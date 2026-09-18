Panamá registra 4,599 denuncias por delitos sexuales hasta agosto

El acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años encabezó los registros, con 1,733 denuncias en ocho meses. Imagen ilustrativa

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Panamá registró 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y agosto de 2026, unas 527 más que las 4,072 contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. El incremento interanual fue del 13%, según cifras preliminares del Ministerio Público, que pueden variar conforme avancen las investigaciones.

El delito más denunciado fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18, con 1,733 registros. Esta categoría concentró el 37.7% del total y experimentó uno de los mayores aumentos interanuales, al superar en 370 casos los 1,363 reportados hasta agosto de 2025.

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Las denuncias por violación ocuparon el segundo lugar, con 1,522 registros durante los primeros ocho meses del año. A diferencia de la tendencia general, esta cifra mostró una reducción marginal del 0.3%, equivalente a cuatro casos menos frente a 2025. La violación doblemente agravada también disminuyó, al pasar de 185 a 177 denuncias.

Los actos libidinosos constituyeron el tercer delito más frecuente, con 771 denuncias y un crecimiento interanual del 15%. Agosto presentó 138 registros, la cantidad mensual más alta del periodo. La estadística no diferencia cuántos correspondieron a conductas agravadas, pero varios procesos divulgados por el Ministerio Público involucran a menores de edad.

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Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste fueron las tres áreas geográficas con mayor cantidad de expedientes ingresados. (Cortesía: Gemini)

Entre ellos figura el caso de un hombre de 71 años, a quien un tribunal ordenó detención provisional por actos libidinosos agravados contra una menor en La Chorrera. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y 2021. Este proceso, anunciado en septiembre, no necesariamente integra las cifras cerradas al 31 de agosto.

La corrupción de personas menores de edad sumó 253 denuncias, un 23% más que las 206 de 2025. También aumentaron los casos relacionados con pornografía infantil, que pasaron de 43 a 64, una subida del 49%. En cambio, la posesión de ese material disminuyó de 25 a 23 registros.

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Otros delitos tuvieron una incidencia menor: se reportaron 30 denuncias por acoso sexual, ocho por explotación sexual y otras ocho por relaciones sexuales remuneradas con personas de entre 14 y 17 años. Además, se registraron seis hechos por exhibición de materiales pornográficos a menores incapaces o con discapacidad y dos por turismo sexual.

La distribución territorial muestra que Panamá encabezó los registros con 919 denuncias, seguido de Chiriquí con 724 y Panamá Oeste con 620. La comarca Ngäbe Buglé contabilizó 564 y Bocas del Toro, 456. Estas cinco áreas reunieron 3,283 casos, equivalentes al 71.4% del total nacional.

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Las denuncias por pornografía infantil aumentaron 49%, al pasar de 43 casos en 2025 a 64 en 2026. Archivo

Los mayores crecimientos porcentuales ocurrieron en Guna Yala, donde las denuncias aumentaron 89%, al pasar de 19 a 36, y en Herrera, con un incremento del 44%, de 64 a 92. En Ngäbe Buglé subieron 34% y en Panamá Oeste, 18%. Las reducciones más marcadas aparecieron en Emberá, Colón y Los Santos.

Mayo y julio fueron los meses con más denuncias, al registrar 685 y 706, respectivamente, mientras que febrero presentó la menor cantidad, con 416. Agosto cerró con 676 hechos denunciados, el segundo resultado mensual más elevado, señal de que la presión sobre las fiscalías se mantuvo durante el cierre del periodo.

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La gravedad de estas conductas también aparece en las condenas obtenidas. En septiembre, un hombre de 37 años recibió 12 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años en Tolé, Chiriquí. El hecho ocurrió en octubre de 2023, cuando la víctima se dirigía a su residencia y fue sometida mediante violencia e intimidación, según la Procuraduría.

En términos generales, 4,233 de las 4,599 denuncias correspondieron a violación y otros delitos sexuales, lo que representa el 92% del total. Las otras 366 se relacionaron con corrupción de menores, explotación sexual comercial y diversas conductas asociadas, de acuerdo con la clasificación utilizada por el Ministerio Público.

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