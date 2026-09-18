El Poder Judicial dominicano reduce en 86% el tiempo para emitir sentencias por prescripción de multas de tránsito

El Poder Judicial de la República Dominicana redujo en un 86 % el tiempo de respuesta para emitir sentencias por prescripción de multas de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Poder Judicial de República Dominicana informó que redujo en 86% el tiempo de gestión y emisión de sentencias vinculadas con solicitudes de prescripción de multas de tránsito, al pasar de 21 a tres días mediante una herramienta que integra interoperabilidad, automatización e inteligencia artificial.

La iniciativa comenzó como un proyecto piloto en el Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional y luego se extendió a los tribunales de tránsito de todo el país. El sistema permite consultar e integrar de forma automatizada las solicitudes de prescripción, con el objetivo de reducir tareas manuales y preparar los expedientes con mayor rapidez.

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Según la institución, la solución tecnológica no reemplaza la función jurisdiccional. La validación de los datos, la decisión sobre cada caso y las responsabilidades vinculadas a la sentencia continúan bajo competencia del juez.

Más de 24,000 documentos generados de forma automatizada

El Poder Judicial indicó que, desde su implementación, la herramienta generó 24,806 de los 60,348 documentos registrados, el equivalente al 41% del total.

Según el Poder Judicial, la plataforma mejoró la trazabilidad y aceleró la gestión documental tras un piloto en el Distrito Nacional y su posterior expansión nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema comenzó a utilizarse en agosto de 2024. Desde entonces se identificaron 37,547 documentos relacionados con estos trámites, de los cuales 12,306 fueron procesados de manera automatizada. Esa cifra representa cerca de uno de cada tres documentos generados durante ese período.

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Antes de la incorporación de la herramienta, la tramitación de estas solicitudes exigía una mayor cantidad de labores operativas por parte de jueces y servidores judiciales. La preparación manual de la información vinculada con un volumen elevado de expedientes incidía en los plazos de respuesta.

La institución señaló que la automatización permitió disminuir tareas repetitivas, ordenar la información disponible para los tribunales y ampliar la capacidad de procesamiento de las solicitudes de prescripción de multas de tránsito.

La decisión judicial, fuera del alcance del sistema

La plataforma fue diseñada para facilitar la consulta de información y la elaboración de documentos dentro del procedimiento judicial. Su uso apunta a estandarizar etapas administrativas y documentales sin intervenir en la resolución de los casos.

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El Poder Judicial de República Dominicana reduce en un 86% el tiempo para emitir sentencias sobre la prescripción de multas de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Poder Judicial, la herramienta también fortaleció la trazabilidad de cada trámite al permitir un seguimiento más ordenado de las solicitudes y de los documentos emitidos por los tribunales.

La aplicación de inteligencia artificial forma parte de la estrategia de transformación digital de la institución. El organismo sostuvo que el objetivo es acercar los servicios de justicia a la ciudadanía mediante procesos con menores tiempos de respuesta.

El Poder Judicial afirmó que la expansión nacional de la herramienta busca sostener la automatización de la gestión documental en los tribunales de tránsito, mientras los jueces conservan la responsabilidad sobre las decisiones jurisdiccionales.

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Vale destacar que el sistema judicial de República Dominicana resolvió en promedio el 94.9% de los casos ingresados, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio de este 2026 señaló una reducción de la mora judicial, la digitalización de trámites y políticas de inclusión, y planteó que el desafío pendiente es traducir esos avances en un acceso más simple y equitativo para la ciudadanía.