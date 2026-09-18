Estas playas de EEUU albergan algunas de las serpientes más venenosas

La cascabel diamante oriental habita dunas costeras, arena seca y áreas con vegetación en sectores del golfo de México de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunas zonas costeras de Estados Unidos albergan serpientes venenosas en dunas, áreas de arena seca y sectores de vegetación próximos al mar, según información oficial del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Los documentos consultados describen dos casos diferentes: la presencia estable de la cascabel diamante oriental en ambientes costeros del golfo de México y los registros aislados de la serpiente marina de vientre amarillo en California.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos identifica a la cascabel diamante oriental como una especie nativa de Gulf Islands National Seashore, una unidad protegida ubicada en sectores costeros de Florida y Misisipi. Según esa agencia federal, el reptil puede vivir en dunas costeras, pinares, bosques de frondosas, zonas de arena seca y áreas con palmitos o pastos.

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En California, el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles informó que la serpiente marina de vientre amarillo ha sido documentada seis veces en el estado. De acuerdo con el museo, cinco de esos seis registros ocurrieron durante episodios anteriores de El Niño, un fenómeno oceánico-atmosférico que puede alterar las condiciones marinas y trasladar especies hacia costas donde no suelen aparecer.

¿Dónde viven las serpientes venenosas cerca de las playas de Estados Unidos?

La cascabel diamante oriental, cuyo nombre científico es Crotalus adamanteus, habita una franja del sureste de Estados Unidos que se extiende desde el sur de Carolina del Norte hasta el este de Luisiana. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, Georgia y Florida concentran poblaciones más grandes de esta especie dentro de su área de distribución.

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La fuente oficial sitúa a la especie dentro de los ecosistemas de Gulf Islands National Seashore. El parque incluye islas, tramos de costa, dunas, zonas boscosas y otros hábitats naturales a lo largo del golfo de México. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la cascabel diamante oriental forma parte de la fauna nativa de esa unidad protegida.

La presencia de la especie en ese entorno no significa que habite de forma indistinta toda la costa o las áreas destinadas al baño. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el reptil utiliza ambientes terrestres que incluyen arena seca, vegetación y refugios naturales, como troncos, palmitos y sectores cubiertos por plantas.

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La documentación oficial tampoco establece cuáles son las playas con mayor presencia de la especie ni detalla avistamientos recientes en puntos concretos. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos describe el hábitat y la distribución de la cascabel, pero no presenta un ranking de playas, una frecuencia de encuentros con visitantes ni una alerta específica para el público.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos identifica a la cascabel diamante oriental como fauna nativa de Gulf Islands National Seashore en Florida y Misisipi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La cascabel diamante oriental habita las dunas costeras?

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos incluye de forma expresa las dunas costeras entre los hábitats de la cascabel diamante oriental. La referencia institucional permite confirmar que esta especie venenosa puede vivir en paisajes próximos a las playas, dentro de sistemas naturales costeros del golfo de México.

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Las dunas son uno de varios ambientes que utiliza el reptil. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la especie también puede encontrarse en terrenos arenosos secos, pinares, bosques de frondosas, planicies con vegetación baja y áreas de palmitos. La variedad de entornos responde a las necesidades de refugio, alimentación y desplazamiento de la serpiente.

El organismo federal indica que la cascabel diamante oriental espera a sus presas desde lugares cubiertos. De acuerdo con la ficha oficial, puede permanecer oculta junto a troncos, vegetación alta o palmitos. Esos elementos le permiten mantener una posición de acecho mientras pequeños mamíferos o aves se desplazan por el área.

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Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la especie emplea el olfato y la detección de radiación infrarroja para localizar animales de sangre caliente. La agencia explica que esa capacidad le permite identificar el calor corporal de sus presas, una característica asociada con su alimentación en áreas terrestres de vegetación y arena.

