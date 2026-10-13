Cultura

Leila Guerriero, nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli por su defensa de los derechos humanos

La escritora argentina integra la lista final del destacado galardón cuyo lema es “Escritura como resistencia”. En noviembre se develerá al ganador

Leila Guerriero
Leila Guerriero, nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli por su defensa de los derechos humanos (EFE/ Editorial Anagrama)
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La periodista y escritora argentina Leila Guerriero fue nominada al Premio PEN–Inge Feltrinelli “Escritura como resistencia”, una distinción internacional que reconoce a autores y periodistas que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos a través de su obra.

El ganador de la primera edición del galardón se conocerá durante BookCity Milano, el encuentro literario que se realizará en Milán, Italia, entre el 23 y el 29 de noviembre. La convocatoria fue impulsada por PEN Internacional y la Fundación Feltrinelli.

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Guerriero fue incluida entre los finalistas por una trayectoria de más de tres décadas en el periodismo narrativo y la no ficción. La organización destacó su trabajo sobre los cambios políticos, sociales y culturales de América Latina y su aporte a la preservación de la memoria y a la discusión de relatos dominantes.

leila guerriero Premio de la Crítica 2025
La escritora argentina integra la lista final del destacado galardón cuyo lema es “Escritura como resistencia”. En noviembre se develerá al ganador (Crédito: FEL)

La nómina incluye a la novelista nicaragüense Gioconda Belli, quien fue privada de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo; al escritor, traductor y editor uigur Aziz Isa Elkun, exiliado de China; y al escritor y cineasta afgano Samay Hamed, crítico del régimen talibán.

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También figura una candidatura colectiva de los periodistas y escritores eritreos Amanuel Asrat, Dawit Isaak, Idris “Abu Are” y Fessehaye “Joshua” Yohannes. Los cuatro permanecen incomunicados desde 2001 y su postulación coincide con los 25 años de sus detenciones y desapariciones.

La lista se completa con el escritor ucraniano Andréi Kurkov, el autor kurdo Yavuz Ekinci, el poeta maya kaqchikel guatemalteco Miguel Ángel Oxlaj Cúmez y la escritora y activista sudafricana-zimbabuense Zukiswa Wanner, entre otros nombres.

Leila Guerriero
Durante este año, Leila Guerriero recibió el Premio Maria Moors Cabot de periodismo internacional por su trayectoria y el Premio Strega Europeo por "La llamada"

El jurado está integrado por el escritor kurdo Burhan Sönmez, presidente de PEN Internacional; la escritora y editora eslovena Tanja Tuma; la autora canadiense Kim Echlin; y los escritores italianos Andrea Bajani y Paolo Giordano, junto con la escritora y periodista Widad Tamimi.

Durante este año, Leila Guerriero recibió el Premio Maria Moors Cabot de periodismo internacional por su trayectoria y el Premio Strega Europeo por La llamada.

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