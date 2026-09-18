La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos

Un asalto en una calle poco iluminada ilustra el incremento de la inseguridad cotidiana en los barrios de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven cubano expuso en redes sociales una preocupación que se repite en distintos barrios de la isla: la inseguridad dejó de ser una sensación aislada y pasó a formar parte de la vida cotidiana. Su mensaje vinculó los robos, la violencia y el crecimiento de conductas delictivas entre adolescentes con una crisis económica y social que, según planteó, dejó a muchos jóvenes sin expectativas.

Aunque no existen estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre criminalidad que permitan medir el fenómeno en todo el país, las denuncias difundidas por vecinos y medios independientes muestran episodios reiterados en zonas urbanas. En Santiago de Cuba, por ejemplo, residentes alertaron sobre asaltos nocturnos y robos de teléfonos, mientras que en otras provincias se informaron delitos en hospitales, estacionamientos y espacios públicos.

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Robos y arrebatos en las denuncias vecinales

El mensaje del joven cubano describe una realidad en la que transitar por determinadas calles, regresar de noche a casa o portar un teléfono móvil puede convertirse en un riesgo. Esa percepción se alimenta de publicaciones de residentes que relatan capturas de presuntos ladrones por parte de vecinos, ante demoras o ausencia de respuesta policial.

En septiembre, un médico persiguió y retuvo a un joven acusado de arrebatar un teléfono en Santiago de Cuba. El caso se sumó a otras denuncias de robos en la ciudad, donde los habitantes de las zonas de Trocha y Gasómetro habían advertido sobre una sucesión de asaltos durante la madrugada, consignó Ciber Cuba.

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En agosto, organizaciones como Cubalex documentaron un incremento significativo en robos a viviendas, asaltos y homicidios en Cuba, según Univisión.

Un hombre con el rostro cubierto intenta arrebatar el bolso a una mujer en una calle residencial de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Drogas sintéticas entre los jóvenes

El planteo publicado en redes también apunta a la circulación de drogas de bajo costo, entre ellas los cannabinoides sintéticos conocidos popularmente como “químico” o “papelito”. En los últimos meses, las autoridades cubanas informaron operativos contra redes de distribución en barrios de La Habana.

El Ministerio del Interior desplegó acciones en municipios como Centro Habana, donde fueron detenidas 13 personas en una operación vinculada con el tráfico de drogas. Entre los elementos decomisados había soportes impregnados con cannabinoides sintéticos.

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La expansión de estas sustancias preocupa por su precio y por la facilidad con la que pueden circular en entornos vulnerables. Un informe citado por medios independientes indicó que una dosis de “químico” puede costar alrededor de 250 pesos cubanos, una suma inferior al precio de otras drogas que también aparecen en operativos policiales.

La presencia de estas sustancias añade tensión a comunidades atravesadas por el deterioro económico. El joven que difundió su reflexión asoció el consumo y la violencia con la falta de empleo formal, la deserción escolar y la ausencia de espacios de contención para adolescentes.

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Un grupo de jóvenes permanece sentado en una calle de Cuba mientras reflexiona sobre la inseguridad nocturna en sus comunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emigración y la fragmentación familiar

Otro de los ejes del planteo fue el efecto de la emigración sobre la vida familiar. Cuba atraviesa desde hace varios años una salida masiva de ciudadanos hacia Estados Unidos, América Latina y Europa.

La separación familiar no explica por sí sola el aumento de la inseguridad, pero forma parte de un escenario de fragilidad social. La falta de supervisión cotidiana, las dificultades para sostener la escolaridad y la precariedad económica pueden profundizar la exposición de niños y adolescentes a dinámicas de consumo, violencia o pequeños delitos.

En ese marco, el reclamo publicado en redes cuestiona una respuesta centrada exclusivamente en patrullajes y detenciones. El joven sostiene que las acciones policiales pueden actuar sobre hechos concretos, aunque no resuelven las condiciones que empujan a parte de la juventud hacia los márgenes.

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