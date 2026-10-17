Cuerpo, erotismo y memoria: el Bellas Artes rescata 40 obras de Susana Rodríguez que pocas veces se vieron en la Argentina

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El Museo Nacional de Bellas Artes inaugurará el martes 20 de octubre a las 19 la exposición temporaria Susana Rodríguez. Historia íntima, una selección de cerca de 40 obras producidas por la artista argentina entre las décadas de 1970 y 1980, que examina los vínculos entre historia, autobiografía, cuerpo y memoria.

La muestra, curada por la investigadora del Museo Gabriela Naso, reunirá serigrafías, dibujos, pinturas, collages y otras piezas gráficas que pocas veces fueron exhibidas en la Argentina. Permanecerá abierta hasta el 17 de enero de 2027 en las salas del segundo piso.

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El director del Bellas Artes, Andrés Duprat, señaló que la institución busca reconocer a una creadora que desplazó los lenguajes tradicionales hacia “territorios menos transitados, allí donde la historia y la autobiografía se enlazan”.

El grabado ocupó un lugar permanente en la producción de Rodríguez. Sobre esa superficie desarrolló asuntos presentes en toda su carrera: el cuerpo, el erotismo, el tiempo y la memoria, con una elaboración conceptual y técnica que atraviesa su obra.

Susana Rodríguez, "Después", 1975

El cuerpo y la sexualidad durante los años 70

La producción realizada durante los largos años 70 partió de experiencias humanas íntimas y recurrió a marcos como la psicología y la semiótica, que entonces habían trascendido sus campos de origen para incorporarse a los discursos cotidianos.

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Naso explicó que la dificultad de comunicación entre las personas y la sexualidad como forma de autoafirmación fueron algunos de los ejes de esos trabajos. La artista también exploró “zonas más huidizas”, con la voluntad de llevar a imágenes aquello que resulta imposible de decir.

El grabado y el dibujo, dos medios tradicionales, fueron alterados mediante la combinación de técnicas y la apropiación de elementos de la cultura masiva. Esa búsqueda reunió abstracción y figuración, narración y hermetismo, profusión y vacío, erotismo y siniestro, pulsiones de vida y muerte, además de dimensiones personales y colectivas.

"Escritura sobre el erotismo (Variación de III)", 1983, collage y lápiz sobre papel

Rodríguez nació en Buenos Aires en 1948. Se graduó como maestra en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires “Manuel Belgrano” y como profesora superior de Grabado en la escuela Prilidiano Pueyrredón.

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En 1988 obtuvo una residencia en la Fundación Rockefeller de Bellagio, Italia. Entre 1989 y 1990 se instaló en São Paulo, Brasil, donde continuó su especialización en litografía.

Premios y obras en colecciones de América y Europa

La artista realizó exposiciones individuales en el Museo de Arte Moderno de São Paulo en 1988; el Centro Cultural Recoleta en 1997, 2000 y 2003; el Museo Provincial de Bellas Artes de Salta en 2001; el Fondo Nacional de las Artes en 1996 y 2000; y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori en 2018.

"Prisionero", ca. 1975, serigrafía

Su trayectoria incluye el Gran Premio de Grabado del Salón Nacional en 2001, el Premio Adquisición Banco Nación en 2008, el Segundo Premio de Grabado del Salón Manuel Belgrano en 2011 y una Mención en Grabado del Premio Trabucco en 2012. Ese mismo año recibió el Premio Konex de Grabado y fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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En 2013 obtuvo el Premio de Grabado del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en Santa Fe. Sus obras integran las colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, el Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, el Museo Nacional del Grabado y el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.

También conserva trabajos suyos el Voluntariado de las Casas Reales de Santo Domingo, República Dominicana; el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid; el Museo Joan Miró de Barcelona; el Consulado Argentino en Nueva York; el Museo de Arte de las Américas de la OEA en Washington, Estados Unidos; y el Fredrikstad Museum de Noruega. La obra de Susana Rodríguez forma parte, además, de colecciones privadas de Argentina, Brasil, Francia, Italia, España y Estados Unidos.

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