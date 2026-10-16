Crimen y Justicia

Horror en Córdoba: hallaron los restos de una joven ocultos en una heladera y buscan a su pareja

Ocurrió en la ciudad de Cruz del Eje. El hallazgo está vinculado a la investigación por la desaparición de Camila Belén Iglesias, de 24 años. El principal sospechoso es su novio Pablo Ezequiel Gómez

Córdoba: encontraron restos humanos en una heladera, investigan un femicidio y buscan a un prófugo
Pablo Ezequiel Gómez, el presunto autor del femicidio
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Personal de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, encontró el cuerpo de una mujer dentro una heladera durante un allanamiento en una vivienda, en el marco de la investigación por la desaparición de la joven Camila Belén Iglesias, de 24 años. Además de tratar de confirmar que se trata de la mujer, los investigadores buscan a su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, como presunto autor del femicidio.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, el cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Los Altos. Los restos hallados estaban cubiertos con una sustancia que sería cal hidratada. La heladera fue trasladada al Instituto de Medicina Forense de Córdoba, donde se realizarán las pericias correspondientes. Hasta el momento se encuentra pendiente tanto la identificación de los restos como la determinación de la causa de muerte.

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La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la hermana de Camila, quien declaró que mantuvo su último contacto con ella el 2 de octubre pasado. Según su relato, dos días después recibió mensajes de Gómez, quien le informó que había discutido con Camila y que la joven se había retirado del domicilio, aunque desde entonces se desconocía su paradero.

Las autoridades difundieron la fotografía de la joven y pidieron colaboración a quienes puedan aportar datos fehacientes sobre su ubicación, en un primer momento tratada como una desaparición.

Antecedentes de violencia y pedido de captura

Durante las averiguaciones, surgieron antecedentes de conflictos y situaciones de violencia dentro de la pareja. A partir de este dato, junto con el hallazgo de los restos en la heladera, la Fiscalía orientó la investigación hacia la hipótesis de un probable femicidio.

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Familiares de Gómez manifestaron a los investigadores que el sospechoso les había expresado que “se había mandado una cagada”, que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida, indicó el MPF de la provincia.

Se estableció además que Gómez se habría trasladado a la provincia de La Rioja, aunque se desconoce su ubicación actual. Ante esta situación, la Fiscalía dispuso un pedido de captura y se realizan diligencias tendientes a establecer su paradero y proceder a su detención.

Los primeros datos de la investigación y la denuncia

Durante el procedimiento en el que hallaron los restos, los investigadores secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos figuran prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular que se encontraba destruido.

Camila iglesias, asesinada en cordoba
Camila Iglesias, la joven asesinada en Cruz del Eje

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la noticia. “Sufrió una desaparición el 2 de octubre. Ayer se hizo la presentación judicial y lamentablemente se encontró a la mujer fallecida. La fiscalía nos pidió prudencia sobre los detalles”, señaló el funcionario respecto al avance de la causa, en diálogo con Cadena 3.

Durante el procedimiento se constató que la vivienda se encontraba sin moradores y, en un pasillo lateral, se halló una heladera en cuyo interior había restos humanos, indicó el diario La Voz.

De acuerdo con las primeras informaciones dadas a conocer por el medio cordobés, en la vivienda, las autoridades habrían encontrado además una carta escrita por la pareja de la joven, en la que admitiría haber cometido el crimen antes de darse a la fuga.

Las fuerzas policiales despliegan un intenso operativo de búsqueda en toda la zona para dar con el paradero del presunto agresor. En el domicilio ubicado en barrio Los Altos de Cruz del Eje intervino personal de Investigaciones, Policía Científica y el DUAR, bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Ardiles.

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