Cuba

La pizza como termómetro de la crisis cubana: cuando una comida puede costar la mitad del salario mensual

El encarecimiento acelerado de un alimento históricamente accesible revela con crudeza el deterioro del poder adquisitivo en la isla, donde la inflación oficial en alimentos superó el 36% en agosto de 2026

El tradicional alimento callejero oscila entre cien pesos en puestos provinciales y cifras astronómicas en restaurantes habaneros, lo que refleja una profunda brecha territorial generada por la constante devaluación de la moneda nacional. (Imagen de cortesía)
El tradicional alimento callejero oscila entre cien pesos en puestos provinciales y cifras astronómicas en restaurantes habaneros, lo que refleja una profunda brecha territorial generada por la constante devaluación de la moneda nacional. (Imagen de cortesía)
Guardar

La pizza dejó de ser una comida accesible en Cuba: en 2026, su precio va de 100 CUP (USD 0,13) en puestos de provincia a más de 7,000 CUP (más de USD 8.77) en restaurantes privados de La Habana, una diferencia que expone la pérdida de poder adquisitivo frente al costo de los alimentos.

En Holguín, una pizza sencilla se vende por 100 CUP (USD 0,13) o 150 CUP (USD 0,19), mientras que en Camagüey y Ciego de Ávila los valores oscilan entre 180 CUP (USD 0,23) y 200 CUP (USD 0,25). Los precios relevados por CiberCuba muestran que la misma comida puede costar hasta 70 veces más según la ciudad y el tipo de establecimiento.

PUBLICIDAD

La Habana concentra algunos de los mayores aumentos. Los puestos callejeros cobran entre 300 CUP (USD 0.38) y 400 CUP (USD 0.50), y en el Paradero de Playa el precio pasó de 250 CUP (USD 0.31) a fines de 2025 a 400 CUP (USD 0.50) en junio, un incremento del 60% en menos de tres meses.

En restaurantes privados, una pizza del Hotel E Velasco y Louvre cuesta 1.000 CUP (USD 1,25). Los ingredientes adicionales pueden sumar entre 200 CUP (USD 0,25) y 500 CUP (USD 0,63), mientras que en otros establecimientos el precio llega a ubicarse entre 6.000 CUP (USD 7,52) y 7.000 CUP (USD 8,77).

PUBLICIDAD

En septiembre, tres pizzas adquiridas en un negocio privado costaron cerca de 7.700 CUP (USD 9,65), equivalentes a unos 2.567 CUP (USD 3,22) por unidad. El gasto representa una parte considerable de los ingresos de quienes cobran salarios en pesos cubanos.

Acuarela de una niña y una mujer con un alimento horneado junto a un menú de precios y otros clientes en la vía pública.
El puesto callejero de La Habana pasó de cobrar 250 CUP a fines de 2025 a 400 CUP en junio, mientras otros puestos de la ciudad venden pizzas por entre 300 y 400 CUP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salarios que no alcanzan para una comida fuera de casa

El salario medio mensual se estima en 6.930 CUP (USD 8,68), mientras que el mínimo se ubica entre 2.100 CUP (USD 2,63) y 2.200 CUP (USD 2.76). Una pizza de restaurante puede absorber entre 14% y 47% del ingreso mensual de un trabajador, según el precio elegido.

Una cubana registró en julio una salida familiar que incluyó camarones, ropa vieja, cerdo y pizzas para llevar. La cuenta ascendió a 20.000 CUP (USD 25.06), una suma equivalente a cuatro meses de su salario.

El encarecimiento se relaciona con el costo de los insumos y la depreciación del peso cubano frente al dólar. Un saco de harina llegó a costar 45.000 CUP (USD 56.39) en 2026, mientras que la cotización informal de la divisa estadounidense alcanzó 780 CUP por USD 1 en octubre, con impacto sobre el queso, los embutidos y el aceite importados.

La inflación interanual oficial alcanzó 25,19% en agosto. El aumento fue mayor en alimentos y bebidas no alcohólicas, donde llegó a 36,01% durante el mismo mes.

Los valores tampoco bajan en eventos y espacios públicos. En el festival Pa’Cuba, realizado en el Acuario Nacional, una pizza costó 1.350 CUP (USD 1,69), mientras que un puesto estatal de una playa popular de Las Tunas la ofrecía por unos 300 CUP (USD 0,38).

