El Salvador

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

La falta de carreras en Ciencias Marinas obligó a Andrea Herrera a migrar a los 17 años para formarse en el extranjero. Tras realizar estudios de posgrado en Asia y Europa, la investigadora salvadoreña busca revalorizar la biodiversidad de los ecosistemas arrecifales del país

La investigadora marina Andrea Herrera durante una ponencia sobre la conservación de los tiburones y la protección de los ecosistemas oceánicos (Cortesía: Andrea Herrera).
La investigadora marina Andrea Herrera durante una ponencia sobre la conservación de los tiburones y la protección de los ecosistemas oceánicos (Cortesía: Andrea Herrera).
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Las científicas salvadoreñas Alexandra Martínez y Andrea Herrera compartieron sus historias de superación académica en el ámbito de las neurociencias y la biología marina, visibilizando las oportunidades de formación científica para la juventud y la presencia de más de diez especies de tiburones en el litoral de El Salvador.

Durante su participación en el espacio de entrevistas Frente a Frente, ambas investigadoras explicaron cómo el esfuerzo personal las llevó a realizar estudios de posgrado en instituciones de Estados Unidos y Europa, además de exponer los detalles de la segunda edición de la conferencia InspiraSTEM.

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El interés de Andrea Herrera por el océano surgió durante su infancia en la playa Maculís, en el departamento de La Unión, donde observaba la fauna de las mansas pozas marinas durante la marea baja. La vocación quedó definida tras contemplar un documental sobre el tiburón ballena, especie de doce metros de longitud que se alimenta de organismos microscópicos.

Ante la falta de carreras enfocadas en Ciencias Marinas en el sistema universitario nacional, la joven debió emigrar a Taiwán a los 17 años para cursar la licenciatura en Biotecnología Marina.

Para completar su formación en el extranjero tuvo que aprender mandarín y posteriormente otros tres idiomas, entre ellos el portugués. Más tarde, obtuvo una beca de la Unión Europea para realizar estudios de maestría, experiencia que consolidó su compromiso de regresar al país para impulsar la investigación pesquera.

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En el ámbito de la biología marina, Herrera resaltó que el territorio marítimo salvadoreño resulta significativamente más extenso que el área terrestre. Esta característica geográfica alberga una biodiversidad rica en manglares y zonas arrecifales que sirven como refugio y sitio de alimentación para los tiburones.

Aunque el territorio marítimo de El Salvador supera ampliamente a su área terrestre, la falta de carreras en Ciencias Marinas obligó a Andrea Herrera a migrar a los 17 años para formarse en el extranjero (Cortesía: Frente a Frente).
Aunque el territorio marítimo de El Salvador supera ampliamente a su área terrestre, la falta de carreras en Ciencias Marinas obligó a Andrea Herrera a migrar a los 17 años para formarse en el extranjero (Cortesía: Frente a Frente).

La investigadora desmintió uno de los prejuicios más difundidos por la industria cinematográfica sobre la conducta de estos predadores marinos. A pesar de que los tiburones poseen un sentido del olfato sumamente desarrollado, está comprobado que la presencia de sangre en el agua no genera un ataque inmediato hacia las personas.

Asimismo, remarcó que la protección de estas especies garantiza el equilibrio de los ecosistemas y respalda la economía de las comunidades pesqueras locales.

¿Cómo es que el cuerpo que está supuesto a protegernos también te puede atacar?

Por su parte, Alexandra Martínez, oriunda de Santiago de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, orientó su vocación al estudio del cerebro humano a raíz de una experiencia personal durante la adolescencia. Cuando tenía 14 años, una de sus amigas más cercanas recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple.

“Fue muy impactante porque pude ver el desarrollo de sus síntomas y cómo empeoraban en progreso”, recordó la neurocientífica. Las explicaciones médicas sobre el origen autoinmune de la patología despertaron sus interrogantes sobre el funcionamiento del sistema nervioso central, lo que asentó el deseo de investigar tratamientos clínicos para este tipo de condiciones neurológicas.

A pesar de haber emigrado al territorio estadounidense a los siete años y crecer en el estado de Carolina del Norte, Martínez debió superar complejos obstáculos académicos. Al convertirse en la primera integrante de su familia en acceder a la educación universitaria, debió aprender de forma autónoma el funcionamiento del sistema de enseñanza superior estadounidense.

A los 14 años, Alexandra vio cómo la esclerosis múltiple avanzaba en una de sus amigas más cercanas. El impacto de presenciar el deterioro de su sistema nervioso despertó interrogantes que la llevaron a dedicar su vida a la neurociencia (Cortesía: Frente a Frente).
A los 14 años, Alexandra vio cómo la esclerosis múltiple avanzaba en una de sus amigas más cercanas. El impacto de presenciar el deterioro de su sistema nervioso despertó interrogantes que la llevaron a dedicar su vida a la neurociencia (Cortesía: Frente a Frente).

Tras graduarse con una beca en Wellesley College, ubicado en Massachusetts, continuó sus estudios de maestría en Suiza y actualmente cursa el doctorado en investigación científica en la Universidad de Pensilvania. “Mi misión de hacerme visible como mujer salvadoreña que perseguía una carrera científica era más importante que cualquier pena”, explicó la profesional sobre la creación de contenido educativo en redes sociales.

“Queremos pensar cómo resolver una problemática con la innovación que estamos construyendo”

Tanto Martínez como Herrera forman parte de la red de instrucción de InspiraSTEM, una plataforma fundada por científicas locales para ofrecer talleres gratuitos sobre biotecnología, procesamiento de imágenes biomédicas y manejo de recursos marinos a estudiantes salvadoreños.

Para la edición actual, la iniciativa incorporó el certamen Startup STEM, un espacio donde los jóvenes presentan proyectos tecnológicos ante un panel evaluador integrado por representantes del sector privado, aceleradoras de empresas y el Ministerio de Economía.

Martínez concluyó que la meta de la iniciativa consiste en impulsar una estructura económica sofisticada que aproveche el talento científico de El Salvador, mientras Herrera reafirmó la importancia de que más niñas y jóvenes vean en las Ciencias Marinas un camino profesional alcanzable.

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