El Teatro San Martín abrirá sus puertas al teatro tradicional japonés con una propuesta inusual: proyectar en pantalla grande dos obras de Kabuki filmadas con tecnología de cine. La cita será el domingo 18 de octubre, a las 18, en la Sala Leopoldo Lugones, ubicada en Avenida Corrientes 1530, y la entrada no tendrá costo.

El ciclo, llamado Cinema Kabuki, propone un formato que combina el registro cinematográfico con la experiencia en vivo del teatro japonés. La función reunirá un doble programa con dos piezas representativas de esta disciplina escénica centenaria: Ninin Fuji Musume y Nihon Furisode Hajime, con una duración total de 91 minutos.

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Alta definición para una tradición escénica de siglos

La propuesta busca trasladar al público la atmósfera de una representación de Kabuki en vivo a través de imagen en alta definición y sonido envolvente. El objetivo, según explicaron los organizadores, es que el registro cinematográfico permita apreciar con precisión las expresiones faciales, la técnica interpretativa y los recursos escénicos que distinguen a este género, que en Japón combina danza, canto y actuación estilizada.

La función está organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, en conjunto con la Fundación Japón Lima. Se trata de una presentación única, sin repeticiones programadas hasta el momento.

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El ciclo Cinema Kabuki combina el registro cinematográfico en alta definición con la tradición del teatro japonés

Dos historias, dos tradiciones del Kabuki

El programa abre con Ninin Fuji Musume, una pieza de danza protagonizada por Bandō Tamasaburō, reconocido como Tesoro Nacional Viviente en Japón, junto a Nakamura Shichinosuke. Ambos son especialistas en los papeles de onnagata, la técnica actoral mediante la cual intérpretes masculinos representan personajes femeninos, una de las particularidades distintivas del Kabuki clásico. La obra transcurre en un escenario cubierto de flores de glicina, donde los dos actores interpretan a los espíritus de esa planta en una secuencia de cambios de vestuario que acompañan la coreografía.

La segunda obra, Nihon Furisode Hajime, retoma el mito japonés de Yamata-no-Orochi, la serpiente de ocho cabezas. La trama sigue al héroe Susanoo-no-Mikoto en su intento por rescatar a la princesa Inada de la criatura, que se presenta primero bajo la apariencia de la princesa Iwanaga antes de revelar su verdadera forma. La pieza se destaca por su ritmo escénico y por los cambios rápidos de vestuario, un recurso técnico característico del Kabuki conocido como hayagawari.

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Información para el público

Entrada: sin costo. Retiro de localidades: en la boletería del Teatro San Martín, desde dos horas antes del inicio de la función.

Fuente y fotos: gentileza Departamento de Prensa CTBA (Fotos: ©Takashi Okamoto).