Cultura

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc

La feria de arte solidario vuelve del 28 al 30 de octubre en Vicente López, con más de 450 obras. Lo recaudado irá a centros de rehabilitación, juventud y acción social del municipio

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc
Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc
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ArteLamroth llega a su 13° edición con más de 450 obras de 300 artistas y una causa solidaria que sostiene al municipio de Vicente López desde hace 15 años.

La feria de arte solidario ArteLamroth se realizará del 28 al 30 de octubre y reunirá obras de 300 artistas —consagrados y emergentes— en disciplinas que van desde la pintura y la escultura hasta la joyería, la cerámica, el arte textil y la fotografía. Todo lo recaudado se destinará al Instituto de Rehabilitación Anselmo Marini, a los centros para la juventud de Vicente López y a la red de Acción Social de Lamroth Hakol, que trabaja con organizaciones educativas, recreativas y de salud del municipio.

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Entre los artistas que participan de esta edición figuran nombres de peso: Leandro Erlich, Antonio Seguí, León Ferrari, Paula Otegui, Julio Le Parc y Benito Laren, entre otros. La oferta abarca una variedad de técnicas, temáticas y precios, con el objetivo de que la feria sea accesible tanto para coleccionistas como para compradores ocasionales.

La feria de arte solidario regresa del 28 al 30 de octubre en Vicente López con más de 450 obras
La feria de arte solidario regresa del 28 al 30 de octubre en Vicente López con más de 450 obras

A la exposición general se suma, como en ediciones anteriores, el Concurso ArteLamroth Joven, abierto a artistas de entre 18 y 30 años. El certamen funciona como una ventana para talentos en formación dentro del mismo espacio donde exponen figuras ya establecidas en el circuito artístico.

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El historial de la feria incluye la participación de Pablo Atchugarry, Omar Panosetti, Cynthia Cohen, Marta Minujin y Alicia Penalba, lo que da cuenta de la envergadura que fue tomando el evento desde sus primeras ediciones.

La Municipalidad de Vicente López acompaña la iniciativa desde sus inicios. Su rol no se limita a la difusión: también colabora en la canalización de los fondos hacia equipamiento o necesidades específicas del distrito. El Concejo Deliberante declaró a ArteLamroth de interés municipal.

Entre los artistas que participan de esta edición figuran nombres de peso: Leandro Erlich, Antonio Seguí, León Ferrari, Paula Otegui, Julio Le Parc y Benito Laren
Entre los artistas que participan de esta edición figuran nombres de peso: Leandro Erlich, Antonio Seguí, León Ferrari, Paula Otegui, Julio Le Parc y Benito Laren

El equipo organizador, compuesto íntegramente por voluntarios, describió así el espíritu que mantiene vivo el proyecto: “Somos un equipo de voluntarios que, desde hace 15 años, sostenemos esta iniciativa con tal pasión que nos empuja a la continuidad, sabiendo que el motor que más nos impulsa es el fin solidario”.

Y agrega: “ArteLamroth es un lugar amable de encuentro entre artistas, compradores, coleccionistas y solidaridad. Este año, como siempre, habrá nuevos artistas y muchas sorpresas”.

Toda la información sobre la feria está disponible en lamroth.org/artelamroth.

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