La fecha 13 del Torneo Clausura continuará con cinco partidos claves: la agenda completa

Banfield y Argentinos Juniors se enfrentan en una nueva jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Guardar

Banfield recibirá a Argentinos Juniors en el estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un duelo que enfrenta a dos equipos en situaciones opuestas: el Bicho pelea arriba por la clasificación a los playoffs, mientras que el Taladro necesita sumar para escapar de la parte baja de la tabla. El encuentro comenzará a las 15 con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Sebastián Zunino.

El equipo dirigido por Nicolás Diez llega al cruce como uno de los tres líderes de la Zona B junto con Rosario Central y Belgrano, los tres con 22 puntos en 12 partidos. Con un récord de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas, el Bicho se sostiene en la pelea gracias a una campaña sólida que incluye triunfos destacados ante Racing (2-1), Belgrano en Córdoba (1-0) y Sarmiento como visitante (3-2).

PUBLICIDAD

En sus últimas presentaciones, Argentinos alternó resultados: venció a Tigre 2-1 como local en la fecha 11, con goles de Gastón Verón y Kevin Gutiérrez, pero no pudo pasar del empate 1-1 frente a Platense en Vicente López por la fecha 12, con tanto de Diego Porcel.

Banfield, en tanto, atravesó un tramo complicado del torneo que lo dejó 11° en su grupo, con apenas 13 puntos. Sin embargo, el equipo de Pedro Troglio respiró en la fecha anterior con un triunfo clave: venció 2-1 a Tigre en Victoria, con goles de Adrián Balboa y Tomás Adoryán, y cortó una sequía de ocho encuentros sin victorias en el Clausura.

PUBLICIDAD

Pese a la irregularidad en la Liga, el Taladro tiene un motivo extra para la ilusión: es semifinalista de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará a Boca Juniors el próximo 14 de noviembre.

Probables formaciones

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lisandro Piñero, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Gastón Verón, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

Hora: 15:00

TV: TNT Sports

Independiente Rivadavia vs Tigre

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan en un nuevo encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol de Argentina.

Independiente Rivadavia buscará volver a la victoria en Mendoza ante Tigre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos presentan distintas urgencias y se cruzarán en un duelo que podría definir aspiraciones en la clasificación a los playoffs y la Tabla Anual. El partido comenzará a las 17:30, será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Nazareno Arasa.

PUBLICIDAD

La Lepra mendocina arrastra el golpe anímico de la fecha pasada, cuando cayó 5-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, la derrota más abultada del equipo de Alfredo Berti en todo el año. Además, Álex Arce, su goleador y capitán, no podrá estar ante Tigre por suspensión.

Pese a ese tropiezo, la Lepra mantiene el liderazgo de la Tabla Anual con 52 puntos, apenas por delante de Boca Juniors y Argentinos Juniors (51 cada uno) y de Rosario Central (50). En la Zona B, sin embargo, quedó relegado al 8° puesto con 18 unidades, a cuatro de los tres colíderes (Rosario Central, Belgrano y Argentinos, todos con 22), lo que convierte a cada partido en casa en una cita ineludible para no perder terreno.

PUBLICIDAD

Tigre transita su peor momento del año con cinco derrotas consecutivas en el Clausura: cayó ante Gimnasia La Plata (2-1), Rosario Central (1-0), Vélez (3-2), Argentinos Juniors (2-1) y Banfield (2-1). La racha negativa dejó al Matador 12° en la Zona B con 12 puntos y a cuatro de la zona de clasificación, un escenario que llevó a Diego Dabove a presentar su renuncia semanas atrás.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín; Leonardo Sequeira; Matías Fernández, Gonzalo Ríos y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez, Joaquín Laso; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Santiago López; Ignacio Russo y Jerónimo Dómina. DT: Diego Dabove.

PUBLICIDAD

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Sebastián Habib

Hora: 17:30

TV: TNT Sports

Platense vs Lanús

Platense recibirá a Lanús en Vicente López

Platense y Lanús se medirán a las 17:30 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un cruce entre un equipo que pelea por no quedar fuera de los playoffs en la Zona A y otro que busca consolidarse entre los clasificados. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y dirigido por Leandro Rey Hilfer.

