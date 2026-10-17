Cultura

Araucarias patagónicas como nunca las viste: Juan Pose lleva 30 fotografías de árboles milenarios al corazón de Buenos Aires

Un fotógrafo autodidacta lleva al Espacio Giesso de Recoleta su visión más monumental de la naturaleza. Las araucarias dejan de ser fondo para convertirse en protagonistas de una historia anterior al ser humano

Fotografía en blanco y negro con siluetas de árboles de araucaria en un terreno con niebla densa y rayos de luz solar
Araucarias patagónicas como nunca las viste: Juan Pose lleva 30 fotografías de árboles milenarios al corazón de Buenos Aires
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El fotógrafo Juan Pose inaugurará Gigantes en las nubes el jueves 8 de octubre de 2026 a las 18 h en el Espacio Giesso de Buenos Aires, una exposición de alrededor de 30 fotografías sobre árboles monumentales de la Patagonia que propone a las araucarias o pehuenes como presencias milenarias, anteriores y posteriores a la vida humana.

La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre de 2026 en la sala de Avenida Alvear 1595, esquina Montevideo, en Recoleta. La entrada será libre y gratuita, de lunes a sábados entre las 10 y las 20 h.

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Las araucarias remiten a un recuerdo de infancia del fotógrafo argentino: sus grandes proporciones y las rugosidades de la corteza le hacían pensar en la piel de un dinosaurio. En esta serie, los árboles dejan de ser parte del fondo patagónico para convertirse en símbolos de permanencia, resistencia y territorio.

La curadora Estela Mourin y la gestora Fernanda Akian organizaron el recorrido con el paisaje como sujeto central de cada obra. Las imágenes fueron impresas con tecnología Giclée, tintas pigmentadas sobre papel de fibras de algodón, en diversos tamaños y ediciones.

Juan Pose - fotógrafo
Juan Pose

Pose, nacido en Argentina en 1962, combina una formación autodidacta con estudios de cine junto al director Eliseo Subiela, una experiencia que enriqueció su manera de construir y observar imágenes, según la gacetilla de prensa de la exposición.

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Pose tomó su primera cámara a los 16 años y encontró en ella una forma de mirar el mundo. A los 19 se embarcó en un carguero para salir de Argentina con una cámara pequeña y sin dinero.

El fotógrafo recordó aquel viaje: “Me fui de Argentina en un barco de carga con cero peso y una camarita... Y, desde entonces, la cámara nunca me abandonó. La fui cambiando, por supuesto, pero mi gran compañía siempre fue la cámara”.

La luz organiza su método de trabajo y determina el momento de cada toma. “Todo es luz. La fotografía es luz. Sin luz está muerto”, sostuvo sobre la condición que, para él, hace posible una imagen.

Juan Pose - fotógrafo
"Gigantes en las nubes", una exposición de alrededor de 30 fotografías sobre árboles monumentales de la Patagonia

Su jornada suele comenzar a las seis de la mañana. Recorre los sitios donde espera encontrar aves u otros animales y permanece atento a lo que aparezca, especialmente en la estepa patagónica de San Martín y Junín de los Andes, donde realizó gran parte de sus fotografías argentinas.

Luego de vivir durante algunos años en Colorado, Estados Unidos, y de participar de una producción de Hollywood durante el rodaje de Danza con lobos, volvió al país. Retomó entonces el trabajo con la naturaleza neuquina: zorros, ciervos, paisajes nevados y cielos.

La fotografía no comienza, para Pose, cuando presiona el obturador. El procedimiento incluye la contemplación previa, la búsqueda de una determinada luz y la disposición a esperar hasta que el entorno defina el instante.

Juan Pose - fotógrafo
La curadora Estela Mourin y la gestora Fernanda Akian organizaron el recorrido con el paisaje como sujeto central de cada obra

Cada toma exige conocer el comportamiento de los animales, recorrer largas distancias y aceptar que la escena esperada puede no ocurrir. El ave puede quedar de espaldas, una nube puede modificar la luz o el animal puede alejarse cuando el fotógrafo se aproxima.

Pose trabaja desde su estudio-galería en San Martín de los Andes, donde exhibe de manera permanente parte de su producción. Los marcos de sus fotografías también son elaborados por él con madera trabajada artesanalmente. “También hago los cuadros. Le doy un marco que acompañe su locura, o al menos mi interpretación”, señaló.

Además de Gigantes en las nubes, Pose desarrolló las colecciones Plumas de luz, Reflejos, Salvaje, Azul, Lanines, Plumas y Cuentos de mar. Las series reúnen imágenes bajo una identidad propia y están concebidas como relatos visuales.

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