El elevado precio del saco de trigo y el disparo del dólar en el mercado informal asfixian a los pequeños elaboradores gastronómicos, obligándolos a subir tarifas para sostener sus locales frente al desabastecimiento. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
El elevado precio del saco de trigo y el disparo del dólar en el mercado informal asfixian a los pequeños elaboradores gastronómicos, obligándolos a subir tarifas para sostener sus locales frente al desabastecimiento. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

La diferencia también atraviesa a los consumidores extranjeros: en restaurantes turísticos de La Habana, una pizza italiana puede costar entre USD 14 y USD 22. Esa oferta convive con una economía cotidiana dominada por los pagos en CUP.

Los obstáculos de quienes elaboran pizzas

La presión de los costos también alcanza a quienes producen y venden el alimento. “Tenemos que justificar, eh, la harina, tenemos que justificar las cosas y como todo cubano”, dijo un pizzero cubano en declaraciones recogidas por Diario de Cuba.

El trabajador reclamó una mayor disponibilidad de recursos para desarrollar su actividad: “Un poco más de libertad, diría yo, de que los recursos se democratizasen en gran medida para uno poder avanzar. De lo contrario, todos tenemos que estar inventando, dando cabezazos”.

El pizzero sostuvo que la forma en que se ha organizado la actividad no dio resultado. “Carbono es lo que tenemos. Ni hablar de eso. Nos afectan en todo, nos limitan todo. Nos enseñaron a no trabajar”, afirmó.

También planteó que una mayor responsabilidad individual tendría consecuencias económicas: “Es que si en Cuba se trabajara y cada quien hiciera las cosas que tiene que hacer, oye, cien por ciento estuviéramos mejor”.

Durante décadas, la pizza fue una alternativa barata para cubanos de bajos ingresos y se mantuvo como opción de comida callejera incluso durante el período especial de los años 90.

Temas Relacionados

CubaPizzaInflaciónPoder adquisitivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preso político cubano con dengue, fiebre de 40 y esquizofrenia: su madre denuncia desde Ecuador que no recibe atención en la cárcel más poblada de la isla

Dayron Martín Rodríguez cumple una condena de 22 años en el Combinado del Este, en La Habana, sin medicamentos ni revisión médica. Su caso coincide con el peor brote de dengue registrado en Cuba en lo que va de 2026.

Preso político cubano con dengue, fiebre de 40 y esquizofrenia: su madre denuncia desde Ecuador que no recibe atención en la cárcel más poblada de la isla

Crisis en Cuba: el dólar tocó un nuevo máximo y un incendio en una central eléctrica dejó al 75% de la isla sin luz

La salida de la unidad 1 de Ernesto Guevara de la Serna redujo la capacidad disponible a 740 MW frente a una demanda prevista de 2.900 MW, según la Unión Eléctrica

Crisis en Cuba: el dólar tocó un nuevo máximo y un incendio en una central eléctrica dejó al 75% de la isla sin luz

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

El opositor afirma que realiza labores agrícolas desde marzo en El Pitirre, donde acusa malas condiciones alimentarias y controles militares sobre las cosechas del organopónico que cultiva plátanos, pepinos y yuca para el centro penitenciario

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

El líder cubano atribuyó su falta de atención a la crisis de los misiles, la guerra y otros conflictos políticos, y describió ese período de las décadas de 1960 y 1970 como una injusticia

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

Una joven cubana denunció que tiene dinero, pero que los cajeros entregan montos mínimos y muchos comercios no aceptan transferencias. “Hoy sobrevivir se ha convertido en un deporte extremo”, resumió.

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

TECNO

Los 10 juegos peor calificados de Steam, según las reseñas de sus usuarios

Los 10 juegos peor calificados de Steam, según las reseñas de sus usuarios

Una joven de 17 años creó un detector de terremotos con solo 100 dólares y funciona en Los Ángeles

Dragon Ball Super Beerus: dónde ver los episodios completos cada semana

iPhone Duo se revende por hasta 5.000 dólares antes de su lanzamiento: el riesgo de pagar sobreprecios

Día de la Madre: 60 frases cortas y originales para enviar por WhatsApp en Argentina

ENTRETENIMIENTO

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Selma Blair reapareció en público tras su arresto por un incidente violento en un avión

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

Siete películas que cambiaron de director antes de terminar el rodaje

Desestiman los cargos de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield en Nuevo México

MUNDO

Rumania interceptó y derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

Rumania interceptó y derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina

Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de “arruinar” las protestas en Francia: “Buscan precipitar al país en el caos”

La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"

Egipto advirtió que hará “todo lo necesario” para defender a Arabia Saudita en medio de las tensiones con los hutíes de Yemen