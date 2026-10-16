Karl Popper, filósofo austríaco: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino negarse a adquirirlos” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El siglo XX fue el escenario de una de las batallas intelectuales más feroces de la historia humana. Mientras los totalitarios de uniforme y trinchera intentaban moldear el mundo a la fuerza, en los escritorios se libraba una guerra silenciosa pero definitiva: la lucha por el control de las ideas. En esa trinchera del pensamiento, pocos dispararon con tanta precisión como el filósofo austríaco Karl Popper. “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el negarse a adquirirlos”, escribió.

Esta frase no es un eslogan de autoayuda intelectual. Es, en realidad, el núcleo ético de un pensador que sobrevivió al ascenso del nazismo, sufrió el exilio y dedicó su vida a demoler las verdades absolutas. Para entender el peso de estas palabras, es necesario viajar en el tiempo hasta el año 1938. Popper, de origen judío, había logrado escapar de una Viena que ya capitulaba ante las garras de Adolf Hitler. Encontró refugio en el rincón más inesperado del planeta: la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda.

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Fue allí, sintiéndose aislado y con el corazón en una Europa que se desangraba en la Segunda Guerra Mundial, donde escribió su obra cumbre y más polémica: La sociedad abierta y sus enemigos. Publicado finalmente en 1945, el libro cayó como una bomba en el ambiente académico. En sus páginas, Popper no solo atacaba al fascismo y al estalinismo de su presente, sino que se atrevía a denunciar a los “padres sagrados” de la filosofía occidental: Platón, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx.

Popper los acusaba de haber plantado las semillas intelectuales del totalitarismo al pretender profetizar las leyes infalibles de la historia. Es justamente en el marco de La sociedad abierta y sus enemigos donde la frase cobra su verdadera dimensión. Para él, la falta de información o el no saber algo es la condición natural y humilde del ser humano. En otro de sus textos, Conjeturas y refutaciones, lo dejó claro: “Nuestro conocimiento es finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita”.

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"La sociedad abierta y sus enemigos", del filósofo Karl R. Popper (Imagen Ilustrativa Infobae)

No saber no es un pecado; es el motor que nos impulsa a investigar. Por eso, el peligro real, la “verdadera ignorancia”, es de carácter moral y político. Ocurre cuando un individuo, un partido político o una sociedad deciden de forma consciente cerrarse a la experiencia, censurar el disenso y negarse a adquirir nuevos conocimientos que pongan en jaque sus prejuicios. Es la ignorancia militante, el dogmatismo ciego de quien prefiere la comodidad de una mentira sagrada antes que el riesgo de una verdad incómoda.

Para el autor, el fanático no es alguien que no sabe; es alguien que decidió dejar de aprender. Tanto en la ciencia como en la política, Popper demostró que la única forma de avanzar es a través del ensayo y el error. Una teoría científica solo es válida si se mantiene abierta a ser criticada y refutada; una sociedad solo es libre si sus instituciones permiten corregir pacíficamente los errores de sus gobernantes. Negarnos a nuevos conocimientos o a escuchar al que piensa distinto, destruye ese emcanismo.

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Sin la posibilidad de corregir el error, nos asomamos al abismo del autoritarismo. A ochenta años de aquella gran frase, concebida en el exilio neozelandés, Karl Popper interpela de frente a nuestra cultura contemporánea. En tiempos de burbujas de filtro en redes sociales, donde el sesgo de confirmación nos empuja a bloquear todo aquello que nos contradice, negarse a adquirir conocimientos ya no es un descuido: es la forma más sofisticada, peligrosa y moderna de la ceguera. Estamos avisados.

Reconocido internacionalmente y distinguido con el título de Sir por la reina Isabel II en 1965, Karl Popper falleció en el distrito londinense de Croydon el 17 de septiembre de 1994, a los 92 años

¿Quién es Karl Popper?

Karl Raimund Popper nació en Viena, Austria, el 28 de julio de 1902, en una familia próspera de origen judío convertida al protestantismo. Tras doctorarse en filosofía en la Universidad de Viena en 1928, se vinculó estrechamente con el famoso Círculo de Viena, aunque siempre mantuvo una postura sumamente crítica hacia su positivismo. El ascenso del nazismo en Europa lo obligó a exiliarse en 1937 en Nueva Zelanda, donde ejerció la docencia y redactó sus obras de filosofía política más urgentes.

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Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se trasladó al Reino Unido para incorporarse como profesor de lógica y método científico en la prestigiosa Escuela de Economía de Londres (LSE), ciudad donde residió hasta el final de sus días. A lo largo de su prolífica carrera, consolidó su estatus como uno de los filósofos de la ciencia más influyentes del siglo XX gracias a tratados fundamentales como La lógica de la investigación científica (1934), donde introdujo su emblemático concepto de falsacionismo.

También sobresalen sus Conjeturas y refutaciones (1963) y Conocimiento objetivo (1972). En el ámbito político, su obra cumbre fue La sociedad abierta y sus enemigos (1945). Reconocido internacionalmente y distinguido con el título de Sir por la reina Isabel II en 1965, Karl Popper falleció en el distrito londinense de Croydon el 17 de septiembre de 1994, a los 92 años, legando un arsenal de ideas que transformó para siempre nuestra forma de entender el conocimiento y la libertad.

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