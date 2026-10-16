Tesla Roadster: cuánto cuesta y cuándo se podrá comprar el auto volador

El Tesla Roadster realizó una de las presentaciones más impresionantes y trascendentes de la historia del automóvil.

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Finalmente, era cierto que el nuevo Tesla Roadster era un auto que podía volar, y aquel mensaje encriptado que se pudo leer sobreexponiendo la foto que acompañaba el anuncio de la fecha de lanzamiento era una pista real y no imaginaria.

Pero no será un auto accesible para todo el mundo. El Tesla Roadster se empezará a entregar en 2028 solo en las dos versiones de calle que ya se pueden reservar pagando entre USD 50.000 y USD 250.000, pero el auto que vuela solo se venderá por invitación.

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La de este jueves, más que nunca, no fue una presentación sino un verdadero lanzamiento, equiparable como impacto visual al de una nave espacial de SpaceX, pero con mayor sorpresa aún porque un cohete se espera que despegue, pero un auto no.

Elon Musk fue el anfitrión y quién ocupó el centro de la escena en la noche de Texas, en un escenario que tenía una curiosa rampa que representaba una ruta que subía hasta ponerse perpendicular al piso y luego retomaba la horizontalidad, pero en sentido invertido, es decir con el auto con las ruedas hacia arriba, pero pegado al piso.

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La sorpresa vino después, cuando al terminarse la pista abruptamente, el Tesla Roadster simplemente se giró 180° y encendió los propulsores verticales para aterrizar después de un breve vuelo sobre sus cuatro ruedas en el piso y seguir su marcha como un auto normal.

Los potentes propulsores del Tesla Roadster le permiten despegar verticalmente y girar con el accionamiento de otras turbinas laterales que se controlan por IA.

Sin embargo, a la sombra de esa capacidad para volar, lo que quedó fuera del radar de la mayoría de los espectadores que vieron el evento en vivo desde todas partes del mundo fue que el auto se pega al piso aún invertido completamente.

Y ese es en realidad el mayor aporte al mundo del automóvil que propone Tesla con este vehículo superdeportivo, ya que otras turbinas en la parte posterior funcionan en el sentido inverso y lo aplastan contra el piso en tierra generando un nivel de adherencia inédito.

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No será fácil de aplicar, porque se trata de un sistema que funciona como potentes aspiradoras (Suckers) que succionan aire desde el piso luego de que se sellen los laterales de una sección inferior de la carrocería para lograr el efecto de “cerrado al vacío”. Pero es mucho más perfeccionable y aplicable en determinadas circunstancias para un auto real de alto rendimiento.

Un sistema de bombas de vació y aspiradoras permiten que el Roadster se quede adherido al piso aún en posición invertida. Tesla/Imagen facilitada por la empresa a través de REUTERS

¿El auto volador es posible?

Un auto volador es algo que, aunque suena lindo, no es tan simple de aplicar a la vida real por más tecnología que lo permita. Hay varios motivos que lo impiden, al menos hoy, y probablemente por muchos años todavía. El primero, aunque básico, hay que mencionarlo: no es lo mismo manejar un auto que volar un avión.

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Los conductores de un auto volador tendrían que tener capacitación de piloto, como mínimo de helicóptero, dada la forma de despegar y aterrizar verticalmente. La segunda razón es que en el cielo no hay calles, no hay esquinas, ni semáforos, ni rotondas, por lo tanto, se debería volar a distintas alturas para evitar colisiones, pero si las hubiera, todo caería a tierra donde hay personas, animales, casas, autos.

El único modo posible de regular el tránsito de autos voladores podría ser a través de un control total de Inteligencia Artificial que guíe a cada vehículo en interacción total con su entorno como pueden ser otros autos, edificios, zonas de aterrizaje y despegue, y en el que no debería haber intervención humana alguna.

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Aunque Tesla es pionera en este campo con su sistema de conducción autónoma (FSD), este no es total sino parcial porque la tecnología todavía no es completamente segura con autos que tienen las cuatro ruedas sobre el suelo.

Tesla es pionero en sistemas de conducción autónoma total como el que se usa en los taxos Tesla Cybercab. REUTERS/Kaylee Greenlee

De hecho, de los cinco niveles de asistencia a la conducción existentes, los autos más avanzados alcanzan el nivel 3, en el que el conductor debe permanecer al volante y atento para retomar el control cuando el sistema lo solicite.

También es cierto que existen redes de taxis autónomos, donde Tesla tiene sus simpáticos Cybercab que no tienen conductor, ni pedales, ni volante, y que trasladan pasajeros de manera totalmente autónoma. Pero estos sistemas solo funcionan en determinadas áreas de algunas ciudades, porque requieren tener escaneado todo el entorno para poder circular con seguridad, y lo hacen a velocidades controladas y relativamente bajas.

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Por eso, de momento, las únicas certezas son que el Tesla Roadster se venderá desde 2028 en tres versiones, dos de las cuales serán para dos ocupantes y tendrán cualidades de Superauto pero no vuelan, y solo una, la más extrema a la que se la denomina Rocket, que tiene solo un asiento en su interior, vuela y se venderá únicamente por invitación y no será permitido para su uso en la vía pública.

Los Tesla “de calle” son el Performance, que se puede reservar con un pago de USD 50.000 y el Thrust, que requiere pagar USD 250.000. El Rocket no tiene precio de reserva porque solo se venderá a quién Tesla decida venderlo.

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El mensaje encriptado en el anuncio digital de la fecha original del lanzamiento del vehículo, ya daba indicios de tratarse de un auto volador.

Una campaña de Marketing perfecta

“Where we’re going”, era la leyenda que estaba oculta en el anuncio de la fecha de lanzamiento que se hizo en septiembre. Ese mensaje, que en español significa “Hacia donde vamos”, remite a una famosa frase que enunciaba el personaje del Dr. Emmett Brown a Marty McFly en el final de la primera película “Volver al futuro”, y que estaba referida al icónico auto deportivo DeLorean transformado por “Doc” en un auto que volaba.

La frase completa era “A donde vamos no necesitamos caminos”, y fue usada por Tesla para insinuar que el Roadster podría tratarse de un auto con capacidad para volar.

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Hubo otro hecho curioso que alimentó más aun el misterio, y fue que la fecha original era el 1 de octubre y se debió postergar por mal clima, tal como lo anunció Tesla unos días antes de comienzos de mes, reagendando el estreno mundial del auto para la noche del 15 de octubre. Visto a la distancia, era otro mensaje en clave: si un auto necesita buen clima para su presentación, cobraba más sentido la idea de su capacidad para volar.

Ahora hay que esperar a 2028, cuando se empiecen a entregar los autos a los clientes. Quienes en 2017 habían reservado el auto que se prometió para 2020 y todavía no habían desistido o renunciado a la operación a la espera del auto deportivo más extremo de Tesla, ya tienen la posibilidad de cambiar por la versión que deseen del nuevo modelo.