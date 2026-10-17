Las expensas en CABA aumentaron más que el doble de la inflación en septiembre: cuánto paga un departamento promedio

En los últimos doce meses, las expensas subieron por debajo del IPC general.

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Las expensas son uno de los gastos fijos que más pesan en el presupuesto de quienes viven en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires y en septiembre, el monto mensual se movió a un ritmo mayor al de los precios en general.

Según el relevamiento de ConsorcioAbierto, la expensa promedio en CABA fue de $379.774 en septiembre. Esa cifra representa un aumento del 4,9% frente a agosto, cuando el promedio había sido de $362.159. En términos absolutos, un departamento promedio pagó $17.615 más que el mes anterior.

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El dato contrasta con la inflación de ese mes. El Indec informó que los precios subieron 1,9% en septiembre, de modo que las expensas porteñas crecieron más del doble que el IPC general. La diferencia entre ambas variaciones fue de 3 puntos porcentuales.

El relevamiento se realizó sobre 17.000 consorcios que utilizan el sistema de la plataforma. Ahora bien, en la comparación con un año atrás, la expensa promedio porteña aumentó 28,6%, ya que en septiembre de 2025 era de 295.368 pesos. Es decir que, en 12 meses, el monto subió 84.406 pesos. En ese mismo período, la inflación interanual fue del 33,4%, por lo que en la comparación anual las expensas quedaron por debajo del índice de precios.

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Qué se paga con las expensas

El informe detalló cuáles son los cinco rubros de mayor incidencia en los gastos de los consorcios porteños. Personal y sueldos encabeza la lista, con un 31% del total. Es decir que, de cada $100 que se pagan de expensas, $31 se destinan al pago de salarios. Le siguen los gastos operativos y de mantenimiento, con un 28%, y los servicios públicos, con un 16 por ciento. Más atrás figuran los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con un 13%, y el mantenimiento extraordinario y las obras, con un 10 por ciento.

Los gastos operativos y de mantenimiento pesan un 28% sobre el total de las expensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del edificio modifica esa composición. En los consorcios pequeños, de hasta 50 unidades funcionales, el peso de los sueldos es mayor, mientras que en los de más de 200 unidades se reduce, algo que el informe vincula con economías de escala. Con los gastos operativos y de mantenimiento ocurre lo inverso: pesan más en los edificios grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Los gastos administrativos también bajan en los edificios grandes, por la dilución de costos fijos como honorarios y seguros, y los servicios públicos se mantienen bastante estables sin importar el tamaño.

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La morosidad persiste

De acuerdo con el estudio, el 15% de las unidades funcionales de un edificio en CABA posee deuda. En la provincia de Buenos Aires el porcentaje es del 16%. Se trata de una tendencia que se mantuvo a lo largo de todo 2026.

Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, explicó cómo suelen actuar las administraciones ante estos casos. “Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, señaló.

Cuánto se paga en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la expensa promedio fue de $184.214 en septiembre, con un aumento del 0,9% respecto de agosto, también por debajo de la inflación del mes. En la comparación interanual, el incremento fue del 28,3 por ciento.

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Entre Ríos tiene el valor promedio de expensas más bajo,con $85.000 por mes. (Bloomberg)

El relevamiento también incluyó otras provincias. En Córdoba, la expensa promedio fue de $152.112, un 1,7% más que en agosto y un 17,4% más que un año atrás. En Santa Fe, el promedio llegó a $150.555, con una suba mensual del 2,5% y una interanual del 24%. En Entre Ríos, el promedio fue de $85.000, un 2,7% más que en agosto y un 31,7% más que en septiembre de 2025.

El foco en la gestión de los consorcios

Más allá de las cifras, Laiuppa planteó que el desafío de los consorcios cambió. Si en los últimos años el foco estaba en reaccionar a la inflación, sostuvo, hoy pasa por gestionar mejor la complejidad de los edificios. “Los edificios se volvieron organizaciones mucho más complejas que hace algunos años. También creció la necesidad de confianza sobre cómo se toman las decisiones”, afirmó.

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El relevamiento propuso cinco buenas prácticas para un consorcio saludable: expensas más predecibles, con menor dispersión mensual; costos fijos bajo control; seguimiento sistemático de la morosidad; menor peso de los gastos extraordinarios, y rubros claros y comparables en el tiempo.