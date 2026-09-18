Mercados: subió el riesgo país en medio de las bajas de acciones y bonos argentinos

El petróleo cayó por tercera rueda seguida.

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Las acciones estadounidenses finalizaron dispares. El panel tecnológico Nasdaq subió 0,4%, y el promedio S&P 500, un 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales cedió 0,2 por ciento. Las cotizaciones del petróleo retrocedieron por tercera sesión consecutiva.

Los inversores seguían adaptándose a la primera suba de tasas de interés de la Reserva Federal en tres años y a los temores especulativos sobre las capacidades de capitalizar las inversiones en desarrollos de inteligencia artificial.

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Los precios del petróleo cayeron entre 1% y 2%, ya que el alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro saudí contrarrestó la inquietud por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte retrocedieron 1,5% a USD 103,30 el barril para noviembre. El crudo intermedio de Texas perdió 2,2% en los EEUU, a USD 99,59 en los contratos con entrega en octubre. El referencial Brent registró su primera pérdida semanal en tres semanas (-1,3%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.021.926 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las caídas generalizadas. Destacaron Satellogic (-7,3%), Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió siete unidades para la Argentina, en los 524 puntos básicos.

Los mercados parecieron ignorar el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal esta semana, que era ampliamente esperado. Las acciones estadounidenses continuaron subiendo después de que el Banco de Japón elevara las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años.

Resaltaron entre las ganadoras del día Strategy Inc. (+16,3%), Skandisk Corporation (+11%) y Coinbase Global (+11,7%). Netflix se hundió 4,7 por ciento.

Sin embargo, analistas y altos ejecutivos no están convencidos de que una sola suba de tasas por parte de la Reserva Federal sea suficiente para frenar la persistente inflación. “No me queda claro que hayamos erradicado la inflación”, declaró Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, a Yahoo Finance esta semana.

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Las acciones energéticas de Argentina estuvieron negociadas con el condicionamiento del precio del petróleo. YPF subió 0,8%, con el ADR en los USD 54,90, y Vista Energy cayó 1,4 por ciento.

Las preocupaciones inmediatas sobre la escasez de suministro se han atenuado gracias a una combinación de factores: el aumento de las exportaciones de crudo de Arabia Saudita a través de Omán, el incremento de las existencias de productos petroleros en Estados Unidos, Singapur y Europa, y el alza de las exportaciones de combustible de China, según explicó a Reuters Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

“Aunque no se puede descartar una continua toma de ganancias antes del fin de semana, las perspectivas fundamentales actuales no justificarían una caída prolongada por debajo de los 100 dólares (por barril) del Brent”, añadió Varga.

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A principios de semana, los precios subieron hasta alcanzar máximos de casi cuatro meses, después de que algunas fuentes indicaron que se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación de Arabia Saudita en el mar Rojo, y de que Riad canceló algunas entregas a Europa tras los daños sufridos por su oleoducto Este-Oeste en un ataque la semana pasada.

Sin embargo, los precios se han moderado desde entonces tras los informes de que Arabia Saudita intentaba restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste en cuestión de días. Las fuentes que han hablado con Reuters han ofrecido estimaciones dispares sobre cuánto tiempo llevará reabrir el oleoducto y restablecer el flujo normal de crudo.

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Además, las exportaciones chinas de productos petroleros refinados en agosto aumentaron un 12,7% interanual, y las exportaciones de combustible para aviones alcanzaron un máximo histórico, según datos aduaneros publicados el viernes. Se espera que China continúe flexibilizando los controles a la exportación en septiembre, lo que le permitirá beneficiarse de los mayores márgenes en el extranjero.

Cuatro buques de mercancías atravesaron el Estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, el jueves, una cifra inferior al promedio de los últimos diez días, que ronda los 16, según datos preliminares de transporte marítimo publicados el viernes. Además, tres buques de gas natural licuado reaparecieron el jueves en las afueras del estrecho de Ormuz, según datos de la consultora Kpler.

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