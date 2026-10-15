La Casa de América Latina de París cumple 80 años amenazada de desalojo: 26.000 firmas y un banco que quiere vender su sede por USD 112 millones

La Casa de América Latina de París cumple 80 años amenazada de desalojo

Guardar

La Casa de América Latina de París celebró este jueves su 80º aniversario con un llamado a luchar “hasta el final” para evitar la expulsión de su sede, que el Banco de Francia puso a la venta en junio.

Decenas de personas se dieron cita en los dos palacetes del siglo XVIII que la acogen desde 1965 para repasar su historia: su creación en 1946 a iniciativa del general Charles de Gaulle o las intervenciones de los presidentes François Mitterrand en 1981 y Jacques Chirac en 2003 para “salvarla”...

PUBLICIDAD

Pero el aniversario está marcado por su posible cierre. El Banco de Francia, propietario de los edificios, sacó a la venta el complejo por 100 millones de euros (112 millones de dólares), sin obligación para los futuros compradores de mantener entre sus muros la “MAL”, como se la conoce, por las iniciales de “Maison de l’Amérique latine”, su nombre en francés.

“Lucharemos hasta el final (...) Sería una verdadera pena que, justo cuando celebramos los 80 años de existencia y actividad de la Casa de América Latina, esta desaparezca”, dijo su presidente, el exembajador francés Jean-Marc Laforêt.

La casa fue creada en 1946 para promover las relaciones entre Francia y América Latina

Creada en 1946 para promover las relaciones entre Francia y América Latina, como contrapeso de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, actualmente es un epicentro cultural, aunque en los últimos años fue objeto de críticas a su gestión y a su presunta proximidad con los círculos de izquierdas.

PUBLICIDAD

El anuncio de su venta conmocionó a los círculos intelectuales y culturales próximos a la región en París. Más de 26.000 personas firmaron una petición que insta al presidente francés, Emmanuel Macron, a evitar la “desaparición” de la sede.

Entre sus firmantes figuran tres ex primeros ministros, como Dominique de Villepin, diputados, senadores y exministros franceses, así como la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, intelectuales y artistas, indicó Laforêt.

En declaraciones, el expresidente francés François Hollande, a quien Mitterrand encargó en 1981 buscar una solución para equilibrar las cuentas de la Casa, llamó al gobierno a actuar para que su eventual venta incluya una cláusula que permita su permanencia en su sede histórica.

PUBLICIDAD

El Banco de Francia, propietario de los edificios, sacó a la venta el complejo por 100 millones de euros (112 millones de dólares)

“No se trata de interferir en la vida del Banco de Francia, sino simplemente de decir que sería necesario que existiera esta cláusula que permita a la Casa de América Latina permanecer donde está”, explicó el actual diputado socialista.

“Y corresponde al presidente de la República, en cualquier caso, expresar este deseo, y al Banco de Francia comprender su sentido”, agregó.

Ni la presidencia francesa ni la cancillería respondieron por el momento a las solicitaciones de AFP. La identidad del eventual comprador debería conocerse a finales de noviembre, según el diario Libération.

Fuente: AFP