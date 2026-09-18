Los 8 triángulos amorosos que atraviesan siglos y géneros: de Jane Austen a las sagas juveniles con más de 160 millones de copias

El triángulo amoroso sigue vigente en la ficción porque articula rivalidad, identidad y dilemas morales en géneros y épocas distintas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El triángulo amoroso es una de las estructuras narrativas más antiguas y universales de la ficción. Lejos de ser un simple recurso romántico, funciona como un mecanismo de conflicto ético y filosófico que atraviesa géneros y siglos.

El filósofo René Girard planteó que los seres humanos no desean las cosas de forma autónoma, sino a través de la mediación de otros: en un triángulo amoroso, el sujeto desea al objeto porque otra persona también lo desea, y esa rivalidad intensifica el valor de lo que está en juego.

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En la narrativa romántica, cada opción del triángulo amoroso suele representar caminos de vida opuestos entre la seguridad, la norma social, la pasión y el cambio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada interés amoroso suele representar, además, un camino de vida distinto. Una opción encarna la seguridad, el deber, la estabilidad o la norma social; la otra, la pasión, el cambio, el riesgo o lo desconocido. Elegir a una persona es, en el fondo, elegir quién se quiere ser. Esa tensión entre lealtad y deseo, entre convención social y autenticidad, atraviesa clásicos como Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, o Anna Karénina, de Lev Tolstói, y se mantiene vigente en la literatura contemporánea bajo nuevas formas.

Cuando el triángulo se traslada a la fantasía o la ciencia ficción, las apuestas suelen crecer: la elección sentimental determina el destino de un mundo entero o involucra vínculos mágicos que personifican la atracción biológica frente a la elección voluntaria. Ocho novelas, de distintas épocas y géneros, muestran cómo esa estructura sigue siendo uno de los motores más efectivos de la narrativa romántica.

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Sentido y sensibilidad — Jane Austen

Sentido y sensibilidad presenta en Elinor y Marianne Dashwood dos respuestas distintas ante una sociedad que condiciona el destino femenino a la elección del marido

Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en la rectoría de Steventon, en Hampshire, y es considerada una de las novelistas fundamentales de la literatura inglesa por su capacidad para retratar con ironía la sociedad de su época. Sentido y sensibilidad, su primera novela publicada, sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, cuyas personalidades antagónicas representan dos respuestas distintas frente a una sociedad que condiciona el destino femenino a la elección del marido: el sentido común de una y la sensibilidad desbordada de la otra.

Avance promocional de una adaptación audiovisual basada en la obra literaria de Jane Austen

La edición más reciente incorpora una introducción de Tony Tanner, catedrático de la Universidad de Cambridge y uno de los mayores especialistas en la obra de Austen. La autora completó los primeros borradores de esta historia durante la década de 1790 y murió en 1817 en Winchester.

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Una nueva adaptación cinematográfica se estrena en octubre de 2026, dirigida por Georgia Oakley y protagonizada por Daisy Edgar-Jones como Elinor y Esmé Creed-Miles como Marianne, junto a Caitríona Balfe, Fiona Shaw y George MacKay.

Los juegos del hambre — Suzanne Collins

Los juegos del hambre convierte el triángulo entre Katniss, Peeta y Gale en una metáfora política sobre la paz dentro del sistema y la rebelión contra él

Suzanne Collins estudió Arte, Teatro y Comunicación en la Universidad de Indiana y completó un máster en Escritura Dramática antes de dedicarse a la literatura juvenil. Los juegos del hambre presenta una versión distópica del futuro en la que doce chicos y doce chicas deben participar en un reality show donde la única regla es matar o morir. Katniss Everdeen, de 16 años, se presenta voluntaria para ocupar el lugar de su hermana menor y enfrenta, junto con la lucha por sobrevivir, un triángulo con Peeta Mellark y Gale Hawthorne que funciona como metáfora política: uno representa la paz dentro del sistema, el otro, la rebelión abierta contra él.

