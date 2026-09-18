La Buenos Aires que nadie mira: las casas olvidadas que esconden historias de vecinos, artistas y personajes

El proyecto Buenos Aires revelada se convirtió en libro, alcanzó su segunda edición y también se presenta en una muestra sobre fachadas y arquitectura urbana

Guardar

Pablo Fernández retrata fachadas de Buenos Aires para registrar construcciones y relatos de vecinos en distintos barrios de la ciudad. El fotógrafo urbano inició el proyecto durante la pandemia, a partir de caminatas por Almagro, y luego extendió sus recorridos hacia zonas del sur y la periferia porteña.

En diálogo con Infobae Al Amanecer, Fernández explicó que su trabajo no se limita a la imagen de cada inmueble. También incorpora direcciones y recoge testimonios de personas que reconocen las casas, recuerdan a antiguos habitantes o comparten datos sobre la historia de cada lugar.

PUBLICIDAD

El proyecto reúne edificios de Núñez, Barracas, Constitución, La Boca, San Telmo, Montserrat, Parque Avellaneda, Floresta y otros barrios. Fernández señaló que busca construcciones fuera de las postales habituales y que presta atención a casas que pueden desaparecer o que conservan rasgos arquitectónicos poco visibles.

Pablo Fernández retrata fachadas de Buenos Aires y reconstruye historias de vecinos en barrios porteños y de la periferia (Captura de video)

El proyecto nació durante las caminatas de la pandemia

El fotógrafo contó que empezó a observar la arquitectura urbana durante los descansos laborales de la pandemia. En ese período, caminaba por el barrio de Almagro, donde vivía, y registraba inmuebles que antes no había advertido.

“Empecé a mirar para arriba”, relató el fotógrafo urbano. Dijo que descubrió construcciones cercanas a su casa y que luego amplió el recorrido durante sus caminatas entre Lorea e Hipólito Yrigoyen, y Córdoba y Pueyrredón.

PUBLICIDAD

Decidió incluir las direcciones de los edificios en sus publicaciones. Según explicó, ese dato permite que quienes conocen la zona ubiquen cada fachada y puedan aportar información sobre las propiedades.

Afirmó que los comentarios de sus seguidores modificaron el alcance inicial del proyecto. “Lo más lindo de la cuenta mía de Instagram es todo lo que le pasa a la gente cuando mira las fotos”, sostuvo.

Las reacciones, dijo, incluyen mensajes de personas que vivieron cerca de una casa, pasaron por allí camino al trabajo o tienen familiares vinculados con ese lugar. También mencionó que el intercambio le permitió aprender sobre patrimonio y contactar a arquitectos.

PUBLICIDAD

Fernández publica las direcciones de las fachadas de Buenos Aires para que los vecinos identifiquen cada inmueble y aporten datos sobre su historia

Fachadas barriales y edificios con historias particulares

Fernández señaló que, al principio, concentró sus recorridos en el área céntrica de Buenos Aires. Con el tiempo, optó por buscar viviendas y edificios en barrios alejados de los circuitos turísticos.

“Me gusta generalmente la que no es la clásica postal de la ciudad de Buenos Aires”, explicó. Mencionó a Barracas, Constitución, La Boca, San Telmo y Montserrat entre las zonas que concentran construcciones que llamaron su atención.

También nombró a Villa Pueyrredón, Colegiales, Parque Avellaneda y Floresta. El fotógrafo sostuvo que algunas fachadas aparecen por casualidad, mientras que otras llegan a su registro por recomendaciones de usuarios.

PUBLICIDAD

Uno de los casos que relató corresponde a una casa de Crisólogo Larralde al 2600, en Núñez. Fernández la fotografió sin conocer su historia, pero luego recibió mensajes de exalumnos de una profesora llamada Delia, que había vivido allí.

Fernández publica las direcciones de las fachadas de Buenos Aires para que los vecinos identifiquen cada inmueble y aporten datos sobre su historia

Según Fernández, la mujer daba clases a una cuadra de la vivienda y era conocida en el barrio. Tras su muerte, una amiga vendió la propiedad, de acuerdo con el relato que le transmitió una familiar de Delia.

