Qué leer: cuatro libros gratuitos donde cada poema “tiene algo de armadura”

Cuatro portadas de libros de poesía de Alfonsina Storni, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Evaristo Carriego (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Leer poesía hoy puede ofrecer una pausa frente a la velocidad de la información y una forma de volver sobre las palabras, sus ritmos y sus sentidos. En esa búsqueda, los poemas no se presentan como respuestas cerradas, sino como piezas que acompañan, interpelan y a veces protegen. Evaristo Carriego lo formuló así: “Si hallas la canción dura, / es porque cada estrofa tiene algo de armadura, / que al corazón resguarda de la flecha amistosa”.

Con esa imagen como punto de partida, estos cuatro libros de poesía (Carriego, Antonio Machado, Alfonsina Storni y Gustavo Adolfo Bécquer) proponen recorridos distintos por una escritura que resiste, observa y deja marcas. Se los adquiere de forma gratuita en BajaLibros.

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La armadura íntima

"Poesías completas" del escritor Evaristo Carriego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poesías completas reúne la producción lírica de Evaristo Carriego, quien murió en Buenos Aires en 1912. No se trata de un poemario concebido y editado por el autor en vida, sino de una recopilación póstuma que ordena una obra atravesada por el barrio, la experiencia urbana y una sensibilidad marcada por las tensiones de su tiempo.

El volumen permite seguir la variedad de registros de Carriego y volver al verso que guía esta selección. La “armadura” de cada estrofa nombra una defensa ante la herida, pero también una manera de decirla. La edición póstuma conserva el conjunto de una voz que la muerte interrumpió temprano, sin aislarla de las zonas sociales y afectivas que recorren sus poemas.

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El tiempo toma la palabra

"Nuevas canciones", obra poética del autor español Antonio Machado ilustrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Nuevas canciones, Antonio Machado reunió en 1924 un libro central de su trayectoria. Sus poemas trabajan con formas breves y con imágenes ligadas al paisaje, el paso del tiempo y la reflexión sobre la propia escritura, en un momento posterior a los grandes libros que habían consolidado su lugar en la poesía española.

La lectura de Nuevas canciones muestra una búsqueda de concentración: cada texto reduce la anécdota y deja espacio para la observación. El libro propone una poesía atenta al tiempo y a la memoria, donde una escena, un objeto o una figura del paisaje pueden sostener una pregunta que no necesita resolverse.

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Una voz poético inconfundible

La Poesía completa de Alfonsina Storni reúne toda la producción lírica de la autora publicada entre 1916 y 1938, abarcando desde su primer poemario, La inquietud del rosal, hasta su obra póstuma, Mascarilla y trébol. Esta recopilación cronológica permite apreciar la evolución de su voz poética a lo largo de las décadas. Además, esta nueva versión de la editorial Leamos contiene un prólogo a cargo de Marina Mariasch.

"Poesía completa" de Alfonsina Storni con prólogo de Marina Mariasch bajo el sello editorial Leamos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música después de la pérdida

"Rimas", del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer constituyen una obra central del posromanticismo español y una de las colecciones de poesía de mayor influencia en lengua española. Fueron publicadas de forma póstuma en 1871 por iniciativa de sus amigos, después de la muerte del autor, y fijaron un conjunto de composiciones de tono íntimo y estructura depurada.

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El libro vuelve una y otra vez sobre el amor, la pérdida, la creación poética y los límites del lenguaje. La brevedad y la música de las Rimas sostienen una intensidad que prescinde de la grandilocuencia. Esa economía expresiva explica parte de su persistencia y permite leerlas como poemas que todavía interrogan la relación entre emoción y palabra.