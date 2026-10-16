Arte sacro, tecnología ancestral y la encíclica de León XIV: 27 artistas en una muestra en honor a la visita papal

El Pabellón de las Bellas Artes de la UCA presenta la muestra "Habitar el misterio. Arte, humanidad y trascendencia" ante la llegada de León XIV a la Argentina (Sasha Minovich, “Una nueva esperanza”, 2023)

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El Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo inaugurarán el 26 de octubre la muestra Habitar el misterio: Arte, humanidad y trascendencia, que reúne obras de las ediciones XIII y XIV de la Bienal y acompaña la visita del papa León XIV a la Argentina.

La exhibición, curada por María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis, vincula el arte contemporáneo con las ideas centrales de la encíclica Magnifica Humanitas. El recorrido aborda la condición humana, la espiritualidad, la memoria, la tecnología, la naturaleza y la experiencia de lo trascendente.

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La exposición reúne selecciones de las ediciones XIII y XIV de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo en el barrio de Puerto Madero (Agustín Iriart, “Muerte de la Pampa Niña”, 2018)

Algunas piezas combinan tecnologías digitales con tradiciones ancestrales o anticipan formas de incertidumbre en un mundo en transformación, donde, según las curadoras, “lo sagrado y lo cotidiano conviven sin jerarquías”. Otras obras ponen el acento en la fragilidad y la vulnerabilidad humana, así como en la responsabilidad ética frente a la naturaleza y la creación.

“En este diálogo entre lo contemporáneo y la tradición judeocristiana, esta muestra busca afirmar que el arte es un espacio privilegiado desde el cual cada época puede cuestionar sus límites y confirmar su horizonte de trascendencia”, escribieron Pimentel de Lanusse y Parselis en el texto curatorial.

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Las obras expuestas combinan tecnologías digitales con tradiciones ancestrales y abordan la fragilidad y la memoria humana. Itamar Hartavi, “Sol Flor”, 2025

Para fundamentar el enfoque, las curadoras retomaron una idea del propio pontífice: “Como plantea León XIV, el desafío de nuestro tiempo no es ser espectadores de aquello que se derrumba, sino entrar en la ‘obra’ de la historia y reconstruirla”. Y sumaron una reflexión propia: “Frente a un tiempo que tiende a medir al ser humano por su productividad o su rendimiento, recordemos que la dignidad es un don que precede a toda utilidad y que el arte es un camino para habitar el Misterio”.

La muestra reúne obras de 27 artistas: Diana Aisenberg, Diego Javier Alberti, Blas Aparecido, Fernando Diego Bekir, Xil Buffone, Alejandro Carosella, Ignacio Cassas, Leonardo Cavalcante, Ricardo Carlos Castro, Angela Copello, Richar De Itatí, Nicolás Domínguez Nacif, Diego Fontanet, Gaba de Dios, Gabriela Gaetano, Itamar Hartavi, Magdalena Holmberg, Agustín Iriart, María Ester Joao, Mirta Kupferminc, Fernando Loré, Sasha Minovich, Lydia Ángela Redelico, Juan Rey, Hernán Salvo, Daniel Pablo Scherman, Juan Miguel Seifo y Franco Darío Vico.

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Las curadoras María Pimentel de Lanusse y Verónica Parselis vincularon la propuesta artística con la encíclica "Magnifica Humanitas"

La convocatoria tiene carácter ecuménico: está abierta a artistas de distintas confesiones religiosas. El certamen se inauguró en la Argentina en 1986 por iniciativa de monseñor Vicente Vetrano, vicario para la cultura del Obispado de Morón, con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre el arte y la religión. Desde 2004 lo organiza la Fundación Vetrano y, a partir de la XIII edición, se sumó la Fundación La Santa Faz.

La exposición se inaugurará el lunes 26 de octubre a las 18 h en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, ubicado en Av. Alicia Moreau de Justo 1300, en Puerto Madero, y permanecerá abierta al público general hasta el domingo 8 de noviembre. El horario de visita es de lunes a domingo de 11 a 19 h, con entrada libre y gratuita. Más información disponible en @pabellonartes.uca.

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