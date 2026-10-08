Nobel de Literatura: llanto en Japón cuando la Academia Sueca no anunció a Murakami como ganador

Un grupo de seguidores del escritor Haruki Murakami se reúne en un establecimiento comercial para seguir el anuncio del Premio Nobel de Literatura. Durante la transmisión en directo con comentarios en pantalla, los asistentes muestran gestos de lamento al conocer la resolución, ante la presencia de diversos medios de comunicación y fotógrafos.

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Un fanático japonés de Haruki Murakami fue captado en video entre lágrimas tras conocerse que el autor de Tokio Blues, Sputnik mi amor y 1Q84 –por solo mencionar unos pocos de una nutrida lista– volvía a quedarse sin el Nobel de Literatura, en una escena que se viralizó en redes sociales minutos después del anuncio de la Academia Sueca. La poeta canadiense Anne Carson fue la ganadora del galardón 2026, con lo que Murakami suma otro año en la lista de “eternos candidatos” al premio más codiciado de las letras.

La Academia Sueca distinguió este jueves a Carson, de 76 años, “por su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. El anuncio lo realizó en Estocolmo la secretaria permanente de la institución, Ingrid Carlberg, quien detalló que la autora se encontraba de viaje en Islandia, donde estaba “escuchando el viento”, y que la noticia la tomó por sorpresa.

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La escena viral en Tokio

Decenas de seguidores de Murakami se congregaron en Tokio con pancartas y carteles para presenciar en vivo el anuncio del jurado sueco, con la expectativa de que esta vez sí se concretara el reconocimiento que el escritor arrastra como asignatura pendiente desde hace casi dos décadas. Uno de los videos que circuló con mayor fuerza en plataformas como X muestra a un seguidor visiblemente afectado tras escuchar el nombre de la ganadora. En la grabación se aprecia además que, en el apuro por confeccionar un cartel de anuncio, alguien escribió mal el nombre de Carson.

La prensa japonesa también se hizo eco de la frustración. El diario deportivo Sponichi recogió comentarios en redes sociales que comparaban la situación del novelista con un ritual anual: “otra vez no fue”, “de nuevo falló” y “Murakami ya quedó como el Beaujolais Nouveau”, en referencia al vino que se celebra cada año sin mayor trascendencia, fueron algunas de las reacciones citadas por el medio.

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Un fanático de Haruki Murakami lloró en Tokio tras confirmarse que el escritor volvió a quedar fuera del galardón

Un candidato que acumula casi dos décadas de espera

Murakami, de 77 años, figura entre los favoritos de las casas de apuestas desde hace cerca de 20 años, según consignó el diario polaco Polskie Radio. Con más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, el autor japonés construyó una base de seguidores que lo sigue de cerca en cada edición del premio, aunque el jurado sueco nunca lo distinguió.

Este año, el nombre del japonés volvió a aparecer en las quinielas internacionales junto a otros autores como la china Can Xue, el australiano Gerald Murnane, el español Enrique Vila-Matas, la mexicana Cristina Rivera Garza y la canadiense Carson, que finalmente se impuso. De acuerdo con un relevamiento de Infobae, Murakami cotizaba con una cuota de 15 euros en las casas de apuestas previo al anuncio.

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La ausencia de Murakami en el palmarés se repite con la de otros candidatos recurrentes de la región latinoamericana. Según publicó Infobae, Rivera Garza, ganadora del Pulitzer de No Ficción en 2024 por El invencible verano de Liliana, se quedó sin el Nobel por segundo año consecutivo pese a figurar entre las favoritas, con lo que América Latina extiende a 16 años su ausencia en el palmarés del premio. El último autor de la región distinguido fue el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010.

La prensa japonesa registró las reacciones en redes sociales que compararon la situación de Murakami con un ritual anual

El palmarés que no incluye el Nobel

A lo largo de su carrera, el autor de 1Q84 y Al sur de la frontera, al oeste del sol reunió un extenso historial de distinciones internacionales: el Premio Franz Kafka (2006), el Premio Mundial de Fantasía a la mejor novela (2006), el Frank O’Connor International Short Story Award (2006), el Premio Kiriyama de Ficción (2007), el Premio Jerusalén (2009), el Premio Internacional de Catalunya (2011), el Goodreads Choice Award a Mejor Ficción (2011), el Premio Hans Christian Andersen de Literatura (2016) y el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2023). El Nobel sigue siendo el único galardón mayor ausente en su trayectoria.

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Murakami se mantuvo distante de la cobertura mediática en torno a su candidatura. El escritor expresó en diversas entrevistas que prefiere concentrarse en la escritura antes que en la expectativa pública que rodea cada edición del premio.

Carson, nacida en Canadá en 1950, es poeta, ensayista y especialista en clásicos grecolatinos. Entre sus obras más reconocidas figuran Autobiography of Red, The Beauty of the Husband y Nox. La autora sucede en el palmarés al húngaro László Krasznahorkai, ganador en 2025, y recibirá una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de 1,2 millones de dólares, en una ceremonia prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo.

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Fotos: Reuters/ Kim Kyung-Hoon.