Sociedad

El gobierno porteño prohibió las apuestas online a deudores alimentarios

La norma obliga a operadores digitales a bloquear perfiles de personas inscriptas en el registro por incumplir con la asistencia económica de sus hijos

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de apuestas online activa en la pantalla, mostrando botones y cantidades en dólares.
Unas manos sostienen un teléfono móvil con una aplicación de apuestas online abierta en la pantalla, mostrando múltiples opciones y cifras en dólares para realizar una apuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de Buenos Aires prohibió las apuestas en línea a las personas inscriptas como deudoras alimentarias morosas, una restricción que alcanza a las plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

La medida impide que quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) abran cuentas, mantengan perfiles activos o realicen depósitos, apuestas y retiros en los sitios de juego regulados por la Ciudad. La disposición comprende los juegos de azar, destreza y otras modalidades digitales administradas por LOTBA.

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Las plataformas deberán consultar el registro antes de habilitar usuarios

Las empresas operadoras tendrán que realizar una consulta automatizada y en tiempo real del Registro Público de Alimentantes Morosos antes de dar de alta una cuenta. Si detectan que una persona ya registrada como usuaria figura en el listado, deberán suspender su perfil de forma inmediata.

Además, las compañías deberán informar esa situación al Registro y a la Justicia porteña. Las firmas que no cumplan con los controles previstos podrán recibir sanciones según la normativa que regula al sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.

La iniciativa incorpora el artículo 17 bis a la Ley N.º 269, que creó el registro de deudores alimentarios. También establece mecanismos informáticos para las consultas automáticas y dispone resguardos para la protección de datos personales.

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Jorge Macri vinculó la medida con otras restricciones vigentes

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, afirmó que la decisión forma parte de las consecuencias aplicadas a quienes incumplen con la obligación de asistir económicamente a sus hijos.

“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”, sostuvo Macri.

El presidente de Lotería de la Ciudad, Jesús Acevedo, señaló que la norma vincula la regulación del juego con la protección de niños y adolescentes. “Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas”, expresó.

El registro reúne a 13.500 deudores alimentarios

El Registro de Deudores Alimentantes Morosos reúne 13.500 personas inscriptas, provenientes de la Ciudad y de 14 provincias que suscribieron convenios con el distrito porteño. Su administración depende del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

La prohibición de apostar en línea se suma a otras limitaciones ya vigentes para quienes integran el registro. Entre ellas, se encuentran las restricciones para obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes o solicitar y renovar préstamos en el Banco Ciudad.

Tampoco pueden tramitar una licencia de conducir, salvo la profesional, postularse a cargos públicos, ser candidatos ni participar en concursos o designaciones para cargos judiciales.

En el caso de los eventos masivos, los controles comenzaron hace más de un año y ya impidieron el ingreso de 284 personas registradas como deudoras alimentarias a estadios de fútbol y otros espectáculos en el territorio porteño.

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