Economía

Las expensas en CABA aumentaron más que el doble de la inflación en septiembre: cuánto paga un departamento promedio

Las familias aportaron unos $17.615 más que el mes anterior. Qué pesa más en el gasto mensual y cuál es el nivel de morosidad

Impuesto PAIS
En los últimos doce meses, las expensas subieron por debajo del IPC general.
Guardar

Las expensas son uno de los gastos fijos que más pesan en el presupuesto de quienes viven en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires y en septiembre, el monto mensual se movió a un ritmo mayor al de los precios en general.

Según el relevamiento de ConsorcioAbierto, la expensa promedio en CABA fue de $379.774 en septiembre. Esa cifra representa un aumento del 4,9% frente a agosto, cuando el promedio había sido de $362.159. En términos absolutos, un departamento promedio pagó $17.615 más que el mes anterior.

PUBLICIDAD

El dato contrasta con la inflación de ese mes. El Indec informó que los precios subieron 1,9% en septiembre, de modo que las expensas porteñas crecieron más del doble que el IPC general. La diferencia entre ambas variaciones fue de 3 puntos porcentuales.

El relevamiento se realizó sobre 17.000 consorcios que utilizan el sistema de la plataforma. Ahora bien, en la comparación con un año atrás, la expensa promedio porteña aumentó 28,6%, ya que en septiembre de 2025 era de 295.368 pesos. Es decir que, en 12 meses, el monto subió 84.406 pesos. En ese mismo período, la inflación interanual fue del 33,4%, por lo que en la comparación anual las expensas quedaron por debajo del índice de precios.

PUBLICIDAD

Qué se paga con las expensas

El informe detalló cuáles son los cinco rubros de mayor incidencia en los gastos de los consorcios porteños. Personal y sueldos encabeza la lista, con un 31% del total. Es decir que, de cada $100 que se pagan de expensas, $31 se destinan al pago de salarios. Le siguen los gastos operativos y de mantenimiento, con un 28%, y los servicios públicos, con un 16 por ciento. Más atrás figuran los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con un 13%, y el mantenimiento extraordinario y las obras, con un 10 por ciento.

Un técnico de uniforme azul arrodillado sujeta un filtro sucio y un cepillo. A su lado, una unidad de aire acondicionado, un multímetro, herramientas y edificios urbanos.
Los gastos operativos y de mantenimiento pesan un 28% sobre el total de las expensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del edificio modifica esa composición. En los consorcios pequeños, de hasta 50 unidades funcionales, el peso de los sueldos es mayor, mientras que en los de más de 200 unidades se reduce, algo que el informe vincula con economías de escala. Con los gastos operativos y de mantenimiento ocurre lo inverso: pesan más en los edificios grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Los gastos administrativos también bajan en los edificios grandes, por la dilución de costos fijos como honorarios y seguros, y los servicios públicos se mantienen bastante estables sin importar el tamaño.

La morosidad persiste

De acuerdo con el estudio, el 15% de las unidades funcionales de un edificio en CABA posee deuda. En la provincia de Buenos Aires el porcentaje es del 16%. Se trata de una tendencia que se mantuvo a lo largo de todo 2026.

Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, explicó cómo suelen actuar las administraciones ante estos casos. “Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, señaló.

Cuánto se paga en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la expensa promedio fue de $184.214 en septiembre, con un aumento del 0,9% respecto de agosto, también por debajo de la inflación del mes. En la comparación interanual, el incremento fue del 28,3 por ciento.

pesos argentina billetes
Entre Ríos tiene el valor promedio de expensas más bajo,con $85.000 por mes. (Bloomberg)

El relevamiento también incluyó otras provincias. En Córdoba, la expensa promedio fue de $152.112, un 1,7% más que en agosto y un 17,4% más que un año atrás. En Santa Fe, el promedio llegó a $150.555, con una suba mensual del 2,5% y una interanual del 24%. En Entre Ríos, el promedio fue de $85.000, un 2,7% más que en agosto y un 31,7% más que en septiembre de 2025.

