Un Van Gogh que perteneció a la familia Blaquier busca el récord de ventas en una subasta

Sotheby’s subastará en Nueva York la pintura Blossoming Chestnut Trees por una estimación de 207 millones de dólares - REUTERS/Joyce Zhou

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Una pintura de Vincent van Gogh que permaneció oculta durante más de seis décadas saldrá a subasta el 18 de noviembre en Nueva York con un precio estimado de USD 207 millones, una cifra que la convertiría en la obra más cara del artista neerlandés jamás vendida en remate público.

Blossoming Chestnut Trees (Châtaigniers en fleurs), un óleo de mayo de 1890, será ofrecido por Sotheby’s como parte de una colección de 12 obras pertenecientes a la familia argentina Blaquier-Arrieta, cuyo valor conjunto ronda los USD 450 millones.

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El precio de martillo proyectado —en torno a USD 180 millones, que con la prima del comprador asciende a los 207 millones— supera con amplitud el récord vigente para un Van Gogh en subasta: los USD 117 millones que alcanzó Orchard with Cypresses en Christie’s en 2022. La casa de subastas londinense garantizó la venta por una suma no revelada, lo que asegura que la obra cambiará de manos y, con alta probabilidad, fijará una nueva marca para el pintor.

El cuadro permaneció fuera de la vista del público desde su última exhibición en el Museo Guggenheim en 1964 - REUTERS

La obra fue pintada nueve días después de que Van Gogh dejara el asilo de Saint-Rémy

El cuadro fue ejecutado en Auvers-sur-Oise, la localidad situada a 30 kilómetros al noroeste de París donde Van Gogh se instaló tras abandonar el asilo psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. El 25 de mayo de 1890, Vincent escribió a su hermano Theo para contarle que acababa de terminar “un estudio de castaños”. La escena, según una postal de alrededor de 1920, muestra una vista de la Avenue de la Gare; el edificio que aparece en el extremo izquierdo de la fotografía coincide con el representado en la pintura, informó The Art Newspaper.

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En primer plano, Van Gogh retrató un bar con el exterior marrón en la planta baja, ubicado a apenas dos minutos a pie del albergue donde se hospedaba. Más de 135 años después, el local sigue funcionando como bar-tabac bajo el nombre Le Balto, en el número 19 de la Rue du Général de Gaulle. La composición destaca por un cielo azul intenso que contrasta con las flores de los castaños, bajo los cuales tres mujeres con sombrillas de estilo japonés se congregan. La figura de la izquierda, con ropa azul y sombrero de paja, evoca la imagen del propio artista.

Vincent van Gogh creó el lienzo en Auvers-sur-Oise nueve días después de abandonar el asilo de Saint-Rémy

Solo ocho de los 50 paisajes de Auvers siguen en manos privadas

Hasta ahora, las únicas imágenes disponibles del cuadro eran reproducciones de baja calidad que no transmitían el impacto visual de la obra. Su última exhibición pública tuvo lugar en 1964, en una muestra sobre Van Gogh y el expresionismo en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. La pintura es una de apenas ocho de los 50 paisajes que el artista realizó en Auvers que aún permanecen en colecciones privadas.

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Pocas horas después de completar el cuadro, el clima en Auvers se tornó lluvioso y tormentoso, lo que pudo haber derribado algunas ramas de los castaños. Eso explicaría por qué Van Gogh recogió varias de ellas para pintar su célebre naturaleza muerta Blossoming Chestnut Branches, hoy en préstamo a largo plazo en el Kunsthaus de Zúrich como parte de la colección Emil Bührle.

La obra pasó por cinco coleccionistas antes de llegar a Buenos Aires en 1975

Tras la muerte de Vincent el 29 de julio de 1890, el cuadro pasó a Theo y luego a su viuda, Jo Bonger. En 1905 fue vendida al cuarto príncipe de Wagram, miembro de la familia Rothschild en Francia. Cuatro años después la adquirió el editor berlinés Samuel Fischer, y a su fallecimiento en 1934 la heredó su hija Brigitte. A pesar de la persecución que sufrió la familia por su origen judío, Sotheby’s confirmó que, según investigaciones recientes, la familia pudo disponer de la obra libremente en todo momento.

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La pintura recorrerá Taipéi, Hong Kong y Nueva York en una gira previa a la subasta de noviembre - REUTERS/Joyce Zhou

En 1936, la pintura fue comprada por Henriette y Marcel Kapferer —él era entonces director de la petrolera Royal Dutch Shell en Francia— y posteriormente vendida. En 1945 llegó a manos de George “Buddy” Gard de Sylva, compositor y productor de Hollywood, y tras su muerte en 1950 fue adquirida por la coleccionista neoyorquina Harriet Harris-Jonas. Finalmente, la pareja Blaquier, radicada en Buenos Aires, la compró en 1975.

La colección fue reunida por Nelly Arrieta de Blaquier, fallecida en 2020, y su esposo separado Carlos Pedro Blaquier, muerto en 2023. Las obras pasaron entonces a sus hijos.

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Un retrato de Vincent van Gogh, en su estilo posimpresionista, se fusiona con el icónico fondo de 'La Noche Estrellada', que muestra un cielo azul oscuro con estrellas espirales y un ciprés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2025, Christie’s ya había vendido en forma privada otra obra de la familia, Seated Zouave (junio de 1888), un retrato de un soldado, por un monto reportado de USD 190 millones que habría incluido comisiones. El comprador podría haber sido de Qatar.

Antes del remate, Blossoming Chestnut Trees será exhibida en Taipéi (5-6 de octubre), Hong Kong (13-15 de octubre) y Nueva York (7-17 de noviembre). Las dos escalas en Asia oriental confirman la importancia creciente de los compradores asiáticos en el mercado de obras de Van Gogh.