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La reflexión de Han Kang, escritora surcoreana, sobre la honestidad en la literatura: “No por escribir ficción se pierde la verdad”

La Nobel de Literatura 2024 contó que llegó a dejar de escribir durante un año al sentir que no estaba siendo sincera con lo que escribía

Retrato de una mujer con cabello oscuro y canas sonriendo con los ojos cerrados, vestida con un blazer y camisa negra, frente a una pared texturizada marrón
La escritora ganadora del Nobel Han Kang en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)
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Hace dos años, Han Kang (Gwangju, Corea del Sur, 1970), hizo historia al convertirse en la primera surcoreana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Con 53 años, fue además la galardonada más joven en hacerse con este reconocimiento en las últimas cuatro décadas. ¿El motivo? “Por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, escribió la Academia Sueca en el fallo.

Para entonces, Han ya había alcanzado una importante proyección internacional. En 2016 ganó el premio Booker con La vegetariana -el libro fue publicado por primera en 2007-, el que es hoy una de sus obras más importantes: una novela sobre una mujer que decide dejar de comer carne, pero cuya decisión acaba enfrentándola con quienes la rodean. Una obra asfixiante sobre el aislamiento. Tras aquel libro comenzó a escribir Tinta y sangre, su cuarta novela, que finalmente no llegó a ver la luz hasta 2010 porque en su séptimo capítulo la autora se bloqueó. En España, la obra ha llegado a librerías este 2026 de la mano de Random House, 16 años después de su publicación original.

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Han Kang y portada de su libro
¿Cuál fue el libro más pedido de Han Kang en Perú, tras el premio Nobel? - Crédito Composición Infobae/EFE/Alejandro García

Tras ese bloqueo, Han se planteó su forma de escribir. En una entrevista concedida a El País en 2023, explicó que había dejado la novela porque sentía que algo no funcionaba: “Tal vez porque no era sincera en ese momento. Me faltaba sinceridad al escribir y por eso no podía seguir”. Tras un año alejada de la ficción, terminó encontrando una respuesta que le permitió retomar su trabajo: “Más tarde me di cuenta de que dentro de la ficción también se puede incluir la verdad. No por escribir ficción se pierde la verdad, se trata de buscar esos caminos en los que se pueda introducir, aunque sean estrechos”.

Un bloqueo que le llevó a escribir su quinta obra

Además, así es como surgió la idea para su quinta obra, La clase de griego. Publicada originalmente en Corea del Sur en 2011, la obra sigue a una mujer que ha perdido el habla y a un profesor que está perdiendo la vista, dos personajes aislados que encuentran en el lenguaje una forma de acercarse. “El proceso de recuperar el lenguaje es el proceso de recuperar su vida”, señaló la autora.

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La clase de griego, de Han Kang

Ese vínculo entre ficción y verdad atraviesa también buena parte de su obra posterior. En Actos humanos, publicada en 2014, partió de la masacre de Gwangju de 1980 —la ciudad donde nació— para reconstruir la violencia ejercida contra estudiantes y civiles durante el levantamiento prodemocrático. En Imposible decir adiós, originalmente en librerías desde 2021, volvió sobre otro episodio traumático de la historia surcoreana, la masacre de Jeju, combinando investigación histórica, memoria e imaginación literaria. Ahí encaja también la fórmula con la que la Academia Sueca justificó el Nobel: una escritura capaz de enfrentarse a “traumas históricos” sin renunciar a la ficción como herramienta para acercarse a ellos.

Dos años después del Nobel, Han Kang sigue ampliando una obra publicada ya en más de 30 idiomas y se dedica por completo a la escritura tras dejar en 2018 su puesto como profesora de Escritura Creativa en el Instituto de las Artes de Seúl.

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