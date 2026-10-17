Miss Universo 2026 habilita el voto del público: La nicaragüense Jasmine Blandford busca asegurar su pase al Top 30

La Organización Miss Universo abrió oficialmente las votaciones del público para definir al Top 30. Nicaragua busca asegurar su pase directo con Jasmine Blandford.

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La cuenta regresiva para la esperada 75.ª edición de Miss Universo ha comenzado oficialmente, encendiendo la pasión de millones de fanáticos de la belleza alrededor del mundo. Con la icónica Isla del Encanto, Puerto Rico, como sede confirmada para la gran final que se celebrará el próximo 24 de noviembre, la Organización Miss Universo ha dado el pistoletazo de salida a una de las etapas más determinantes del certamen: la apertura global de las votaciones del público.

Este mecanismo ofrece a la fanaticada internacional el poder directo de catapultar a su candidata favorita hacia el codiciado grupo de las 30 semifinalistas. En una competencia caracterizada por la diversidad, la excelencia y la estrategia, conseguir un pase directo al Top 30 representa un impulso decisivo.

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Además, los organizadores informaron que, una vez iniciada la fase de concentración final, el sitio web oficial habilitará categorías especiales para votar por el mejor traje de baño, el mejor vestido de noche y el mejor traje nacional.

En medio de este fervor global, la atención del país centroamericano se centra en Jasmine Blandford, la representante de Nicaragua, quien no solo busca asegurar su lugar entre las semifinalistas, sino consolidar una actuación memorable que trascienda el Top 20 o el Top 10 para conquistar la segunda corona de Miss Universo para su nación.

La Organización Miss Universo oficializa la apertura de la plataforma de votación digital para la 75.ª edición. Los espectadores ya pueden emitir su voto en el sitio web del certamen para asegurar el pase directo de Jasmine Blandford al Top 30 (Cortesía: Jasmine Blandford).

A pocas semanas de emprender su viaje hacia San Juan, Jasmine Blandford se encuentra en la fase culminante de una preparación rigurosa y meticulosa. Tras el hito histórico marcado por Nicaragua en ediciones recientes, las expectativas de la afición missóloga son extraordinariamente altas, y la soberana nicaragüense ha respondido con un plan de trabajo intensivo en Estados Unidos.

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El entrenamiento de Blandford se sostiene sobre pilares fundamentales diseñados para potenciar cada una de sus fortalezas sobre el escenario internacional:

Dominio de pasarela con sello internacional: Jasmine ha confirmado que la perfeccionamiento de su caminata y presencia escénica está a cargo de la legendaria preparadora venezolana Gisselle Reyes. Reconocida por formar a múltiples ganadoras de títulos internacionales, Reyes trabaja de cerca con la candidata para pulir su soltura, proyección y elegancia, aprovechando al máximo su imponente estatura de 1.80 metros.

Oratoria, discurso y autenticidad: Más allá del impacto visual, el equipo de la delegada nicaragüense ha volcado gran parte de los esfuerzos en la comunicación. Las clases de oratoria se enfocan en consolidar un discurso sólido, genuino y con propósito social, permitiéndole visibilizar con orgullo sus raíces caribeñas provenientes de Kukra Hill ante el jurado calificador.

Experimenta la elegancia y el carisma de Jasmine Blandford, Miss Nicaragua, en este dinámico video. Su presentación es una combinación perfecta de moda, danza y porte.

Acondicionamiento físico y versatilidad estética: La rutina diaria de Jasmine abarca entrenamientos de alta resistencia y tonificación para afrontar la exigente agenda de la concentración internacional, complementada con sesiones fotográficas estratégicas y propuestas de imagen versátiles.

Claridad estratégica frente a los compromisos previos

A inicios del mes de octubre, la ausencia de Jasmine en una gira promocional previa en Puerto Rico, donde participó un grupo de 17 candidatas hispanoamericanas, generó diversos comentarios en plataformas digitales. Ante esto, el director de la franquicia de Miss Universo Nicaragua, Daniel Guevara, aclaró oportunamente que Blandford no formó parte de dicha actividad debido a la logística de invitación de los organizadores locales y no por inconvenientes internos.

Esta circunstancia fue aprovechada de manera óptima por la candidata y su equipo, permitiéndole mantener una concentración ininterrumpida y enfocar el 100% de su energía en los ensayos y capacitaciones en territorio estadounidense antes de su viaje definitivo a finales de octubre.

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