Cultura

Juan Villoro recibió el premio Carlos Fuentes y lanzó una advertencia: la izquierda que persigue a sus críticos, el peligro de la ultraderecha y el legado de un maestro

El escritor mexicano recogió el galardón en el Palacio de Bellas Artes de España ante rectores, poetas y académicos. Su discurso fue una defensa de la discrepancia como motor del progreso y una advertencia a los gobiernos que se dicen progresistas

Juan Villoro, Premio Carlos Fuentes
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El escritor mexicano Juan Villoro lamentó este miércoles, al recibir el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, que en tiempos de resurgimiento de la ultraderecha en América Latina, la izquierda vea a los críticos como el enemigo y remarcó que solo “se prospera en discrepancia”.

“Con excesiva frecuencia se considera que toda crítica se ejerce en contra. No es así, la crítica justa favorece; la discutidora especie humana solo prospera en discrepancia. Todo gobierno que se precie de ser progresista debe ofrecer las mejores condiciones para ser criticado”, aseguró el autor.

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Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) recibió este miércoles en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana el premio internacional Carlos Fuentes, otorgado por la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, que reconoció la trayectoria de uno de los escritores más versátiles de la literatura hispana.

Juan Villoro recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Palacio de Bellas Artes
Juan Villoro recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Palacio de Bellas Artes

“En un momento en que la ultraderecha se hace cargo de la mayoría de los países de América Latina, es de agradecer que representemos una zona de excepción. Sin embargo, aún falta lo que falta, como dicen los zapatistas; no sería fiel al espíritu de Fuentes, si no insistiera en ello”, dijo.

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Novelista, cuentista, cronista, dramaturgo, traductor y académico, Juan Villoro agradeció haber sido reconocido con el premio instaurado para preservar el legado de uno de sus maestros, su compatriota Carlos Fuentes, a pesar de que muchos de su edad merecen el galardón tanto como él.

“El milagro de estar aquí no se hubiera completado sin la voluntad del jurado que conspiró en mi favor en un momento en que sobran escritoras y escritores de relieve. Pertenezco a una generación que me curó de la posibilidad de sentirme superior”, aseveró.

Juan Villoro sonríe vistiendo un saco gris y sostiene un diploma enmarcado junto a una escultura negra
El autor mexicano sostuvo que la crítica favorece a los gobiernos progresistas frente al resurgimiento de la ultraderecha

Según el autor de novelas como El testigo o El disparo de argón, el arco de sus contemporáneos comenzó con Daniel Sada, nacido en 1953, y desemboca en David Toscana, ocho años menor; y en medio se encuentran otros autores de excepción como Fabio Morabito, Francisco Hinojosa, Luis Miguel Aguilar, Carmen Boullosa o Enrique Serna.

“Cualquiera de ellos podría estar en mi lugar”, comentó.

En el acto celebrado en el Palacio de Bellas Artes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, elogió que Villoro sea tan lúcido en tantos géneros y dijo que sus textos no reducen a las personas a categorías generales.

Un hombre con barba, chaqueta clara y camisa azul sonríe con los pulgares hacia arriba ante un mural ilustrado
Villoro destacó el valor de los escritores de su generación al agradecer la decisión del jurado

“Cada personaje conserva su singularidad y sus afectos sin renunciar a sus claros límites. Ellos se suma el uso inteligente de la memoria y la ironía. Estos recursos no evaden la gravedad de los acontecimientos, sino que ayudan a examinarlos desde a vistas inesperadas y a revelar las inconsistencias de nuestra vida pública y privada”, comentó.

En nombre del jurado del premio, la poeta Myriam Moscona repasó los inicios de Juan Villoro, quien pertenece a su generación, y comparó su obra con la de Fuentes, una de las figuras más emblemáticas de la generación del *boom* liderada por los premios Nobel latinoamericanos Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

“La prosa de Juan es esa piedrecilla que cae de golpe contra la inercia de la historia a través de la ficción, el ensayo y la crónica. Ambos autores activan una alarma permanente en nuestra conciencia”, dijo.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ José Méndez.

Video: Imágenes: Amaranta Marentes/ EFE.

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