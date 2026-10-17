La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

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Atlético Madrid derrotó 1-0 al Espanyol por la fecha 9 de la liga española con el tanto agónico de Álex Baena tras habilitación de Julián Álvarez. El Araña aportó su cuota de calidad en el elenco dirigido por Diego Simeone, aunque arrastra una estadística que preocupa a nivel personal: lleva 5 meses sin convertir tantos con la camiseta colchonera.

El argentino cedió el balón al 10 del Aleti, que ensayó un remate formidable que decretó la victoria sobre la hora de los del Cholo. Segundos antes, había hecho una gran maniobra personal que terminó con puntazo y la salvada providencial del arquero Ángel Fortuño. Y tuvo una gran posibilidad luego del quiebre del cero, cuando tomó el balón en las inmediaciones del área grande, se armó el tiro con derecha, sacudió y casi la clava contra un palo. El balón salió a unos centímetros del poste.

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Álvarez no fue titular en la visita a suelo catalán, ya que ingresó en el entretiempo por el nigeriano Ademola Lookman. Lo concreto es que el ex Manchester City está a punto de cumplir seis meses sin gritos con el Atlético, ya que su último festejo fue el 29 de abril pasado ante Arsenal por Champions League (1-1 en España). Y si hay que tomar como referencia encuentros por la liga española, la racha es aún peor y supera los siete meses: anotó por última vez el 28 de febrero ante Oviedo (1-0 como visitante). Desde esa conquista, fue artífice de cinco por Champions y una por Copa del Rey.

Julián asistió, pero sigue sin convertir (REUTERS/Albert Gea)

Si bien lentamente se va aclimatando otra vez al mundo Atlético luego de su frustrada transferencia al Barcelona, es evidente que al Araña le afectó todo lo que se habló durante el último mercado de pases mientras disputaba el Mundial con la selección argentina. Vale remarcar que con la Albiceleste, en este período de sequía, sí marcó dos goles: uno en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Suiza y otro en el amistoso ante Burkina Faso (7-0 previo a la despedida de Lionel Messi).

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El atacante había expresado en su momento que una transferencia era la mejor alternativa, mientras que el club rojiblanco se negó de plano a negociar con uno de sus rivales directos, incluso después de una oferta blaugrana superior a los 100 millones de euros. Atlético sostuvo que Barcelona había contactado al futbolista sin autorización y llevó el caso ante la FIFA y la RFEF; además, Miguel Ángel Gil Marín fue tajante al asegurar que no habría operación con el conjunto catalán.

La tensión se trasladó al entorno del jugador y a la relación con los hinchas: Álvarez se perdió entrenamientos por una indisposición durante los días más sensibles de la negociación y recibió silbidos de parte del Metropolitano. Aunque Arsenal y Manchester City aparecieron como posibles alternativas, el futbolista no aceptó regresar a Inglaterra y terminó quedándose en Madrid al cierre del libro de pases. El club evitó vender a una de sus figuras a un rival directo, pero quedó con el desafío de recomponer el vínculo entre Julián, el vestuario y la afición. En tanto, el futbolista rompió relación con su antiguo representante.

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En lo que va de la temporada, Julián sumó minutos en 7 partidos y aportó dos asistencias (contabilizando todas las competiciones). Con este resultado, Atlético dejó claro que pretende dar batalla en la liga doméstica a pesar de hacer fuerza en la Champions League. A la espera de la visita del líder Barcelona a Betis, los Colchoneros quedaron a dos puntos de ventaja de los culés.

Los últimos goles de Julián Álvarez en Atlético Madrid

28 de febrero: Oviedo 0-1 Atlético Madrid (1) - Liga Española

10 de marzo: Atlético Madrid 5-2 Tottenham (2) - Champions League

18 de marzo: Tottenham 3-2 Atlético Madrid (1) - Champions League

8 de abril: Barcelona 0-2 Atlético Madrid (1) - Champions League

18 de abril: Atlético Madrid 2-2 Real Sociedad (1) - Copa del Rey

29 de abril: Atlético Madrid 1-1 Arsenal (1) - Champions League