Política

Máximo Kirchner encabezó su acto del Día de la Lealtad en Chaco con otro mensaje hacia la interna del PJ

El diputado y líder de La Cámpora apuntó contra los que prometen “batalla” pero “al primer chasquibún salen corriendo”. Afirmó que Cristina Kirchner está “secuestrada”

Dos hombres con camisa blanca de pie sobre una tarima, uno habla frente a un micrófono y el público observa al fondo
Máximo Kirchner encabezó un acto por el Día de la Lealtad en Chaco junto al senador Jorge Capitanich.
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En un Día de la Lealtad atravesado por actos separados del peronismo, Máximo Kirchner apuntó contra los dirigentes que pronuncian discursos de confrontación y luego no sostienen sus posiciones. El mensaje fue pronunciado durante un acto realizado en Resistencia, Chaco, casi al mismo tiempo en el que Axel Kicillof hablaba en otra convocatoria en La Matanza.

“Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo”, afirmó el diputado nacional y referente de La Cámpora. Kirchner no identificó a destinatarios concretos, aunque la frase quedó inscripta en el escenario de tensión interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de cara a 2027.

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El líder de La Cámpora introdujo esa definición al reclamar “compromiso” de la dirigencia para afrontar las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei. Antes había advertido que la unidad, por sí sola, no resuelve las diferencias del espacio: “Ojalá, compañeros, alcanzara con la unidad”.

Máximo Kirchner recordó además que en 2018 procuró convocar a los distintos sectores del peronismo, pero que algunos “le dieron vuelta la cara a Cristina” Fernández de Kirchner. El señalamiento se sumó a su defensa de la expresidenta, a quien presentó como una dirigente que mantiene respaldo porque “no la quiebran” ni la hacen actuar contra su pueblo.

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El diputado también sostuvo que “a Cristina hoy el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José”. Vinculó esa situación con las políticas de sus gobiernos, entre ellas el desendeudamiento, el Procrear, Conectar Igualdad y la Asignación Universal por Hijo, y afirmó que, si hubiera tomado decisiones diferentes, “seguramente estaría libre, como están los Macri y como estuvo De la Rúa”.

En ese marco, la referencia a quienes “salen corriendo” después de prometer batalla funcionó como una crítica a las posiciones que, según su planteo, no se traducen en acciones políticas sostenidas.

La intervención de Kirchner tuvo lugar en el Club Juventud de Resistencia, junto al senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. La convocatoria estaba prevista desde el mediodía, a la misma hora en la que Axel Kicillof tenía programada su exposición 15 en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, partido de La Matanza.

Un hombre y una mujer de cabello canoso se abrazan frente a un panel rojo con letras blancas que forman la frase Madres Chaqueñas
Máximo Kirchner criticó a los dirigentes que pronuncian discursos de batalla y luego no sostienen sus posiciones.

Kicillof cerró el acto bonaerense, organizado en La Matanza con respaldo del PJ provincial y del intendente Fernando Espinoza. Kirchner, en cambio, eligió viajar a Chaco y no participar ni de esa actividad ni de la movilización de La Cámpora frente al domicilio porteño de Cristina Fernández de Kirchner.

El discurso incluyó una convocatoria a construir una alternativa

Además de referirse a la interna, Kirchner cuestionó al Gobierno de Javier Milei y afirmó que, a casi tres años de su asunción, “nada de aquello que prometió el actual presidente ha sucedido en la vida de las familias argentinas”. Enumeró “menos trabajo”, “menos salario”, “menos educación”, “menos salud”, “menos dignidad” y “menos oportunidades”.

También acusó a la Casa Rosada de gobernar para “intereses foráneos” y reclamó recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. En ese marco, rechazó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que beneficia a las mineras y petroleras mientras comerciantes y empresarios locales afrontan una mayor carga tributaria.

El diputado describió además el endeudamiento de los hogares y sostuvo que muchas familias tienen “una calculadora en la cabeza” para llegar a fin de mes. Pidió que el peronismo formule propuestas concretas para recuperar el poder adquisitivo, financiar universidades, escuelas y hospitales, y garantizar medicamentos para los jubilados.

Al cerrar, convocó a la militancia a organizarse pese al contexto adverso. “Aunque estemos cagados a palos y se sientan muchas veces que el futuro nos queda lejos, que tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria”, expresó.

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