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Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

La trilogía original fue adaptada al cine en cuatro películas entre 2012 y 2015, y la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes llegó a la pantalla en 2023. El universo cinematográfico de Panem se expande el 20 de noviembre de 2026 con el estreno de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, adaptación de la segunda precuela publicada por Collins en 2025. La película, dirigida nuevamente por Francis Lawrence, se ambienta 24 años antes de la trilogía original y sigue a un joven Haymitch Abernathy —interpretado por Joseph Zada— durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, con Ralph Fiennes como el presidente Snow y Elle Fanning como Effie Trinket.

Crepúsculo — Stephenie Meyer

Crepúsculo desarrolla el triángulo entre Bella Swan, Edward Cullen y Jacob Black como una confrontación entre dos naturalezas sobrenaturales y dos futuros posibles

Stephenie Meyer se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad Brigham Young antes de convertirse en una de las autoras más vendidas de la literatura juvenil contemporánea. Crepúsculo sigue a Isabella Swan, que se muda al pequeño pueblo de Forks, en Washington, y conoce al misterioso Edward Cullen, un vampiro que hasta entonces había logrado mantener en secreto su naturaleza. El triángulo con Jacob Black, un hombre lobo, se desarrolla a lo largo de la saga y enfrenta dos naturalezas sobrenaturales contrapuestas que personifican, de manera literal, dos caminos posibles para la protagonista.

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Avance cinematográfico de la película Crepúsculo, basada en la novela de Stephenie Meyer

La saga vendió más de 160 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el primer puesto en las listas de bestsellers de The New York Times y USA Today. Los cinco libros de la saga fueron adaptados al cine entre 2008 y 2012, con Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner en los papeles principales, en una de las franquicias más taquilleras del cine juvenil.

Los dos amores de mi vida — Taylor Jenkins Reid

Los dos amores de mi vida plantea un triángulo amoroso cuando Emma Blair, comprometida con Sam, descubre que Jesse sigue vivo tras años de ausencia

Taylor Jenkins Reid nació el 20 de diciembre de 1983 en Acton, Massachusetts, y trabajó como asistente de casting en la industria cinematográfica antes de publicar su primera novela en 2013. En esta historia, Emma Blair se casa muy joven con Jesse, su gran amor, y construye junto a él una vida marcada por los viajes. Cuando el helicóptero en el que Jesse viajaba desaparece en el océano Pacífico, Emma queda devastada, pero años después se reencuentra con Sam, un viejo amigo, y vuelve a enamorarse.

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Tráiler oficial de la película Los dos amores de mi vida, dirigida por Andy Fickman y producida por BuzzFeed Studios. El largometraje se encuentra disponible en el catálogo de Prime Video

El triángulo se completa de la manera más inesperada: cuando Emma y Sam ya están comprometidos, recibe una llamada de Jesse, que sigue vivo. La historia tiene una adaptación cinematográfica disponible en Prime Video desde 2023, titulada One True Loves y dirigida por Andy Fickman, con Phillipa Soo como Emma, Simu Liu como Sam y Luke Bracey como Jesse.

La teoría de lo perfecto — Sophie Gonzales

La teoría de lo perfecto desarrolla un conflicto entre el chantaje de Brougham, la identidad secreta de Darcy y su amor no correspondido por Brooke

Sophie Gonzales escribe ficción queer contemporánea y juvenil desde Melbourne, Australia, donde también trabaja como psicóloga. En esta novela, Darcy administra en secreto un consultorio de consejos amorosos a través del casillero escolar número 89. Cuando Brougham descubre su identidad, la chantajea: si no lo ayuda a recuperar a su ex, revelará su secreto.

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El problema es que Darcy está enamorada de Brooke, su mejor amiga, que a su vez está interesada en otra persona. El triángulo se despliega entre el deseo no correspondido, la obligación impuesta por el chantaje y la necesidad de proteger una identidad secreta.