La ficha oficial señala que la cascabel ataca, inocula veneno y luego sigue el rastro de la presa. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos describe ese comportamiento como parte de su método de alimentación y no como un indicador de interacción habitual con personas que visitan zonas costeras.

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¿Qué amenazas enfrenta la cascabel diamante oriental en el sureste?

La pérdida y fragmentación del hábitat representan la principal amenaza para la cascabel diamante oriental, según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. La agencia vincula la conservación de la especie con la situación del ecosistema de pino de hoja larga, propio de amplias zonas del sureste estadounidense.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos estima que persiste entre 2% y 3% del hábitat original de pinos en esa región. Ese cálculo se refiere a la extensión restante del ecosistema y no a una cifra de población de serpientes. La reducción de esos ambientes limita los espacios disponibles para especies que dependen de ellos.

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La agencia federal también indica que la cascabel emplea su cascabel como señal de advertencia y se protege mediante el camuflaje y la cobertura vegetal. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, aves rapaces, mamíferos y otras serpientes figuran entre los depredadores de la especie.

Los documentos oficiales consultados no informan cierres de playas, limitaciones nuevas para visitantes ni protocolos especiales vinculados con la cascabel diamante oriental. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos se concentra en describir la presencia de la especie, sus hábitats, su alimentación y los factores ambientales que inciden sobre su conservación.

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La distribución de la cascabel diamante oriental se extiende desde el sur de Carolina del Norte hasta el este de Luisiana, con poblaciones más grandes en Georgia y Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay serpientes marinas venenosas en las playas de California?

La serpiente marina de vientre amarillo ha sido documentada en California, aunque su aparición figura como excepcional en los antecedentes institucionales disponibles. Según el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, se registraron seis ejemplares en el estado.

De acuerdo con el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, cinco de los seis casos documentados ocurrieron durante episodios previos de El Niño. La institución relaciona esos registros con cambios en las condiciones del océano, que pueden llevar hasta la costa de California animales que no suelen encontrarse en esas aguas.

El museo no especifica en el material consultado las playas donde aparecieron los seis ejemplares. Tampoco informa las fechas precisas de cada hallazgo ni indica que la especie mantenga una población permanente en California. Según el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, el dato corresponde a registros aislados de una visitante infrecuente.

La explicación institucional se centra en la relación entre los cambios oceánicos y la distribución de especies marinas. El Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles menciona a la serpiente marina de vientre amarillo entre los animales que pueden llegar a la costa durante condiciones asociadas con El Niño.

El organismo no informó una alerta vigente para bañistas, un aumento reciente de apariciones ni cambios en las condiciones de uso de playas. De acuerdo con el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, la información disponible se limita a los seis registros documentados y a su vínculo histórico con episodios previos de El Niño.

¿Qué información oficial está confirmada sobre serpientes venenosas en zonas costeras?

Las fuentes oficiales consultadas confirman que la cascabel diamante oriental vive en hábitats costeros del golfo de México, incluidos sectores de dunas y arena seca de Gulf Islands National Seashore. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, la especie integra la fauna nativa de ese parque y utiliza ambientes terrestres con vegetación y refugios naturales.

También está confirmado que la serpiente marina de vientre amarillo fue documentada seis veces en California. De acuerdo con el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, cinco de esos registros se produjeron durante eventos anteriores de El Niño, sin que ello implique una presencia estable de la especie en las playas del estado.

Las fuentes institucionales no clasifican cuáles son las playas de Estados Unidos con más serpientes venenosas ni comparan la potencia del veneno entre especies. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, los datos disponibles se refieren a hábitats terrestres en el golfo de México y a apariciones marinas aisladas en California.

Para quienes visitan parques y sectores costeros, la información oficial diferencia dos escenarios. La cascabel diamante oriental puede habitar dunas y áreas vegetadas del sureste, mientras que los registros de serpiente marina de vientre amarillo en California son poco frecuentes y están asociados, en la mayoría de los casos conocidos, con El Niño, de acuerdo con las dos instituciones citadas.