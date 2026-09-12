“Tengo una visión del futuro”: el director de Suno defiende su modelo de IA musical en medio de la desconfianza de la industria

Mikey Shulman, uno de los fundadores de la empresa emergente generadora de música con inteligencia artificial Suno, a la derecha, y el científico investigador Christian Steinmetz, colaboran en la creación de una canción, el martes 13 de enero de 2026, en Cambridge, Massachusetts.(Foto AP/Robert F. Bukaty)

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Desde su llegada hace cuatro años con la tecnología para generar canciones nuevas a partir de unas pocas palabras de texto, la empresa de música con inteligencia artificial Suno ha sido a la vez una fuerza innovadora y una figura que genera mucha controversia en la industria musical.

Para Suno, su interfaz sencilla es una herramienta y un juguete para inspirar la creatividad tanto en principiantes como en profesionales. Según Suno, más de 100 millones de personas han creado canciones con el servicio, y dos millones pagan por un plan superior que incluye los derechos comerciales de la música que crean.

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«La gente se siente muy bien cuando es creativa», declaró Mikey Shulman, director ejecutivo de Suno, en una entrevista. «La empresa existe para que la gente experimente esa agradable sensación de ser creativa».

Pero para las grandes discográficas que la demandan, Suno no es más que una empresa pirata que infringe la ley de derechos de autor a gran escala. Y a medida que la IA se integra rápidamente en la música comercial, un número creciente de artistas ha expresado su temor a que su trabajo quede eclipsado por una avalancha de música genérica y de baja calidad, posible gracias a servicios como este.

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Ahora, Suno quiere redefinir el debate en la industria y posicionarse como un socio integral para sellos discográficos y artistas. La última versión del servicio de Suno, lanzada el miércoles, se basa en un modelo de IA entrenado con canciones con licencia de Warner Music Group, la discográfica de Madonna, Led Zeppelin y Lizzo, después de que el gigante musical pusiera fin a una demanda interpuesta contra otros sellos importantes y llegara a un acuerdo que, según los ejecutivos de Warner, abrirá nuevas fuentes de ingresos para sus artistas.

“Al llegar pronto, tienes voz y voto”, dijo Robert Kyncl, director de Warner Music, “en lugar de simplemente sentarte a observar lo que sucede y presentar demandas”.

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En cierto modo, la disputa por la IA es solo el capítulo más reciente de la larga historia de conflictos y adaptación de la industria musical ante las innovaciones tecnológicas disruptivas, desde Napster hasta YouTube y TikTok. La diferencia ahora radica en que las grandes discográficas operan en un sector casi totalmente tecnológico, y los ejecutivos de la industria musical afirman estar deseosos de cerrar acuerdos de IA, siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad intelectual de las discográficas.

«La relación de las grandes discográficas con la tecnología ha mejorado enormemente en comparación con hace 20 o 25 años», afirmó Drew Thurlow, exejecutivo de la industria musical y autor del reciente libro Música electrónica: Cómo la IA está transformando la música. «Básicamente, son empresas de medios que operan como empresas tecnológicas».

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Suno es una de las herramientas con inteligencia artificial que te permite crear canciones.

Para la mayoría de los usuarios, la última versión de la interfaz de Suno apenas ha cambiado con respecto a las anteriores. Todavía puede, en cuestión de segundos, transformar una sugerencia —incluso una tan simple como «Llego tarde al trabajo, pon una canción country»— en una pista final sorprendentemente creíble.

Para Suno, el valor del nuevo modelo es en parte simbólico, una señal de cómo la empresa puede crear cosas “que no podrían haber existido antes, sin la unión de una gran compañía discográfica y una empresa de música con IA realmente progresista”, dijo Shulman.

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Eso podría suponer una ventaja en un mercado saturado que también incluye generadores de IA como Udio, ElevenLabs y Lyria, el modelo de Google. Sin embargo, dado que Suno sigue enfrentándose a numerosas demandas y, ocasionalmente, tropieza en público, gran parte de la industria musical podría mostrarse escéptica.

La semana pasada, cuatro músicos, entre ellos el cantautor ganador del Grammy Jason Isbell, demandaron a la compañía alegando que imita sus voces y estilos sin permiso. (Suno afirmó que las acusaciones carecían de fundamento). Además, Suno retiró un anuncio que había grabado con Mary J. Blige, en el que la estrella del R&B calificaba el servicio de “genial”, lo que provocó una oleada de críticas en internet. Un representante de Suno declaró que la compañía descubrió que había negociado un acuerdo con alguien que no estaba autorizado a firmar en nombre de Blige.