El Calamar de Martín Palermo ocupa el 13° puesto en la Zona A con 11 puntos (2 victorias, 5 empates y 5 derrotas), una posición que contrasta con lo que el club vive en otras competencias. Platense es semifinalista de la Copa Argentina, donde venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en cuartos de final y chocará contra Atlético Tucumán por un lugar en la final. Además, protagonizó una histórica campaña en la Copa Libertadores 2026, su primera participación en el certamen continental: superó la fase de grupos, eliminó a Coquimbo Unido por penales en octavos de final y recién se despidió en cuartos, eliminado por Fluminense (derrota 2-0 en Brasil y victoria insuficiente 2-1 en casa).

PUBLICIDAD

Lanús, en las antípodas, llega en su mejor momento del semestre. El equipo de Mauricio Pellegrino acumula cinco partidos sin derrotas (3 triunfos y 2 empates) y trepó al quinto lugar de la Zona A**** con 20 puntos. El Granate viene de imponerse 2-0 ante Vélez en La Fortaleza, con gol de Sasha Marcich y un tanto en contra de Tomás Marchiori, un triunfo que le permitió quitarle el invicto al Fortín.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

PUBLICIDAD

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium

Atlético Tucumán vs Rosario Central

Atlético Tucumán será local ante Rosario Central por la fecha 13 del Torneo Clausura

El plato fuerte de la jornada sabatina llegará a las 20:00, cuando Atlético Tucumán reciba a Rosario Central en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro enfrentará a un equipo que pelea por no quedarse fuera de los ocho clasificados a los playoffs contra uno de los líderes de la Zona B. El partido se podrá ver por ESPN Premium y será arbitrado por Álvaro Carranza.

PUBLICIDAD

El Decano, conducido por Julio César Falcioni, acumula cuatro partidos sin victorias en la liga: caídas ante River Plate (2-1), Aldosivi (1-0) y Barracas Central (3-2), más el empate 1-1 frente a Gimnasia La Plata como visitante en la fecha 12. Esa racha dejó al conjunto tucumano en el 10° puesto de la Zona B con 14 puntos y a cuatro de la zona de clasificación.

Rosario Central, por su parte, llega en un estado de forma difícil de superar. El Canalla de Jorge Almirón viene de golear 5-0 a Independiente Rivadavia en el Gigante de Arroyito, con un doblete de Ángel Di María, un tanto de Jaminton Campaz y goles de Enzo Copetti y Marco Ruben. Esa victoria catapultó al equipo rosarino a la cima de la Zona B con 22 puntos, igualado con Argentinos Juniors y Belgrano, y lo dejó a solo dos unidades de la Tabla Anual, donde Independiente Rivadavia lidera con 52.

El Canalla sumó 10 de los últimos 12 puntos y, antes de la goleada ante la Lepra, había empatado 1-1 con Banfield y vencido 1-0 a Tigre. A eso se suma un título reciente: la Supercopa Internacional, conquistada ante Estudiantes en Santiago del Estero.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Julián Fernández; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Conan Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Federico Navarro; Giovanni Cantizano y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20:00

TV: ESPN Premium

Vélez vs Gimnasia de Mendoza <b> </b>

Vélez buscará la victoria en Liniers ante Gimnasia de Mendoza

Vélez cerrará la programación del sábado como local ante Gimnasia de Mendoza en el estadio José Amalfitani, desde las 20:00, en un choque de la Zona A que puede tener consecuencias directas en la pelea por la Tabla Anual y la clasificación a los playoffs. El partido se podrá ver por ESPN Premium y será dirigido por Darío Herrera.

El Fortín de Guillermo Barros Schelotto llega golpeado tras perder 2-0 ante Lanús en la fecha 12, resultado que le arrebató el invicto que había sostenido durante las primeras once jornadas del Clausura. Esa caída dejó al equipo de Liniers en el 4° puesto de la Zona A con 21 puntos (5 triunfos, 6 empates y 1 derrota) y complicó su aspiración de alcanzar la cima de la Tabla Anual. Gimnasia de Mendoza, dirigido por Darío Franco, volvió a ganar después de cuatro fechas al imponerse 1-0 ante Newell’s en el Víctor Legrotaglie, con un golazo de Agustín Módica a los 13 minutos del complemento.

Con ese triunfo, el equipo mendocino trepó al sexto puesto de la Zona A con 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 4 derrotas), dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Matías Vargas, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Nahuel Viñas

Hora: 20:00

TV: TNT Sports