Economía

La chicana de Sturzenegger tras la suba de la VTV en la provincia de Buenos Aires: “Para recordar el año que viene cuando votes”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestión la suba de más de 17% y destacó una de las medidas implementadas por el Gobierno nacional

Hombre calvo, vestido con traje oscuro, camisa azul claro y corbata rosa, habla frente a un micrófono, gesticulando con ambas manos
El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger
Guardar

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, cuestionó al gobierno de la provincia de Buenos Aires por el aumento de 17,6% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y vinculó la suba con la decisión de la administración bonaerense de no adherir a los cambios impulsados por el Gobierno nacional para flexibilizar el sistema de controles técnicos de los vehículos.

Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, dijo Sturzenegger a través de su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el Gobierno nacional habilitó en junio pasado el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permite a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores habilitados realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La medida, oficializada mediante la Resolución 32/2026 tras el levantamiento de una medida cautelar, apunta a descentralizar el servicio, poner fin al esquema de exclusividad de las plantas tradicionales de VTV y ampliar la libertad de elección de los usuarios.

Vista exterior de una planta de revisión vehicular con varios coches formando filas en el estacionamiento bajo un cielo azul claro con algunas nubes
Sturzenegger: “Liberamos la VTV para que la puedas hacerla en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando)"

El registro es público, gratuito y digital, y mantiene las exigencias técnicas y de seguridad previas, aunque establece nuevos plazos de revisión en función de la antigüedad de los vehículos. La implementación depende de la adhesión de cada provincia. Buenos Aires fue la primera provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

PUBLICIDAD

El aumento comenzó a regir el 15 de octubre en todas las plantas habilitadas de la provincia de Buenos Aires. La actualización fue establecida por el Ministerio de Transporte bonaerense a través de la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, IVA incluido. La diferencia es de $ 17.048,34 por trámite.

Ese valor constituye la tarifa básica del sistema y funciona como referencia para el resto de las categorías. Por ese motivo, el incremento también alcanza a motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques, cuyos importes se determinan a partir de ese monto.

La actualización debía entrar en vigencia el 16 de julio, aunque fue postergada durante 90 días a partir de un acuerdo entre la Dirección Provincial de VTV y las empresas concesionarias. La suspensión venció el 14 de octubre y el nuevo cuadro tarifario comenzó a aplicarse al día siguiente.

El mecanismo de actualización está contemplado en los pliegos de concesión del servicio. Según ese esquema, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1 del convenio colectivo que regula la actividad.

Para el período comprendido entre abril y junio de 2026, ese salario fue fijado en $ 1.630.085,67. Con esa referencia, las empresas solicitaron que el valor de la VTV para vehículos de hasta 2.500 kilos se elevara a $ 114.105,99.

VTV particular
Para los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos, la tarifa pasó de $ 97.057,65 a $ 114.105,99, IVA incluido

La normativa establece revisiones semestrales vinculadas con la evolución de los salarios. La postergación dispuesta a fines de junio buscó evitar que el ajuste tuviera impacto inmediato sobre los usuarios, en un contexto de subas generalizadas.

Qué controles se realizan en la VTV bonaerense

La VTV es obligatoria para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y debe realizarse en las plantas autorizadas por el sistema provincial. Esos establecimientos son los únicos habilitados para emitir la oblea y el certificado correspondientes.

Durante la revisión se controlan las condiciones técnicas necesarias para la circulación, entre ellas el funcionamiento de los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos y la emisión de gases.

Si el vehículo recibe un resultado condicional o es rechazado, el titular debe efectuar las reparaciones indicadas y presentarse nuevamente dentro del plazo que informe la planta verificadora. El importe que corresponde abonar es el vigente al momento en que se realiza la inspección, aun cuando el turno haya sido solicitado antes de la actualización tarifaria.

Temas Relacionados

Federico SturzeneggerVTVBuenos Airesúltimas noticiasaumento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El embajador de la Unión Europea analizó el escenario económico argentino y destacó el RIGI: “Crea cierta previsibilidad a largo plazo”

Erik Høeg destacó el potencial del país para atraer inversiones en energía y minería, aunque advirtió sobre los desafíos de infraestructura y regulación

El embajador de la Unión Europea analizó el escenario económico argentino y destacó el RIGI: “Crea cierta previsibilidad a largo plazo”

Tras la inyección de fondos de la Anses, los bancos bajaron las tasas de los créditos hipotecarios

Nueve entidades financieras redujeron las tasas de sus préstamos UVA y el promedio del mercado cayó un punto porcentual

Tras la inyección de fondos de la Anses, los bancos bajaron las tasas de los créditos hipotecarios

Ni solo plata ni solo vocación: qué priorizan los jóvenes argentinos al elegir un empleo

Una encuesta revela los factores que miran las nuevas generaciones a la hora de tomar una decisión laboral

Ni solo plata ni solo vocación: qué priorizan los jóvenes argentinos al elegir un empleo

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

El piloto argentino correrá en Interlagos dentro de tres semanas. Los paquetes disponibles y los precios de las entradas oficiales

Cuánto cuesta ir a ver a Franco Colapinto al Gran Premio de Brasil en noviembre

Siete de cada diez argentinos considera que la situación económica es mala, según una encuesta

De acuerdo al sondeo, el mercado laboral se lleva la peor evaluación y el 55% espera que la economía empeore en los próximos seis meses

Siete de cada diez argentinos considera que la situación económica es mala, según una encuesta

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1

El día que Locomotora Castro se subió a un auto de TC a más 200 km/h: “Lo vivió con mucha pasión”

TELESHOW

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

La emotiva despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

INFOBAE AMÉRICA

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

El papa León XIV envió un mensaje a la ONU contra el hambre en el mundo: “Es intolerable que el pan sea un privilegio”

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: horario, dónde ver y qué modelos y artistas participarán

Costa Rica y Guatemala como modelos regionales: la estrategia que la CEPAL propone para transformar el comercio exterior centroamericano

Costa Rica enfrenta un faltante de casi USD 882 millones y anuncia fuertes recortes para cerrar el 2026