Cultura

Tras los pasos de Elis Regina, Gal Costa y María Bethania, una nueva generación de cantantes brasileñas llega a Buenos Aires

Desde el sábado 19, el ciclo ‘Suena Primavera-Cantoras de Brasil’ presenta a Verônica Ferriani, Monique Kessous, Duda Brack, Assucena y Bruna Caram, voces emergentes de una cantera musical inagotable

cantantes brasileñas Verónica Ferriani Monique Kessous, Duda Brack, Assucena y Bruna Caram
Las cantantes brasileñas Verónica Ferriani, Monique Kessous, Duda Brack, Assucena y Bruna Caram se presentarán en Buenos Aires
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Elis Regina, Gal Costa y María Bethania no están solas. Esa célebre tríada vocal femenina de Brasil marcó un camino que recorrieron y siguen recorriendo mujeres de ese país que dejan una impronta indeleble en la música de todo el mundo. Y varias de ellas forman parte del desembarco de músicos brasileños a Buenos Aires que comenzó en marzo y se extenderá hasta fines de año.

Hasta ahora, en 2026 pasaron por los escenarios porteños Adriana Calcanhotto, Mart’nália, Paula Morelenbaum y Ana Frango Eletrico, y se vienen Ana Carolina (2 de octubre), Roberta Campos (15 de octubre) y Teresa Cristina (5 de noviembre). Pero desde el sábado, además, se sumarán voces no tan conocidas en nuestro país en otra edición del ciclo Suena Primavera-Cantoras de Brasil, que incluiye shows de Verônica Ferriani, Monique Kessous, Duda Brack, Assucena y Bruna Caram en el Cultural Thames (Thames 1426, CABA).

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El primer concierto será este sábado 19 y estará a cargo de Verônica Ferriani, quien volverá a Buenos Aires para presentar Canta Nara Leão y otras bossas, un show basado en las canciones de una de las pioneras de la bossa nova, que en su país alterna con un homenaje a otra leyenda de la música brasileña como Cartola.

Una mujer de cabello oscuro y rizado mira a la cámara con los brazos cruzados y vistiendo una camisa gris amplia sobre un fondo oscuro
La cantautora Verônica Ferriani vuelve a los escenarios porteños (Foto: José de Holanda)

“Soy producto de la MPB (Música Popular Brasileña), pero hoy en día el acrónimo está abierto al debate”, afirmó al sitio Ritmo Melodía esta cantante oriunda de Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo, que inició su carrera en 2004 tras recibir una invitación del compositor Chico Saraiva para sumarse a una gira, punto de partida que derivó en una carrera que ya lleva 10 discos y en una actividad que combina la composición, la interpretación, la investigación musical y la creación de contenidos.

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Ferriani admitió que en Brasil tiene mucha competencia artística, pero remarcó: “La emoción sigue siendo mi mayor fortaleza. En cada espectáculo que realizo, intento elevar al público, alejarlo de sus problemas y transportarlo a su interior. También disfruto contando historias y haciendo observaciones críticas que no escucharían si no estuvieran presentes en el espectáculo”.

Luego, el 17 de octubre, el ciclo Suena Primavera-Cantoras de Brasil presentará el debut de Monique Kessous con su concierto Jobim100, en el que se anticipará a la celebración, el próximo 27 de enero, de los 100 años del nacimiento de Antonio Carlos Jobim, un emblema internacional de la música brasileña.

Una mujer con cabello castaño y vestido estampado de colores posa con las manos en la cabeza frente a una pared blanca
Monique Kessous presentará su espectáculo "Jobim100"

Nacida en Río de Janeiro, esta cantautora es otra de las nuevas figuras de la escena brasileña sobre la base de temas propios en los que se aferra a su consigna declarada de “mi mensaje es de libertad”, como lo demostró en su álbum Dentro de Mim Cabe um Mundo, de 2016, en el que Ney Matogrosso canta con ella la canción “Meu Papo É Reto”, que compuso con Chico César.

Kessous compartió escenarios con otras celebridades brasileñas como Raimundo Fagner, Elba Ramalho y Paulinho Moska participó en importantes festivales como telonera de Seu Jorge, Ana Carolina y Jorge Ben, siempre con sus canciones en las que está presente el respeto a la diversidad, la ruptura de estereotipos y la tolerancia.

A continuación, el 31 de octubre, será el turno de Duda Brack, que presentará Voz y soledad, un espectáculo el que esta joven cantante de Porto Alegre, también con experiencia como actriz, presentada como “una de las artistas más provocativas de la nueva generación de cantantes de la MPB”, con un sesgo de pop indie.