La casa quedó tapiada y Fernández indicó que podría ser demolida. “La foto, más allá de que estéticamente la casa pueda ser bonita, para mí creció a partir de la historia de quien vivió ahí”, afirmó.

PUBLICIDAD

El fotógrafo también mencionó un edificio de Hipólito Yrigoyen y Sánchez de Loria, en Almagro. Lo definió como “un castillito” y señaló que data de 1914, aunque aclaró que esa fecha surge de su recuerdo.

Fernández dijo que el Ejército de Salvación posee actualmente esa construcción. El edificio forma parte de las fachadas que encontró cerca de su propia vivienda y que incluyó en sus recorridos iniciales.

Una casa de Crisólogo Larralde al 2600, en Núñez, sumó testimonios sobre Delia y abrió una historia barrial que el fotógrafo desconocía al tomar la imagen (Captura de video)

Patrimonio, deterioro, restauración y protección vecinal

El fotógrafo urbano vinculó parte de su trabajo con la situación de inmuebles que muestran deterioro o enfrentan intervenciones. En ese sentido, mencionó una casa que perteneció a Francisco Beiró, vicepresidente electo en la fórmula con Hipólito Yrigoyen.

PUBLICIDAD

Afirmó que Beiró murió antes de asumir el cargo. Sobre la vivienda, sostuvo que cuenta con protección, aunque la Legislatura no aprobó un proyecto tras varias iniciativas.

“La han vandalizado un montón de veces”, dijo sobre esa propiedad. Fernández advirtió que una pérdida en el techo podría afectar las condiciones que sostienen su protección.

También recordó el llamado chalet de la avenida 9 de Julio, aunque aclaró que todavía no pudo fotografiarlo. Dijo que conoce una versión sobre su origen, según la cual el dueño del edificio instaló allí una mueblería y construyó el chalet para descansar.

El fotógrafo vinculó su trabajo con el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires, el deterioro de inmuebles protegidos y el riesgo de demolición de varias casas

Durante la entrevista, Fernández presentó la Casa Anda, obra del arquitecto italiano Virginio Colombo. Explicó que el inmueble tiene una leyenda urbana sobre dos hermanos mellizos y una joven llamada Celina.

PUBLICIDAD

El fotógrafo aclaró que esa historia no cuenta con una comprobación completa. “Es un mito urbano que no está del todo probado”, afirmó al referirse al relato.

También mencionó la ex farmacia Podestá, ubicada cerca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Señaló que el edificio, también atribuido a Virginio Colombo, funciona ahora como hotel de pasajeros.

Sobre Constitución, indicó que reúne patrimonio arquitectónico, aunque varias construcciones muestran problemas de conservación. También incluyó un inmueble de avenida Independencia y Boedo, donde funcionó la heladería Leo Jack y antes operó una tienda de ropa.

PUBLICIDAD

El recorrido sumó una casa de Pasaje La Calandria, en Villa Santa Rita, que una amiga de Fernández restauró tras comprarla en mal estado. El fotógrafo destacó que el proyecto respetó la fachada y adaptó el interior.

Entre sus elecciones figura una obra de Clorindo Testa en Parque Centenario. Fernández la identificó como una expresión del brutalismo y señaló que su entorno urbano presenta edificios de características distintas.

El proyecto Buenos Aires revelada se convirtió en libro, alcanzó su segunda edición y también se presenta en una muestra sobre fachadas y arquitectura urbana (Captura de video)

El listado incluyó además una casa de estilo art déco en la calle Laguna, en Parque Avellaneda. En el primer lugar ubicó al castillito de Floresta, situado en Dolores al 400.

Fernández contó que los vecinos evitaron la venta y una posible demolición de esa propiedad. La vivienda permanece ocupada y pertenece a particulares.

El fotógrafo publicó el libro Buenos Aires revelada, que alcanzó su segunda edición. También informó que mantiene una muestra con el mismo nombre en Avenida Belgrano 570, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17 horas.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.