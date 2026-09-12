Por qué la escalada de 9% en el precio del petróleo benefició a las acciones argentinas del sector

Wall Street operó volátil y con saldo negativo.

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En materia financiera la semana terminó con un balance a favor para la Argentina, con alzas para la Bolsa porteña y baja del riesgo país, sumado a un dólar estabilizado con amplio volumen de oferta.

Es un resultado a destacar frente a la tendencia declinante de los indicadores de Wall Street, donde imperó la cautela por la presión alcista de las tasas de interés, las preocupaciones inflacionarias y un nuevo rebote del petróleo, en su nivel máximo en cuatro meses.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,7% semanal en pesos, en los 3.098.898 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes se acercó el jueves 10 otra vez a los 2.000 puntos, por primera vez desde el 6 de agosto.

Entre las acciones destacó la mejora de YPF, que ganó 6% semanal. El viernes superó los USD 56 por ADR en Wall Street, muy cerca de su récord histórico intradiario -descontando dividendos- de USD 57,49 el 11 de junio. La petrolera estatal se benefició del incremento del crudo anuncios de la mano del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y una colocación récord de Obligaciones Negociables por USD 1.200 millones. Vista Energy subió 3% y Pampa Energía, un 2,1 por ciento.

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En cuanto a los títulos públicos, un informe de IEB precisó que “los Globales cayeron 0,5% y los Bonares, 0,7% en la semana. Los bonos emergentes de Latinoamérica cayeron 0,5 por ciento. El bono más corto de la curva ley local (AO27) rinde 3,8%; la parte media se ubica en torno al 9%; y el extremo largo en dos dígitos (el AL35, referencia en esa parte de la curva) rinde 10,5 por ciento. En cuanto a los bonos de ley extranjera (Globales), los más cortos rinden cerca de 6% (GD30, 6,4% TEA) y el tramo largo se ubica en torno al 9,4 por ciento”.

Sin embargo, la baja en los papeles de la deuda no se reflejó en el riesgo país, debido al ascenso de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, la base de comparación. La rentabilidad del Treasury a diez años escaló 19 puntos básicos, a 4,975% anual, un máximo desde febrero de 2023. El riesgo país de JP Morgan descontó cinco unidades para Argentina, en los 485 puntos básicos, un piso desde el 14 de agosto (474 unidades).

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“La conducción económica prefiere postergar la colocación en dólares a la espera de mejores condiciones de financiamiento. Aunque el riesgo país recortó posiciones, el mercado comienza a evaluar hasta qué punto extender los plazos en pesos en un contexto condicionado por el horizonte electoral”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El IPC de agosto desaceleró a 1,7% mensual, mientras el mercado llega a la licitación con liquidez holgada, tasas largas en baja y el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos”, sintetizó Cohen Aliados Financieros.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Lorenzo Delhon, Portfolio Manager en Mills Capital Asset Management, ponderó el dato de inflación. “En términos de trayectoria -expresó-, la secuencia mensual del año ya es contundente: de 2,9% en enero hacia 1,7% agosto. El rebote de julio (2,1%) fue transitorio, y el dato de agosto retoma la tendencia descendente. La interanual en 33,5% todavía luce elevada, pero la mensualización del dato de agosto arroja una inflación anualizada del 22,4%, mucho más representativa de hacia dónde converge el proceso”.

“La inflación núcleo también se ubicó por debajo del 2%, en 1,8% mensual, que es el dato más relevante del informe: sugiere que el proceso de desinflación vuelve a avanzar hacia una velocidad de crucero más baja, más cercana al 1,7%-1,8% que al 2%”, aportó Adcap Grupo Financiero.

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En el exterior el indicador principal fue el petróleo, que en la variedad Brent, de referencia internacional, ascendió 8,7%, otra vez en la zona de USD 105 el barril, el precio más alto desde mayo, ante la continuidad de hostilidades en el Estrecho de Ormuz, que dificulta el suministro.

“El mercado ya no está reaccionando únicamente a titulares geopolíticos, sino incorporando la posibilidad de una restricción física más prolongada. Mientras el tráfico por Ormuz permanezca deprimido y las rutas alternativas enfrenten nuevos riesgos, esa prima difícilmente desaparecerá del precio del petróleo”, aportó Sergio Cisternas, analista de mercados EBC Financial Group.

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Los índices de Wall Street resignaron entre 1% y 1,9%, con el foco puesto en una posibilidad más concreta de alza de tasas de la Reserva Federal la semana próxima.

“Después de la sorpresa en los datos de empleo la semana pasada y en medio de las presiones sobre el precio del petróleo en los últimos días, el mercado venía incorporando una suba de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal para la reunión de la próxima semana”, detalló el equipo de Research de Balanz.

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“A esta hora, el mercado incorpora una probabilidad cercana al 85% de suba en la tasa de política monetaria para la próxima semana. La novedad de los últimos días es que el mercado incorporó tres subas de 25 puntos (dos en 2026 y una hacia el primer semestre de 2027), mientras que antes venía incorporando dos subas, una en 2026 y otra en 2027”, completó el reporte de Balanz.

El dólar se mantuvo estable

El fuerte volumen de liquidaciones en la plaza mayorista brindó oferta suficiente para mantener contenido al dólar, de la mano de altos precios internacionales para las materias primas que exporta Argentina y la “lluvia” de divisas por colocaciones de Obligaciones Negociables.

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El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.508,50, el mismo precio con el que finalizó agosto.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 50 centavos, contra una baja de 4 pesos registrada en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.894,30, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 385,80 pesos o 25,6% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar al público no ofreció variantes entre puntas, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de tocar los $1.535, un máximo nominal ya anotado en ruedas de julio y agosto. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.

La cotización informal del dólar cerró a $1.545 para la venta. A lo largo de la semana el blue ganó cinco pesos o 0,3 por ciento.

El BCRA absorbió apenas USD 42 millones en cuatro de las cinco sesiones de negocios, mientras que las reservas internacionales, en USD 50.469 millones, cayeron en USD 287 millones, principalmente por la depreciación del oro.