Mujer posando de pie con top a rayas, falda azul, medias oscuras y botas negras de tacón ante una pared blanca sobre un suelo de madera
Duda Brack, una de las artistas más provocativas de la nueva generación de cantantes de la MPB

Al hablar sobre qué la música que está escuchando y que influye en sus composición, admitió al sitio especializado Ruido Sucio que su “escucha se puso muy diversa” y detalló: “¡Voy de Paco De Lucia a Timbalada en el mismo día! Y todo eso me atraviesa. No hay algo especifico que me sugiera componer una canción. La inspiración es como un soplo de vida que te da un golpe fatal".

Aunque reconoce su acercamiento a distintos géneros, en una entrevista con Sofía Durand Fernández negó cualquier encasillamiento: “Yo sólo soy la Brack, sin ninguna intención de ser la nueva vaca sagrada de la MPB, la nueva estrella del rock o la nueva diva pop. No me interesa ninguno de esos lugares: quiero ser Duda Brack haciendo música que me toca. Mi lengua es la música y la música es una ronda. Hoy, con el mercado capitalista, los algoritmos y la individualidad, nos olvidamos de que la música es una ronda ancestral y un idioma universal. Puedes no entender las palabras, pero las sentís”.

El ciclo Suena Primavera-Cantoras de Brasil continuará el 13 de noviembre con Assucena, quien presentará su show Canta Gal Costa, dedicado a la gran cantante bahiana, que marcará el debut en la Argentina de esta cantautora que dejó la carrera de Historia para dedicarse a la música, como parte de un proceso de reinvención que terminó con nominaciones a los Grammy Latinos en 2019 y 2020 y la convirtió en una de las primeras cantantes trans en ser postulada para este premio.

Mujer con cabello rizado abultado, vestido beige con volantes y sandalias de tacón posa rodeada por telas translúcidas de colores
La cantante brasileña Assucena llega con su homenaje a Gal Costa

Nacida en Vitória da Conquista, Bahía, ganó el Premio de la Música Brasileña dos veces en 2018, junto al mismo trío con el que comenzó a cantar, como destacó el periodista Renato Coelho, y en 2021 comenzó una carrera solista con un espectáculo en celebración del 50° aniversario del álbum Fatal, de Gal Costa, artista a la que volvió a homenajear dos años más tarde con su espectáculo Rio and I Can Cry Too, en Río de Janeiro.

Assucena reconoce la influencia de las estrellas del MPB, pero algún momento, según le dijo al sitio UNESP, “hay que dejarlos de lado para sentirnos más ligeros, para poder respirar y aportar algo nuevo; en ese sentido, mi trabajo implica valentía, audacia, originalidad y respeto por la historia y la tradición de la música brasileña”.

Por último, este ciclo de artistas brasileñas cerrará el 26 de noviembre con un show de Bruna Caram para celebrar sus 20 años de carrera, que es conocida en su país por sus múltiples facetas de cantante, compositora, multiinstrumentista, poeta, actriz y profesora de canto, además de activista en la campaña internacional Ninguém Mexe Comigo (Nadie se mete conmigo), que combate el abuso sexual infantil y adolescente.

Una mujer posa frente a un fondo blanco con un vestido largo de color morado brillante, el cabello recogido y un tatuaje en el antebrazo
La cantante brasileña Bruna Caram, multifacética y comprometida con el arte

Oriunda de Avaré, San Pablo, esta artista creció rodeada de músicos (su padre, su abuelo paterno y sus tíos, entre quienes está Ana Caram, conocida cantante de MPB y bossa nova) y apenas a los 9 años se integró a Trovadores Mirins, un grupo paulista de serenatas, punto de partida de una trayectoria que se destacó en 2006 con su primer álbum solista, Essa Menina, pero incluyó otras disciplinas artísticas: “Lo que siempre ha caracterizado mi carrera es su carácter multidisciplinario -dijo al sitio sitio Ritmo Melodía-, es decir, la conexión entre mi música y mi formación teatral, dancística y literaria, pero no es algo artificial, sino la esencia misma de mi trabajo”.

Por eso pudo destacarse como actriz en Dois Irmãos, miniserie de Globo en 2017, como escritora de dos libros de poesía y con un proyecto ambicioso que dio lugar a su último disco, Afeto e Luta: Bruna Caram canta Gonzaguinha, dedicado al famoso cantante y compositor brasileño. “Explorar otras formas de arte me ha encaminado hacia una vida más feliz -reconoció al periodista Marcos Paulino-. Hoy, actuar me llena tanto como estudiar acordeón en casa, interpretar un papel en TV o escribir. Me costó un tiempo comprender qué tipo de artista era. Me esforcé mucho por ser la mejor cantante posible, hasta que comprendí que en realidad no lo era. Soy una artista un poco excéntrica y muy feliz”.

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