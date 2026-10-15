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Quién es quién en ‘Street Fighter’, la nueva adaptación del icónico videojuego: de Jason Momoa y Noah Centineo a 50 Cent y Alexander Volkanovski

La película mezcla grandes actores con deportistas de renombre o cantantes en su reparto

Street Fighter presenta un nuevo tráiler.
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El momento que todos los fans de los videojuegos esperaban ya casi está aquí. Street Fighter llega por fin a los cines y lo hace con un reparto lleno de caras conocidas tanto del cine como de otras disciplinas, desde la música a las artes marciales. La película cuenta la historia de los icónicos Ryu y Ken, aquí separados por una desgracia común como fue la muerte de su maestro y condenados a llevar una vida que ellos mismos desprecian.

Todo cambia cuando son convocados por M. Bison para competir en el Torneo Internacional de Grandes Luchadores, en el cual hay mucho más en juego que la honra. Aunque desconocen la trampa que se oculta detrás de la competición, ambos se embarcan en una gran aventura en la que les acompaña Chun-Li, una agente doble de grandes patadas. Pero no es la única, pues en la película hay espacio para todo tipo de estrellas, desde Jason Momoa hasta el luchador Alexander Volkanovski pasando por el rapero 50 Cent.

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Ken Masters - Noah Centineo

Ken Masters ha llevado una vida más basada en el show que en el arte marcial, e incapaz de lidiar con sus propios sentimientos ha adquirido una serie de vicios que lo han separado de las enseñanzas del maestro Gouken. Sin embargo, el regreso a la escena de Ryu y la convocatoria para su primer torneo le dan la oportunidad de recuperar el honor que cree perdido. El joven Noah Centineo, conocido por A todos los chicos de los que me enamoré, Black Adam o recientemente Warfare: Tiempo de guerra, es el encargado de encarnar al arrogante luchador de melena rubia.

Ryu - Andrew Koji

El luchador supremo, el único capaz de liberar toda la energía del Hadou. O eso cree él. Ryu se crio junto a Ken al mando del maestro Gouken, pero una gran desgracia cambió para siempre su carrera. Ahora está ante la oportunidad de volver al ring y demostrar lo que vale, pero sus miedos de verse dominado por la rabia persisten. El actor Andrew Koji, conocido por películas como Bullet Train o Snake Eyes: G.I. Joe Origins, es el elegido para dar vida al gran protagonista de la saga, con permiso de Ken.

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Chun-Li - Callina Liang

Chun-Li es interpretada por Callina Liang en 'Street Fighter'
Chun-Li es interpretada por Callina Liang en 'Street Fighter'

Sin duda uno de los personajes más queridos de toda la saga, en la película Chun-Li es una agente especial encargada de investigar las operaciones de M Bison, aunque para ganar su confianza tenga que trabajar para él y convocar a varios de los guerreros. La joven Callina Liang (Presence) es la encargada de dar vida a la icónica luchadora de kung-fu

M. Bison - David Dastmalchian

David Dastmalchian interpreta a M. Bison
David Dastmalchian interpreta a M. Bison

Gran villano de la función, el todopoderoso M Bison intenta organizar un segundo campeonato de los mayores guerreros del planeta con una gran intención oculta: capturar a Ryu y drenar la energía vital de su Hadou. Para darle vida está el actor David Dastmalchian, al que muchos conocerán por Dune, Ant-Man o la película de terror El último late night.

Balrog - 50 Cent

50Cent interpreta a Balrog en la película.
50Cent interpreta a Balrog en la película.

El boxeador favorito de tu boxeador favorito no podía faltar. Balrog es desde sus inicios uno de los personajes jugables más icónicos de Street Fighter y aquí es uno de los duros competidores de Ryu y Ken en su camino a la cima. Para darle vida no está un boxeador sino un músico, en concreto el rapero 50 Cent que parece que nació para intepretar al personaje.

Blanka - Jason Momoa

Jason Momoa interpreta a Blanka en 'Street Fighter'
Jason Momoa interpreta a Blanka en 'Street Fighter'

Un bicho verde salido de Brasil y encerrado en la prisión de Metrolao hasta dar con el paradero de su madre. Blanka es probablemente una de las grandes sorpresas de la película y no es para menos, ya que el filme le da al personaje del videojuego una historia de lo más particular y encima con un gran actor como Jason Momoa detrás.

Dhalsim - Vidyut Jammwal

El actor indio Vidyut Jammwal da vida a Dhalsim
El actor indio Vidyut Jammwal da vida a Dhalsim

Otro de los personajes más carismáticos y queridos por los fans es Dhalsim, conocido por su larguísimo y siempre estirable brazo, y quien aquí es uno de los oponentes de Ryu y Ken de cara al título. Lo interpreta el actor indio Vidyut Jammwal, quien es toda una eminencia en su país y realiza aquí su debut internacional.

Juli- Rayna Vallandingham

La campeona de taekwondo Rayna Vallandingham da vida a Juli
La campeona de taekwondo Rayna Vallandingham da vida a Juli

Creada originalmente para Street Fighter Alpha 3, Juli es una de las doce guardaespaldas de M. Bison, y probablemente la más carismática y letal de todas sus dolls. Para encarnarla la película ha optado por la luchadora de taekwondo Rayna Vallandingham, quien estuvo durante meses sometiéndose a un duro entrenamiento ayudada por sus conocimientos con la vara conocida como bong.

Vega - Orville Peck

Orville Peck da vida a Vega
Orville Peck da vida a Vega

Uno de los personajes favoritos para cualquier español, Vega es ese luchador enmascarado y de coleta larga con raíces en nuestro folclore, capote incluido. Para darle vida está el músico Orville Peck, quien tiene en común con el personaje que acostumbra a no enseñar su rostro, aunque desconocemos si también tiene raíces españolas.

Joe - Alexander Volkanovski

Alexander Volkanovski en el set de 'Street Fighter'
Alexander Volkanovski en el set de 'Street Fighter'

Hasta el luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC), que se ha enfrentado con el mismísimo Ilia Topuria -con victoria para este- participa en la película. El australiano da vida a Joe, uno de los pocos luchadores del torneo en la película que no remite a a un personaje jugable del videojuego, sino que se trata de uno basado en la CPU (el rival automático del juego) del original. Para encarnar al personaje, Volkanovski tuvo que llevar una peluca que hará que muchos ni siquiera lo reconozcan. Para que luego digan con Superman y las gafas de Clark Kent.

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