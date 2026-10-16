Cultura

"Si el Louvre no se transforma deberá cerrar sus puertas al público": el director del museo parisino enciende las alarmas a un año del gran robo

El responsable Christophe Leribault sostiene que las obras de seguridad deben abarcar el edificio histórico y las infraestructuras, tras intervenciones para ampliar cámaras y reforzar accesos desde el robo cometido en octubre de 2025

El presidente del Louvre, Christophe Leribault, habla ante los medios junto a la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, en el Museo del Louvre (LOU BENOIST/Pool vía REUTERS)
El presidente del Louvre, Christophe Leribault, habla ante los medios junto a la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, en el Museo del Louvre (LOU BENOIST/Pool vía REUTERS)
Guardar

La seguridad en el Louvre sigue siendo una cuestión candente, un año después del espectacular robo de joyas en el museo más visitado del mundo, en un caso donde todavía hay varias incógnitas, sobre todo el paradero del botín.

Los ladrones lograron entrar el 19 de octubre de 2025 a una galería del museo gracias a una grúa, y en apenas ocho minutos a plena luz del día sustrajeron varias joyas de la Corona por un valor de unos de 100 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El incidente, que dio la vuelta al mundo, puso en evidencia los fallos de seguridad de la pinacoteca, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, la gran mayoría extranjeros.

Los informes que siguieron al robo revelaron, entre otros desaciertos, que había pocas cámaras perimetrales y que se habían subestimado los riesgos de intrusión.

En el momento de los hechos, el Louvre sólo había utilizado 3 de los 83 millones de euros (92 millones de dólares) del programa de seguridad destinado a modernizar sus instalaciones. La institución habría preferido invertir en “operaciones visibles y atractivas” para ganar público en detrimento de la renovación de los edificios, según un tribunal francés.

PUBLICIDAD

En el momento de los hechos, el Louvre sólo había utilizado 3 de los 83 millones de euros (92 millones de dólares) del programa de seguridad destinado a modernizar sus instalaciones (AP foto/Thomas Padilla)
En el momento de los hechos, el Louvre sólo había utilizado 3 de los 83 millones de euros (92 millones de dólares) del programa de seguridad destinado a modernizar sus instalaciones (AP foto/Thomas Padilla)

Desde entonces, se llevaron a cabo una serie de intervenciones para aumentar el número de cámaras y proteger los accesos.

Pero para el presidente del museo, Christophe Leribault, es necesario un “gran plan” de renovación y transformación en profundidad.

“Las operaciones indispensables para asegurar el museo requieren obras en el edificio histórico y en las infraestructuras. No hay una solución ‘superficial’, fácil y milagrosa”, afirma.

Riesgo de cierre

En su opinión, “si el Louvre no se repara, adapta y transforma, perderá categoría muy rápidamente y, a la larga, deberá cerrar sus puertas al público”, advierte el responsable, nombrado en febrero.

Tras un año de investigación y la detención de cuatro sospechosos, las joyas sustraídas siguen sin aparecer, pese a las exhaustivas pesquisas en Francia y los intercambios con la policía de Bélgica, Italia y otros países.

Entre las ocho piezas del siglo XIX que se llevaron figura un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón I regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Una corona usada por la emperatriz francesa Eugenia, que fue el objetivo de los ladrones durante un robo en el Museo del Louvre de París el 19 de octubre de 2025, pero que se les cayó durante la huida (Museo del Louvre/Imagen cedida por REUTERS/ File Photo)
Una corona usada por la emperatriz francesa Eugenia, que fue el objetivo de los ladrones durante un robo en el Museo del Louvre de París el 19 de octubre de 2025, pero que se les cayó durante la huida (Museo del Louvre/Imagen cedida por REUTERS/ File Photo)

Según expertos consultados por AFP, habría más posibilidades de encontrar las joyas si los ladrones hubieran actuado solos y escondido el botín en algún lugar de la región parisina.

Pero un amplio dispositivo de rastreo en casas y garajes de los sospechosos y sus familias, efectuado por un centenar de agentes, no ha dado ningún fruto.

Si la banda actuó bajo las órdenes de un líder con vínculos con el crimen organizado, la situación se complica, dicen los especialistas.

“El poder del crimen organizado no consiste solo en aportar la experiencia para cometer un delito, sino también en disponer de personas que se lleven los objetos y los vendan”, señala Corrado Catesi, coordinador de la Unidad de Obras de Arte del organismo policial internacional Interpol.

Despiece de las joyas

Dos de los principales sospechosos detenidos confesaron que el grupo actuaba para un cabecilla quien, según ellos, habría conducido el montacargas.

Pese a estas declaraciones, los investigadores no creen realmente que exista este organizador, todavía no identificado, porque normalmente estos coordinadores no suelen estar en el terreno.

