Leila Guerriero, nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli por su defensa de los derechos humanos (EFE/ Editorial Anagrama)

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La periodista y escritora argentina Leila Guerriero fue nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli “Escritura como resistencia”, una distinción internacional que reconoce a autores y periodistas que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos a través de su obra.

El ganador de la primera edición del galardón se conocerá durante BookCity Milano, el encuentro literario que se realizará en Milán, Italia, entre el 23 y el 29 de noviembre. La convocatoria fue impulsada por PEN Internacional y la Fundación Feltrinelli.

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Guerriero fue incluida entre los finalistas por una trayectoria de más de tres décadas en el periodismo narrativo y la no ficción. La organización destacó su trabajo sobre los cambios políticos, sociales y culturales de América Latina y su aporte a la preservación de la memoria y a la discusión de relatos dominantes.

La escritora argentina integra la lista final del destacado galardón cuyo lema es “Escritura como resistencia”. En noviembre se develerá al ganador (Crédito: FEL)

La nómina incluye a la novelista nicaragüense Gioconda Belli, quien fue privada de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo; al escritor, traductor y editor uigur Aziz Isa Elkun, exiliado de China; y al escritor y cineasta afgano Samay Hamed, crítico del régimen talibán.

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También figura una candidatura colectiva de los periodistas y escritores eritreos Amanuel Asrat, Dawit Isaak, Idris “Abu Are” y Fessehaye “Joshua” Yohannes. Los cuatro permanecen incomunicados desde 2001 y su postulación coincide con los 25 años de sus detenciones y desapariciones.

La lista se completa con el escritor ucraniano Andréi Kurkov, el autor kurdo Yavuz Ekinci, el poeta maya kaqchikel guatemalteco Miguel Ángel Oxlaj Cúmez y la escritora y activista sudafricana-zimbabuense Zukiswa Wanner, entre otros nombres.

Durante este año, Leila Guerriero recibió el Premio Maria Moors Cabot de periodismo internacional por su trayectoria y el Premio Strega Europeo por "La llamada"

El jurado está integrado por el escritor kurdo Burhan Sönmez, presidente de PEN Internacional; la escritora y editora eslovena Tanja Tuma; la autora canadiense Kim Echlin; y los escritores italianos Andrea Bajani y Paolo Giordano, junto con la escritora y periodista Widad Tamimi.

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Durante este año, Leila Guerriero recibió el Premio Maria Moors Cabot de periodismo internacional por su trayectoria y el Premio Strega Europeo por La llamada.