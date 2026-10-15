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La reflexión de Meryl Streep, actriz estadounidense, sobre su profesión: “La parte más importante de nuestro trabajo es hacer que cada vida sea accesible y sentida por el público”

La ganadora de tres premios Oscar fue galardonada con el premio Princesa de Asturias en 2023, en cuyo discurso reflexionó sobre la empatía y las mil vidas vividas de los actores

Meryl Streep en los Premios Princesa de Asturias 2023. (Europa Press)
Meryl Streep en los Premios Princesa de Asturias 2023. (Europa Press)
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Meryl Streep (Nueva Jersey, 1949) lleva cinco décadas actuando y varias presumiendo de la etiqueta de ser una de las mejores actrices de la historia —los Oscar lo avalan: se ha llevado la estatuilla en tres ocasiones y ha estado nominada 21—. La estadounidense se ha puesto en la piel de tantas vidas que, al menos en pantalla, puede ser prácticamente quien quiera: la temible editora de una revista de moda, una propietaria de una plantación de café en Kenia, la primera ministra británica Margaret Thatcher o una madre que canta canciones de ABBA en una isla griega mientras prepara la boda de su hija. Ya lo dijo ella: acumula vidas ajenas. Y todas formidables: “Una parte de mí sospecha que, como he representado a personas extraordinarias toda mi vida, ¡ahora me toman por una de ellas!“, afirmó la actriz en su discurso del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023, celebrado en la ciudad de Oviedo.

Precisamente, fue en este discurso donde Streep echó la vista atrás para reflexionar sobre su profesión, una que empezó en el teatro en la década de los 70. “¿Qué es lo que hacen realmente los actores? El intangible don de metamorfosis del actor es lo que hace que sea difícil cuantificarlo o medirlo. ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Qué valor? Sé por mí misma, que cuando veo una actuación que me llama especialmente la atención, puede permanecer dentro de mí durante días, a veces décadas", se preguntó. Así, Streep hizo alusión a la empatía; a interesarse por extraños. En mi trabajo, me han criticado por alejarme demasiado de mi propia experiencia vivida, por alejarme demasiado de mi propia verdad e identidad".

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Las mil vidas de Meryl Streep

Frente a esa idea, la actriz defendió precisamente lo contrario: que una de las funciones de su oficio consiste en intentar comprender experiencias que no son las propias y hacerlas comprensibles para quienes están al otro lado de la pantalla. “La parte más importante de nuestro trabajo es hacer que cada vida sea accesible y sentida por el público”, afirmó. “El compromiso que adquieres cuando te pones en su lugar es mirar el mundo desde el interior de su cabeza. ¡El público juzgará! Tú defiendes su causa lo mejor que puedes", aleccionó.

No resulta extraño que esa reflexión apareciera en el discurso de una intérprete cuya carrera se ha construido precisamente sobre personajes muy distintos entre sí. Desde Kramer contra Kramer —la película que le hizo enamorarse de esta industria— y La decisión de Sophie, las dos películas que le dieron sus primeros Oscar, hasta Los puentes de Madison, El diablo viste de Prada, Mamma Mia! o La dama de hierro, con la que consiguió su tercera estatuilla. Streep ha pasado del drama a la comedia, el musical o el cine biográfico. Desde hace dos años, colidera la cuarta y quinta temporadas de Solo asesinatos en el edificio, cuya sexta temporada verá la luz en diciembre; en 2027 pondrá voz a Aslan en Narnia: El sobrino del mago.

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