Según expertos consultados por AFP, habría más posibilidades de encontrar las joyas si los ladrones hubieran actuado solos
Según expertos consultados por AFP, habría más posibilidades de encontrar las joyas si los ladrones hubieran actuado solos

En la peor de las hipótesis, los ladrones consiguieron entregar las joyas para su despiece y pasaron a formar parte del lucrativo mercado clandestino de piedras preciosas.

“Una vez retallados, volver a entrar en el circuito legal de suministro para ser comprados por mayoristas o minoristas es bastante sencillo”, admite Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds, la mayor joyería de diamantes en línea de Europa.

“A menos que una piedra tenga inclusiones internas muy singulares, incluso los mejores laboratorios gemológicos, como el GIA, tendrían problemas para identificar como robado undiamante recién pulido”, afirma.

El robo del Louvre, del que ya se anunció una película, es sin duda el más sonado de una serie de hurtos similares recientes en Francia, que han puesto de relieve las deficiencias en la seguridad de los museos galos.

A principios de octubre, la policía recuperó dos cuadros de Renoir que habían sido robados semanas antes en Cagnes-sur-Mer, en el sureste del país. Y en julio, unos ladrones sustrajeron varias piezas de joyería valoradas en más de 4,5 millones de euros (5,2 millones de dólares) en un museo del noreste.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Museo del LouvreParísSeguridadChristophe Leribault

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan Villoro recibió el premio Carlos Fuentes y lanzó una advertencia: la izquierda que persigue a sus críticos, el peligro de la ultraderecha y el legado de un maestro

El escritor mexicano recogió el galardón en el Palacio de Bellas Artes de España ante rectores, poetas y académicos. Su discurso fue una defensa de la discrepancia como motor del progreso y una advertencia a los gobiernos que se dicen progresistas

Juan Villoro recibió el premio Carlos Fuentes y lanzó una advertencia: la izquierda que persigue a sus críticos, el peligro de la ultraderecha y el legado de un maestro

Arte sacro, tecnología ancestral y la encíclica de León XIV: 27 artistas en una muestra en honor a la visita papal

El Pabellón de las Bellas Artes de la UCA inaugura una exposición que vincula creaciones contemporáneas con las ideas del nuevo pontífice. Fragilidad humana, espiritualidad y naturaleza conviven en obras donde lo sagrado no ocupa un lugar separado de lo cotidiano

Arte sacro, tecnología ancestral y la encíclica de León XIV: 27 artistas en una muestra en honor a la visita papal

Karl Popper, filósofo austríaco: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino negarse a adquirirlos”

En un mundo asediado por los dogmatismos y la polarización digital, esta célebre advertencia cobra una vigencia alarmante. Historia, contexto y potencia de una idea que resume el corazón del racionalismo crítico y su batalla contra los fanatismos del siglo XX

Karl Popper, filósofo austríaco: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino negarse a adquirirlos”

Ortografía y redacción: Róterdam, con tilde y una sola t, forma adecuada

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: Róterdam, con tilde y una sola t, forma adecuada

Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

La autora más leída de habla hispana del mundo, obtuvo el galardón con una novela que “cierra el universo” de su bestseller pero que aún así es “independiente” de aquella historia, aclaró

Isabel Allende, premio Planeta 2026: “Si están esperando una continuación de ‘La casa de los espíritus’, se van a llevar un chasco”

DEPORTES

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

“Lloramos juntos con Scaloni”: la revelación de un futbolista de Argentina que se perdió el Mundial por una lesión en un entrenamiento de la Selección

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

La historia detrás de la visita de Leo Flores a un comedor barrial: del sorprendente gesto de la joya de Boca al pedido a Lea Paredes

El enojo de Lautaro Martínez por las teorías conspirativas en torno a la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

El choque de Verstappen al argentino Pérez Companc en el GT World Challenge: el gesto de Max desde el auto y la sanción que sufrió el piloto de F1

TELESHOW

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

Mensajes de despedida tras la muerte de Fernando Confessore, en vivo: “Era una fiesta trabajar con vos”

La emotiva despedida de Matías Bertolotti a Fernando Confessore: “Se fue el mentor de todos nosotros”

Gianinna Maradona relató el dolor que atravesó durante el juicio por la muerte de Diego: “Me robaron el corazón”

La historia de amor de Fernando Confessore y Paula: tres hijas, una vida juntos y un apoyo clave para su carrera

Así anunció Mario Massaccesi la noticia de la muerte de Fernando Confessore: “Estamos en shock”

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV envió un mensaje a la ONU contra el hambre en el mundo: “Es intolerable que el pan sea un privilegio”

El papa León XIV envió un mensaje a la ONU contra el hambre en el mundo: “Es intolerable que el pan sea un privilegio”

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: horario, dónde ver y qué modelos y artistas participarán

Costa Rica y Guatemala como modelos regionales: la estrategia que la CEPAL propone para transformar el comercio exterior centroamericano

Costa Rica enfrenta un faltante de casi USD 882 millones y anuncia fuertes recortes para cerrar el 2026

Avanza en Panamá proyecto que inicia el cultivo de cannabis en interiores para fines médicos