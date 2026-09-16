La reflexión de Gustave Flaubert, escritor francés, sobre la lectura: “No lea para divertirse. Lea para vivir”

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El debate sobre si leer debe ser una actividad de entretenimiento o un acto de enriquecimiento cultural es más antiguo que el pan. La influencer María Pombo recordó esta disputa hace ya más de un año, cuando dijo eso de: “No sois mejores porque os guste leer, hay que superar que hay gente a la que no le gusta”. Sin embargo, el escritor francés Gustave Flaubert (Ruan, Francia, 1821-Croisset, Francia, 1880) tenía una respuesta bastante clara.

El que fuera uno de los grandes nombres de la literatura francesa del siglo XIX, autor de Madame Bovary y figura fundamental del realismo, entendía los libros como algo que iba mucho más allá de matar el tiempo. Su relación con la literatura fue casi obsesiva: podía pasar horas corrigiendo una sola página y perseguía aquello que llama a le mot juste, la palabra exacta, hasta dar con la formulación que consideraba perfecta. Así es como dedicó siete años a su obra maestra, o 25 a La tentación de San Antonio.

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Esa manera de entender la escritura tenía también su reflejo en la lectura. En una carta enviada en junio de 1857 a la escritora Marie-Sophie Leroyer de Chantepie, con quien mantuvo una correspondencia durante 19 años, Flaubert le dejó una de sus reflexiones más conocidas: “No lea, como hacen los niños, para divertirse, ni como hacen los ambiciosos, para instruirse. No, lea para vivir”.

Retrato del novelista francés Gustave Flaubert, (1821-1880). EFE

En la carta, escrita desde Croisset, Leroyer le pregunta directamente al autor qué libros debería leer. Flaubert empieza por recomendarle a Montaigne, al que le pide que lea “lentamente” y “con calma”: “¡Léalo despacio, con calma! Te calmará. Y no escuches a la gente que habla de su egoísmo. Te gustará, ya verás", le asegura, justo antes de añadir la frase previamente citada. Su recomendación continúa con Shakespeare y Goethe, además de autores griegos y romanos como Homero, Petronio, Plauto y Apuleyo. También le pide que no abandone aquellas lecturas que inicialmente puedan aburrirla y le insiste que “amplíe su horizonte”. Para terminar, vuelve a Montaigne y le propone algo que si no puede embarcarse para conocer otros lugares, que haga “la vuelta al mundo desde su habitación”.

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El origen de la cita

Nacido en Ruan el 12 de diciembre de 1821, Flaubert creció prácticamente entre médicos. Su padre, Achille-Cléophas Flaubert, era cirujano jefe del Hôtel-Dieu de Ruan, el hospital en el que la familia tenía su vivienda. Desde muy joven mostró interés por la literatura, aunque inicialmente siguió un camino bastante distinto: en 1841 se trasladó a París para estudiar Derecho. Nunca llegó a entusiasmarle demasiado. Una enfermedad nerviosa sufrida pocos años después terminó por alejarlo de los estudios y regresó a Normandía, donde se instaló en Croisset y pudo dedicarse casi por completo a escribir.

Madame Bovary, la obra universal de Flaubert

Su vida, bastante sedentaria a partir de entonces, estuvo interrumpida por algunos viajes. Entre 1849 y 1851 recorrió Egipto, Palestina, Siria, Turquía, Grecia e Italia junto a su amigo Maxime Du Camp. Pero sería de vuelta en Croisset donde empezaría a trabajar en el libro que terminaría convirtiéndolo en uno de los grandes nombres de la literatura francesa: Madame Bovary. La novela apareció primero por entregas en La Revue de Paris en 1856 y provocó tal escándalo que Flaubert fue llevado ante los tribunales, acusado de ofender la moral pública y religiosa. Fue absuelto en febrero de 1857 y la publicación de la novela en formato libro poco después terminó de disparar su fama.

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Flaubert, que no volvió a publicar muchos más, sí dejó algunas de las obras fundamentales de la literatura francesa del XIX. A Madame Bovary le siguieron Salammbô (1862), La educación sentimental (1869), La tentación de San Antonio (1874) y Tres cuentos (1877). Murió el 8 de mayo de 1880 en Croisset, a los 58 años, mientras todavía trabajaba en Bouvard y Pécuchet. La novela quedó inacabada y apareció publicada de forma póstuma al año siguiente.