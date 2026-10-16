La chicana de Sturzenegger tras la suba de la VTV en la provincia de Buenos Aires: “Para recordar el año que viene cuando votes”

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger

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El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, cuestionó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el aumento de 17,6% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y vinculó la suba con la decisión de la administración bonaerense de no adherir a los cambios impulsados por el Gobierno nacional para flexibilizar el sistema de controles técnicos de los vehículos.

“Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, dijo Sturzenegger a través de su cuenta de X.

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Cabe recordar que el Gobierno nacional habilitó en junio pasado el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permite a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores habilitados realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La medida, oficializada mediante la Resolución 32/2026 tras el levantamiento de una medida cautelar, apunta a descentralizar el servicio, poner fin al esquema de exclusividad de las plantas tradicionales de VTV y ampliar la libertad de elección de los usuarios.

Sturzenegger: “Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando)"

El registro es público, gratuito y digital, y mantiene las exigencias técnicas y de seguridad previas, aunque establece nuevos plazos de revisión en función de la antigüedad de los vehículos. La implementación depende de la adhesión de cada provincia. Buenos Aires fue la primera provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

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El aumento comenzó a regir el 15 de octubre en todas las plantas habilitadas de la provincia de Buenos Aires. La actualización fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense a través de la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, IVA incluido. La diferencia es de $ 17.048,34 por trámite.

Ese valor constituye la tarifa básica del sistema y funciona como referencia para el resto de las categorías. Por ese motivo, el incremento también alcanza a motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques, cuyos importes se determinan a partir de ese monto.

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La actualización debía entrar en vigencia el 16 de julio, aunque fue postergada durante 90 días a partir de un acuerdo entre la Dirección Provincial de VTV y las empresas concesionarias. La suspensión venció el 14 de octubre y el nuevo cuadro tarifario comenzó a aplicarse al día siguiente.

El mecanismo de actualización está contemplado en los pliegos de concesión del servicio. Según ese esquema, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1 del convenio colectivo que regula la actividad.

Para el período comprendido entre abril y junio de 2026, ese salario fue fijado en $ 1.630.085,67. Con esa referencia, las empresas solicitaron que el valor de la VTV para vehículos de hasta 2.500 kilos se elevara a $ 114.105,99.

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Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, IVA incluido

La normativa establece revisiones semestrales vinculadas con la evolución de los salarios. La postergación dispuesta a fines de junio buscó evitar que el ajuste tuviera impacto inmediato sobre los usuarios, en un contexto de subas generalizadas.

Qué controles se realizan en la VTV bonaerense

La VTV es obligatoria para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y debe realizarse en las plantas autorizadas por el sistema provincial. Esos establecimientos son los únicos habilitados para emitir la oblea y el certificado correspondientes.

Durante la revisión se controlan las condiciones técnicas necesarias para la circulación, entre ellas el funcionamiento de los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos y la emisión de gases.

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Si el vehículo recibe un resultado condicional o es rechazado, el titular debe efectuar las reparaciones indicadas y presentarse nuevamente dentro del plazo que informe la planta verificadora. El importe que corresponde abonar es el vigente al momento en que se realiza la inspección, aun cuando el turno haya sido solicitado antes de la actualización tarifaria.