Un reino de promesas malditas — Lexi Ryan

En Un reino de promesas malditas, Brie se hace pasar por prometida del príncipe Ronan mientras recibe la ayuda de los unseelies liderados por Finn

Lexi Ryan es autora bestseller de The New York Times y de USA Today, con más de treinta títulos románticos publicados, y ganó el premio RITA de los Romance Writers of America a la mejor novela de romance contemporáneo en 2018. En esta historia, Brie debe infiltrarse en la Corte Seelie para rescatar a su hermana, secuestrada por el rey de la Corte Unseelie, con quien hizo un trato desesperado.

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Para lograrlo, se hace pasar por la potencial prometida del príncipe Ronan, que resulta menos cruel de lo que ella imaginaba, mientras acepta la ayuda de una banda de unseelies liderada por el enigmático Finn, cuyo encanto también empieza a resultarle difícil de resistir. La duología fue nominada a mejor obra de fantasía y ciencia ficción de 2022 en Goodreads.

El verano en que me enamoré — Jenny Han

El verano en que me enamoré narra la historia de Belly y el triángulo amoroso que mantiene con Conrad y Jeremiah a lo largo de la trilogía de Jenny Han

Jenny Han es la autora de la serie Verano, compuesta por El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el verano. La historia sigue a Belly, que pasa todos los veranos en una casa de playa junto a su familia y los hijos de la mejor amiga de su madre, Conrad y Jeremiah. Año tras año, Belly desea que los hermanos noten lo que siente por ellos, hasta que un verano decide que será distinto.

El triángulo entre Belly, Conrad y Jeremiah recorre toda la trilogía y se sostiene sobre la tensión entre dos hermanos con personalidades opuestas. La saga fue adaptada como serie de televisión po Prime Video bajo el título The Summer I Turned Pretty, con tres temporadas emitidas entre 2022 y 2026, protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno. Una película que continuará la historia y le dará cierre definitivo a la saga ya está en producción, dirigida por la propia Jenny Han, con Tung y Briney en los papeles principales; el rodaje comenzó en abril de 2026 en Carolina del Norte.

La saga El verano en que me enamoré fue adaptada por Prime Video como The Summer I Turned Pretty y tendrá una película final dirigida por Jenny Han - (Prime Video)

Han es también autora de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré, adaptada por Netflix en tres películas, cuyo universo se expandió además con el spin-off XO, Kitty, centrado en la hermana menor de la protagonista y con tres temporadas estrenadas entre 2023 y 2026.

Las alas de Sophie — Alice Kellen

Las alas de Sophie, de Alice Kellen, explora la historia de Sophie entre el recuerdo de Simon y un nuevo amor en una Ámsterdam que marca el cambio de estación

Alice Kellen, seudónimo de Silvia Hervás, nació en Valencia en 1989 y es autora de dieciséis novelas. En esta historia, la protagonista construye junto a Simon una historia marcada por canciones y vivencias que se interrumpe abruptamente una noche de enero, dejando sus sueños congelados en un invierno que se extiende más de lo esperado.

Cuando el hielo empieza a derretirse y Ámsterdam se viste de primavera, Sophie encuentra un nuevo amor, aunque la sombra de lo que vivió con Simon sigue presente. La novela plantea el triángulo emocional entre un pasado que no termina de cerrarse del todo y un presente que exige avanzar.

Alice Kellen aún no tiene una adaptación audiovisual de Las alas de Sophie, pero "El mapa de los anhelos" y "Todo lo que nunca fuimos" ya llegaron a Netflix, cines y HBO Max

Las alas de Sophie no cuenta con adaptación audiovisual confirmada, aunque otras dos obras de Kellen ya llegaron a la pantalla: El mapa de los anhelos se estrenó como miniserie en Netflix el 17 de julio de 2026, protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós, mientras que Todo lo que nunca fuimos— primera película de la bilogía Deja que ocurra— llegó a los cines españoles el 5 de junio y desde el 31 de julio de 2026 está disponible en HBO Max, con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro en los papeles principales.