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Mientras tanto, el caso legal más importante contra Suno no muestra signos de desaceleración.

En 2024, las tres principales discográficas —Sony, Universal y Warner— demandaron a Suno por infracción de derechos de autor, acusando a la compañía de extraer millones de canciones protegidas por derechos de autor de YouTube y otras fuentes sin permiso para entrenar su modelo de aprendizaje automático con ellas.

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“El servicio de Suno genera música con tal velocidad y a tal escala”, afirma la demanda de las discográficas, “que corre el riesgo de saturar el mercado con música generada por IA y, en general, de devaluar y sustituir el trabajo creado por humanos”.

Suno ha admitido en gran medida que su modelo fue entrenado con contenido protegido por derechos de autor de las etiquetas, pero afirmó que el entrenamiento es legal bajo el principio de uso legítimo. Esta defensa, que permite el uso sin licencia de contenido protegido por derechos de autor en circunstancias limitadas, se está poniendo a prueba en varios casos legales relacionados con la IA.

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Warner resolvió su parte del caso el año pasado y llegó a un acuerdo con Suno que obligaba a la empresa de IA a retirar, en el plazo de un año, la versión no autorizada de su servicio. El nuevo modelo se entrenó principalmente con contenido de Warner. «Estamos empezando de cero», dijo Shulman.

Jason Isbell es uno de los músicos que demandaron a Suno la semana pasada, alegando que la compañía imita sus voces y estilos sin permiso (REUTERS/Jeenah Moon)

Suno también ha accedido a implementar medidas de protección en su producción, como añadir marcas de agua digitales y limitar las descargas, lo que, según la compañía, reducirá la basura —el tsunami de contenido de IA de baja calidad que está sobrecargando las plataformas de streaming—.

La compañía también acordó colaborar con Warner en un futuro producto que permitirá a sus artistas activar funciones como la posibilidad de que los usuarios remezclen sus canciones. En las últimas semanas, Suno ha firmado acuerdos de licencia con BMG, otra importante discográfica, y Believe, distribuidora de artistas independientes; algunas canciones de estos socios se utilizaron para entrenar el último modelo de Suno. (Udio, un servicio de música con IA de la competencia, también ha firmado acuerdos con Universal y Warner, pero aún no ha lanzado una nueva versión de su sistema).

Kyncl, el director ejecutivo de Warner, es uno de los pocos líderes de la industria musical que ha vivido las guerras tecnológicas desde el otro lado, como antiguo alto ejecutivo de YouTube.

“Esa experiencia me enseñó que las cosas tienen solución”, dijo Kyncl. “Todo empieza por no dar por sentado que todos los que están del otro lado son malas personas”.

Los representantes de Sony y Universal declinaron hacer comentarios. Ambas compañías han cerrado acuerdos con diversas empresas de IA, lo que sugiere que la disputa con Suno podría resolverse finalmente mediante un acuerdo tácito.

Las opiniones de los artistas pueden ser cruciales para determinar qué empresas de música con inteligencia artificial tendrán éxito. Y sus opiniones son muy diversas.

Productores de renombre como Dr. Dre y Timbaland han hablado sobre el uso de la IA, y The Weeknd es uno de los artistas que ha accedido a que sus fans remezclen su trabajo en otra plataforma, Hook. Otros se muestran firmemente opuestos. En una entrevista en marzo, la cantante SZA dijo: «Siento que estoy en guerra por culpa de la IA».

Damon Krukowski, artista independiente y director legislativo del grupo United Musicians and Allied Workers, afirmó que para los músicos profesionales —aquellos que no son estrellas, que constituyen la gran mayoría de los artistas— los servicios de IA generativa como Suno representan una amenaza para su sustento.

“Nadie ha explicado por qué es buena idea empezar a hacer música sin la participación de músicos”, dijo Krukowski.

Al preguntarle sobre la opinión de los artistas, Shulman afirmó que “lo que se dice en público y lo que se dice a puerta cerrada son dos cosas muy diferentes”. En julio, Suno organizó una demostración de su plataforma Studio en un pequeño teatro de Manhattan que estaba repleto de productores y artistas independientes entusiasmados con el servicio.

Sin embargo, como figura principal de una de las compañías emergentes más importantes de la música con inteligencia artificial, Shulman ha sido un objetivo frecuente de la industria musical tradicional. Afirmó que eso no detendría a Suno.

“Tengo una visión particular del futuro, que creo que es muy buena, y es una en la que la gente se entretiene de manera diferente”, dijo Shulman.

“Puede haber mucho ruido desde fuera”, añadió, “pero eso no nos impedirá lograr lo que queremos lograr”.

Fuente: The New York Times