El foco en la gestión de los consorcios

Más allá de las cifras, Laiuppa planteó que el desafío de los consorcios cambió. Si en los últimos años el foco estaba en reaccionar a la inflación, sostuvo, hoy pasa por gestionar mejor la complejidad de los edificios. “Los edificios se volvieron organizaciones mucho más complejas que hace algunos años. También creció la necesidad de confianza sobre cómo se toman las decisiones”, afirmó.

El relevamiento propuso cinco buenas prácticas para un consorcio saludable: expensas más predecibles, con menor dispersión mensual; costos fijos bajo control; seguimiento sistemático de la morosidad; menor peso de los gastos extraordinarios, y rubros claros y comparables en el tiempo.

Temas Relacionados

ExpensasPresupuesto familiarServiciosMantenimientoInflaciónAumentosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vacas nadando y terneros en canoa: el efecto de “El Niño Godzilla” y su posible incidencia sobre el precio de la carne

El titular de la Sociedad Rural de Bella Vista (Corrientes) indicó que entre martes y miércoles el agua llegaría a la ciudad. En tanto, a nivel mundial, el Departamento de Agricultura de EEUU proyectó para 2027 na caída de más 2 millones de toneladas dela oferta cárnica global

Vacas nadando y terneros en canoa: el efecto de “El Niño Godzilla” y su posible incidencia sobre el precio de la carne

Scott Bessent, Japón y la Argentina: ¿cuánto puede aportar Estados Unidos a la “bazuca” de dólares del gobierno de Milei?

Aunque el jefe del Tesoro dijo que volvería a ayudar financieramente a la Argentina, el saldo de su jugada japonesa y las perspectivas políticas del gobierno de Donald Trump no sustentan la seguridad ni el volumen del eventual nuevo auxilio

Scott Bessent, Japón y la Argentina: ¿cuánto puede aportar Estados Unidos a la “bazuca” de dólares del gobierno de Milei?

Cuánto cobran los empleados bancarios tras el nuevo aumento definido en paritarias

El gremio que lidera Sergio Palazzo pactó un aumento de 1,9% para septiembre, en línea con la inflación. El detalle del básico y los adicionales

Cuánto cobran los empleados bancarios tras el nuevo aumento definido en paritarias

La inflación en modo “serrucho”: por qué alterna subas y bajas, y cuáles son los factores que complican su desaceleración

El dato de septiembre confirmó un recorrido irregular, condicionado por ajustes de tarifas, productos estacionales y mecanismos de indexación que trasladan aumentos pasados hacia los meses siguientes

La inflación en modo “serrucho”: por qué alterna subas y bajas, y cuáles son los factores que complican su desaceleración

La indumentaria, en crisis: más ropa importada, menos ventas y una fecha clave para intentar la reactivación

Con el consumo estancado durante octubre, las marcas concentran sus expectativas en el Día de la Madre. Las promociones buscan estimular las compras en un mercado golpeado por la caída de la demanda y creciente competencia de productos del exterior

La indumentaria, en crisis: más ropa importada, menos ventas y una fecha clave para intentar la reactivación

DEPORTES

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

Hizo un extraño gol en contra desde mitad de cancha y su equipo quedó a un paso del descenso a la Primera C

La sorpresiva aparición de Lionel Messi en el video que grabó su guardaespaldas para la boda de su hermana

El Inter Miami de Lionel Messi visitará a Atlanta United por la MLS: hora, TV y probables formaciones

La fecha 13 del Torneo Clausura continuará con cinco partidos claves: la agenda completa

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

TELESHOW

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa: “Actuamos con ingenuidad, pero no hubo fraude”

Quiénes son los famosos que aparecen nombrados en la denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa

Las fotos del velatorio de Fernando Confessore: compañeros, familiares y amigos lo despiden con profunda tristeza

La sugestiva actitud de Josefina Lynch en medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 94.000 vehículos por riesgo de incendio vinculado con los motores de los asientos eléctricos

Retiran más de 94.000 vehículos por riesgo de incendio vinculado con los motores de los asientos eléctricos

Panamá sigue gastando más de lo que recibe: déficit fiscal cerró agosto en $3.387 millones

Costa Rica reporta un aumento del 147% en casos de Enfermedad Tipo Influenza en solo una semana

La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez

El guatemalteco Kevin Raymundo Roque Contreras fue extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína