El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

El Indio Solari, su esposa Virginia Mones Ruiz y su hijo Bruno en una de las pocas imágenes que se conocen de su intimidad

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La familia de Carlos Indio Solari publicó un comunicado en el perfil oficial de Instagram del cantante para alertar sobre la circulación de contenidos falsos, cartas apócrifas, supuestos testimonios y textos creados con inteligencia artificial que comenzaron a difundirse tras su muerte, ocurrida el 5 de junio. El mensaje está firmado con las iniciales B y V, correspondientes a su hijo, Bruno Solari, y a su esposa, Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru.

La declaración, difundida minutos antes dle mediodía de este viernes, plantea que distintas publicaciones utilizaron el nombre del artista y atribuyeron al músico palabras, escritos y vínculos que no cuentan con el aval de su entorno. La familia eligió no entrar en el detalle de cada versión, pero dejó claro que no responderá a los posteos de manera individual.

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“Desde que se fue no paran de usarlo”, comienza el texto. Luego enumera algunas de las situaciones que buscaron desmentir: “Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...”.

La advertencia llegó en un contexto en el que las redes sociales multiplicaron homenajes, recuerdos, fotos, videos y publicaciones vinculadas con el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre esas manifestaciones también aparecieron mensajes presentados como inéditos, declaraciones de personas que aseguran haber formado parte de su círculo íntimo y materiales que se atribuyen al cantante sin que exista confirmación pública de su procedencia.

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El comunicado difundido en la cuenta oficial del músico y firmado con las iniciales de Bruno y Virginia

El pronunciamiento de Viru y Bruno apunta contra quienes, según expresaron, aprovechan el interés que todavía genera la figura del músico para instalar versiones sin respaldo. “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”, escribieron.

La frase fija una posición frente a la difusión de rumores y también anticipa el criterio que seguirá la familia. En lugar de responder a cada publicación, el entorno del cantante pidió que el público tome como referencia únicamente las vías oficiales.

“Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, señalaron, reservándose la difusión de cualquier tipo de información vinculada al cantante.

El Indio Solari en una fotografía tomada poco antes de su muerte y publicada en su cuenta oficial

Uno de los puntos del comunicado se concentra en la aparición de “contenidos generados con IA”. En el caso de figuras de amplia exposición pública, la circulación de materiales que imitan su forma de hablar o escribir puede generar confusión entre seguidores y lectores. Por eso, la familia del Indio Solari pidió revisar el origen de las publicaciones antes de compartirlas.

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“Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar”, expresaron en otro tramo del posteo, que cierra con una gratitud a los seguidores y público en general. “Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, dice la declaración, que está firmada por “B y V”.

Desde que se conoció la muerte de Solari, el 5 de junio, el perfil oficial de Instagram se convirtió en una herramienta central para las comunicaciones de su familia. Ese día, la cuenta confirmó el fallecimiento del cantante a los 77 años mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

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El impactante último adiós al Indio" Solari (Photo by Tomas CUESTA / AFP)

Días más tarde, Virginia Mones Ruiz tomó la palabra en un video publicado desde el mismo perfil. Allí agradeció las muestras de afecto, recordó a las personas que acompañaron a la familia y compartió parte del impacto que tuvo la muerte del cantante en su círculo íntimo. También compartieron una conmovedora fotografía tomada el día anterior a su fallecimiento y publicada un mes después a modo de recordatorio.

Ahora, el comunicado firmado junto a Bruno introduce una nueva definición: la cuenta no solo funcionará como espacio de homenaje y contacto con los seguidores, sino también como filtro ante informaciones atribuidas al músico o a su familia.

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La aclaración apunta, de manera directa, a las supuestas cartas de despedida, mensajes personales y declaraciones atribuidas a Solari que circularon sin confirmación. Para la familia, la regla será precisa: cualquier novedad que merezca difusión pública aparecerá en sus redes oficiales.