Cómo se escribe según la RAE: tensión entre Rusia y la OTAN en torno a Kaliningrado, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de las noticias relacionadas con la OTAN y Rusia respecto a Kaliningrado, se ofrecen algunas claves de redacción al respecto.

Se recomienda emplear la sigla OTAN , que corresponde al nombre oficial en español de este organismo ( Organización del Tratado del Atlántico Norte ), mejor que la inglesa NATO .

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Por otro lado, se recuerda que la denominación alternativa Alianza Atlántica se escribe con mayúsculas iniciales , tal y como aparece en el Diccionario panhispánico del español jurídico .

La voz enclave , recogida en el Diccionario de la lengua española , se aplica al ‘territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.’, mientras que exclave , menos utilizada aunque adecuadamente formada y válida , alude al que se sitúa fuera del territorio principal: «Kaliningrado es un enclave ruso en la Unión Europea», «Kaliningrado es un exclave de Rusia».

La transcripción óblast , que designa un tipo de división administrativa en Rusia y otros países, se escribe con tilde por ser palabra llana acabada en grupo consonántico y en minúscula, como nombre común : «El aparato, un helicóptero de transporte militar, entró desde el óblast de Kaliningrado, el enclave ruso encajado entre Polonia y Lituania» . Su uso es válido y no requiere comillas ni cursiva, aunque alternativas como región o región administrativa pueden resultar más transparentes.

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En los nombres que designan accidentes geográficos, el término genérico suele actuar como mero clasificador, por lo que se escribe en minúscula : mar Báltico .

La grafía adecuada en español del topónimo de este país es Bielorrusia , con el dígrafo rr , pues el sonido de la erre en este caso es fuerte y se encuentra entre vocales.

Para referirse a la franja que, situada en la frontera entre Polonia y Lituania, representa la ruta más corta entre Kaliningrado y Bielorrusia, se utiliza la denominación corredor de Suwalki , que incluye el nombre de una localidad polaca cercana. En polaco, este se escribe con una ele con barra oblicua ( ł ), pero, como apunta la Ortografía de la lengua española , en textos no especializados es válida la simplificación de estos grafemas, por lo que es apropiada la escritura con ele.

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Le corresponde la minúscula en corredor , como término genérico, y no requiere comillas ni cursiva .

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

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La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.