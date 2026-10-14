La actuación de Rosalía en ‘Saturday Night Live’ despierta las sospechas de los expertos: “Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible”

Rosalía durante su actuación en Saturday Night Live (SNL). (YouTube)

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Dichosos los ojos. Rosalía (Sant Esteve de Sesrovires, 1999) está de vuelta por el internet del mundo después de finalizar hace poco más de un mes la gira mundial de su disco más aclamado hasta la fecha, y eso que el nivel ya estaba muy alto tras sus tres primeros trabajos, entre ellos El Mal Querer y Motomami. Lux, publicado en noviembre del año pasado, ha cosechado el sobresaliente de la crítica y el público. No solo del de España. Del global.

Y como no hay nada más global que lo que se cuece en Estados Unidos, la cantante catalana ha visitado algunos de los espacios más populares de Norteamérica esta pasada semana: el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y el late night de comedia Saturday Night Live, donde la recién ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales no solo participó en uno de los míticos sketchs del programa, sino que también se marcó dos actuaciones que ya han dado la vuelta al mundo. Tanto, que varios expertos en danza han cuestionado la posibilidad de ejecutar una de ellas sin algún tipo de ayuda.

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¿Tiene truco?

Se trata de Reliquia que Rosalía interpretó con la misma grandeza y ambición que Lux: con los pies en puntas en sus bailarinas de ballet y enzarzada en un tutú de color negro. La cantante interpretó el tema completamente quieta, y con todo su cuerpo apoyado en las punteras. La realidad es que lleva poniendo a prueba esta disciplina desde que arrancó la gira el pasado marzo, donde ya recibió críticas por interpretar un número de ballet durante Sexo, violencia y llantas, Reliquia y Mio Cristo Piange Diamanti.

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¿Es posible que Rosalía pueda aguantar casi cuatro minutos sin relajar los pies y los gemelos? Los expertos dudan. “Es imposible estar parada en puntas en una quinta posición como la que ella tiene”, explica a Infobae el bailarín profesional Arturo Lamolda, que ya se pronunció en TikTok durante la primera polémica en la que se vio envuelta la catalana. “Las bailarinas, cuando están en esa posición, moverían los pies para dar la sensación de estar flotando, pero nunca están quietas. Así que no es posible, solo para Rosalía. A ver si nos dice su truco”, añade.

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Con esto coincide el mexicano Jorge Iuit, bailarín, profesor y coreógrafo de ballet, aunque puntualiza que no es necesariamente imposible. sí creo que puede haber algún recurso o apoyo detrás. Lo que me llama la atención no son los tres minutos sobre las puntas, sino la estabilidad absoluta: ¡No se mueve un solo milímetro!”, señala a este medio. “Sí es posible mantenerse en puntas durante ese tiempo con la preparación adecuada, pero incluso con muchísima técnica hay pequeños ajustes del cuerpo para conservar el equilibrio. Quedarse así de inmóvil es prácticamente imposible; por eso sospecho que hay alguna ayuda, aunque no podría asegurarte cuál”, añade.

Rosalía en 'Saturday Night Live'.

Pese a que los expertos reconocen su esfuerzo de preparación previo a la gira, Lamolda reconoce que unos meses de entrenamiento no pueden sustituir a los años de formación que requiere esta disciplina. “Ella dice que estuvo varios meses entrenando y aprendiendo y se nota, pero obviamente no se consigue tener la técnica de la danza clásica así de rápido”, sostiene. Las redes, en tanto, aseguran que se ha apoyado en un arnés o en un soporte metálico fijado al suelo. Por ahora, la respuesta solo la tiene ella.

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