La pelea por el imperio de Dolly Parton: un museo en vísperas de apertura, un mánager en alerta y un sobrino que se llama a sí mismo asesino

La sociedad She's Alive presentó una solicitud de orden de alejamiento contra el sobrino de Dolly Parton en el Tribunal de la Cancillería del condado de Davidson. Bryan Seaver fue despedido de su cargo como jefe de seguridad tras ser acusado de extorsión y amenazas contra los administradores del patrimonio

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Una disputa por el extenso patrimonio de Dolly Parton salió a la luz el martes cuando su mánager de toda la vida acusó a su sobrino y a su antiguo equipo de seguridad de amenazas, extorsión e intimidación.

Las acusaciones contra el sobrino, Bryan Seaver, se hicieron públicas en una solicitud de orden de alejamiento. Esto permite vislumbrar una disputa por el imperio del entretenimiento de Dolly Parton, que incluye el parque de atracciones Dollywood, su hotel Songteller y el museo Life of Many Colors, cuya inauguración está prevista para este mes.

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Bryan Seaver, quien el mes pasado comunicó la noticia de la muerte de Dolly Parton a causa de un cáncer en un video grabado, fue despedido la semana pasada como jefe de seguridad de sus propiedades. En los documentos judiciales presentados el martes, se lo acusa de orquestar “una campaña de amenazas obscena, deliberada y cada vez más intensa” para obtener dinero del patrimonio de Parton.

En unos mensajes de texto incluidos en los documentos judiciales, alguien identificado como Bryan Seaver profirió una amenaza soez contra al menos un socio comercial de Dollywood. Escribió que se convertiría en “la mano de la venganza para toda mi familia”, según la denuncia.

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En un intercambio de mensajes del 3 de septiembre con un abogado de confianza de Dolly Parton, Bryan Seaver se describió a sí mismo como un “asesino” y afirmó que, el día en que falleció su tía, había vendido 27 millones de dólares en armas y munición a la policía haitiana. “Cenemos juntos…”, escribió Bryan Seaver, según una copia del correo electrónico adjunta a la denuncia.

el marcador principal rinde homenaje a la La cantante de música country y filántropa Dolly Parton antes del partido entre los New York Yankees y los Houston Astros en el Yankee Stadium (Vincent Carchietta-Imagn Images)

En un mensaje de texto enviado a primera hora del miércoles por la mañana, Bryan Seaver negó haber amenazado a nadie relacionado con el patrimonio de Dolly Parton y afirmó que sus mensajes habían sido tergiversados para presentarlo como un antagonista.

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“Se trata de una explicación artificial y sacada de contexto de cómo sucedieron los hechos, y se está haciendo con el fin de presentarme como una especie de oposición a su marca y a su legado”, escribió Bryan Seaver, “y ese no es el caso”.

Afirmó que Dolly Parton solía llamarlo “asesino”.

“Era una broma que solíamos usar en su entorno”, explicó. “Yo era su ‘niñito ninja’”.

La solicitud de orden de alejamiento fue presentada ante el Tribunal de la Cancillería del condado de Davidson, en Nashville, por She’s Alive, una sociedad encargada de supervisar los numerosos proyectos empresariales de Dolly Parton. Está dirigida por Danny Nozell, su representante desde hace mucho tiempo.

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Un abogado de She’s Alive se negó a hacer más comentarios.

Bryan Seaver y su empresa de seguridad externa llevaban mucho tiempo encargándose de la protección de Dolly Parton y de sus propiedades. Según la demanda, “para ella era importante contratar a miembros de su familia cuando estos tenían habilidades compatibles con las necesidades de su negocio”.

La orden propuesta impediría a Bryan Seaver acceder a las instalaciones y al personal de la empresa, además de prohibirle cualquier contacto con personas que mantengan relaciones comerciales con She’s Alive. La empresa también presentó una demanda en la que acusa a Bryan Seaver de interferencia ilícita y reclama una indemnización por daños y perjuicios por un importe no especificado.

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El patrimonio de Dolly Parton abarca el parque temático Dollywood, complejos hoteleros y el museo Life of Many Colors

En su mensaje de texto, Bryan Seaver —que se describió a sí mismo como contratista militar y traficante internacional de armas— afirmó que Danny Nozell había sido un confidente de toda la vida y su “mejor amigo”. Explicó que habían trabajado juntos contra quienes intentaban aprovecharse de la fortuna de Dolly Parton.

“Confiaba en Danny”, escribió Bryan Seaver, “y de eso trataban esos mensajes: dos amigos y hermanos compadeciéndose de la gente que ha estado fastidiando a Dolly durante muchos, muchos años”.

Señaló que estaba llevando a cabo su propia investigación sobre cómo se gestionaban los asuntos de ella en la época de su fallecimiento.

Dolly Parton supo aprovechar con éxito su talento musical y su estrellato para crear un imperio empresarial con múltiples ramificaciones, entre las que destaca Dollywood, situado cerca de su ciudad natal, en el este de Tennessee. Incluso tras su fallecimiento, el imperio ha seguido avanzando a toda máquina: además del hotel y el museo, este mes también se lanzarán al mercado una línea de muñecas y una marca de café.

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Según la denuncia, de la que ya se había hecho eco anteriormente TMZ, Bryan Seaver afirmaba tener una amplia experiencia militar y haber realizado numerosas actividades en el extranjero. En ella se afirmaba que su operación “no era una operación convencional de seguridad de oficinas, sino una fuerza de estilo paramilitar fuertemente armada”, con docenas de empleados y acceso a armamento de grado militar.

Esa fue, en parte, la razón por la que Danny Nozell y otros socios comerciales afirmaron haberse sentido cada vez más inquietos a medida que Bryan Seaver comenzaba a plantear exigencias, justo antes de la muerte de Dolly Parton. Un abogado que representaba al patrimonio y al fideicomiso de Parton dimitió tras recibir “amenazas acosadoras y siniestras” de Bryan Seaver en una llamada telefónica, según la demanda. Algunos miembros del personal han dimitido, según se indica, mientras que otros han contratado seguridad privada.

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Según los mensajes de texto, Bryan Seaver le dijo a Danny Nozell que “crearía un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly y a contar las infracciones que estas personas han cometido contra nosotros”.

“Va a ser genial”, escribió Bryan Seaver.

“O págame”, añadió, rematando la exigencia con un improperio.

Emily Cochrane es una periodista nacional de The Times que cubre el sur de Estados Unidos y tiene su sede en Nashville. Emily Cochrane informó desde Nashville y Julia Jacobs desde Nueva York.

Julia Jacobs es una periodista especializada en arte y cultura que a menudo cubre temas jurídicos para The Times.

Fuente: The New York Times.

Fotos: captura de video y AP/Jonathan Short.