Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

El presidente de Argentina, Javier Milei, encabeza una presentación junto a un gráfico de opinión pública que registra un 42% de aprobación y un 57% de desaprobación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aprobación de la gestión de Javier Milei se mantuvo en 42% por tercer mes consecutivo, aunque la encuesta nacional “El estado de la opinión pública en septiembre de 2026”, elaborada por Poliarquía Consultores, detectó un deterioro de los indicadores de confianza política y una pérdida de apoyo en sectores de su base electoral. El estudio también registró una brecha récord entre hombres y mujeres, expectativas sociales debilitadas y un aumento de las preocupaciones económicas.

El estudio señala que, después de un primer semestre marcado por el deterioro de distintos indicadores, durante los últimos tres meses se observa una estabilización. “En líneas generales las caídas se detuvieron”, sostiene el informe. Sin embargo, también identifica como dato negativo que el Gobierno “no logra iniciar la recuperación a pocos meses del comienzo de la dinámica electoral”. La encuesta describe además una sociedad partida respecto de la dirección del rumbo a seguir, con rechazos adicionales al estilo presidencial y niveles de optimismo social deteriorados.

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Para Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, el relevamiento muestra tres elementos centrales. “Hay tres puntos claves que revela el estudio: el primero es que se trata de un desgaste normal y natural en tres años de gestión. El segundo es el malestar popular por la economía. La inflación bajó pero los ingresos insuficientes y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones. Y tercero, es que hay un rechazo al estilo agresivo del Presidente con la gente, falta acompañamiento y Milei parece no tener sensibilidad”, explicó en declaraciones a Infobae.

Un informe de Poliarquía Consultores detalla los niveles de aprobación presidencial de Javier Milei y la valoración de su gestión gubernamental en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de la gestión presidencial se mantiene en 42% por tercer mes consecutivo, aunque el informe registra una pérdida de respaldo entre sectores vinculados con la propia base electoral de Milei. Entre los votantes de Patricia Bullrich en 2023, la aprobación cae ocho puntos respecto de agosto y acumula una baja de 18 puntos durante el año. En el nivel socioeconómico alto, la caída llega a diez puntos en comparación con agosto y a 22 puntos en lo que va de 2026.

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Fidanza también se refirió a la brecha entre hombres y mujeres. Según explicó, Milei “siempre tuvo mayor apoyo entre los votantes masculinos por sobre los femeninos”, pero esa diferencia se amplió y “menos mujeres lo apoyan”. La encuesta registra una brecha de 20 puntos en la aprobación de la gestión durante el promedio de los últimos cuatro meses. La distancia era de nueve puntos en 2024, pasó a 11 en 2025 y llegó a 12 entre enero y mayo de 2026. Entre junio y septiembre alcanzó los 20 puntos. En septiembre, el 52% de los hombres aprueba la gestión presidencial, mientras que entre las mujeres lo hace aproximadamente un tercio.

Un informe de Poliarquía Consultores detalla la percepción pública sobre los beneficiarios de las medidas de gobierno y la brecha de aprobación entre hombres y mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre la situación del país también presenta registros desfavorables. El 52% considera negativa la situación actual, tres puntos más que en agosto, mientras que el 55% cree que el país empeoró respecto de un año atrás, dos puntos por encima de la medición anterior. Para los próximos doce meses, el 41% estima que la situación empeorará, frente al 35% que espera una mejora y el 21% que considera que permanecerá igual.

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En materia económica, la evaluación positiva de la situación actual se ubica en apenas 14%, cuatro puntos menos que en agosto, mientras que la valoración negativa llega al 52%, cinco puntos más. Para dentro de un año, el 40% considera que la situación económica del país estará peor, contra un 30% que cree que estará mejor y un 19% que espera que permanezca igual. Los problemas económicos, agrupados, concentran además el 60% de las principales preocupaciones personales. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios reúnen el 20% de las menciones, el valor récord de la serie, seguidos por el desempleo y la inflación.

Otro de los indicadores que muestra deterioro está relacionado con la capacidad atribuida al Gobierno para resolver los problemas. El 56% sostiene que la administración no sabe cómo resolverlos, cuatro puntos más que en agosto. En tanto, el 35% considera que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo, tres puntos menos que el mes anterior y el registro más bajo del mandato de Milei. Apenas el 7% sostiene que el Gobierno ya está resolviendo los problemas.

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Un informe de la consultora Poliarquía analiza los principales problemas económicos personales y las preferencias por liderazgos políticos entre la población de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre a quiénes representa el Gobierno también presenta un resultado desfavorable. Siete de cada diez argentinos creen que actúa pensando solamente en “algunos sectores”, tres puntos más que en agosto. Solo el 29% considera que gobierna para la mayoría de la gente.

Fidanza agregó otro dato relacionado con la agenda política del Gobierno. “Abrazar la causa Malvinas no le dio el rédito electoral que buscaba”, señaló al analizar el impacto de esa posición sobre el respaldo al Presidente.

El desgaste aparece también en la comparación de los principales indicadores entre enero y julio. En ese período, la aprobación presidencial cae nueve puntos; la imagen positiva del Gobierno, 12; la percepción de que “gobierna para la mayoría de la gente”, 12; y la evaluación positiva de la situación económica, diez. También cae nueve puntos la expectativa de que la economía estará mejor dentro de un año y 12 puntos la expectativa positiva sobre la situación del país. Al mismo tiempo, aumenta 11 puntos la proporción que considera que “la mayoría de las personas que forman el gobierno son corruptas”.

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En el escenario de preferencias presidenciales para 2027 planteado por la encuesta entre Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri, Milei obtiene 34%, frente a 38% para Cristina Kirchner y 18% para Mauricio Macri. La medición vuelve a registrar una diferencia de casi 20 puntos en la predisposición a votar por Milei entre hombres y mujeres.

Sobre ese escenario, Fidanza planteó: “Existe un riesgo grande de fragmentación electoral el próximo año”. El director de Poliarquía vinculó esa posibilidad con otro dato del relevamiento: según explicó, los números actuales muestran similitudes con los registrados en 2023, antes del triunfo electoral de Milei. Para Fidanza, ese resultado refleja que el desencanto de los votantes permanece, que no fue suplido por Milei y que, por ese motivo, aparece el riesgo de una fragmentación del escenario electoral.

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