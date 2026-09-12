Autoridades costarricenses desmantelan laboratorio de marihuana en San José y detienen a cinco personas

Dentro del inmueble también fueron ubicados sistemas de riego, controladores de temperatura, lámparas, extractores de aire y otros equipos para cultivo controlado. Crédito: MSP

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La Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) intervinieron un laboratorio de marihuana ubicado en el barrio Corazón de Jesús, distrito Hospital, San José, en una operación que terminó con cinco personas detenidas y el decomiso de plantas, droga procesada y equipo utilizado para cultivo en ambiente controlado.

La intervención se originó cuando oficiales de la Fuerza Pública recibieron una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 por un supuesto problema familiar dentro de una vivienda.

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Al ingresar al inmueble, los agentes observaron sobre una mesa una cantidad considerable de aparente droga, por lo que de inmediato coordinaron con el Ministerio de Seguridad Pública.

La Fiscalía delegó la atención del caso a la Policía de Control de Drogas, mientras que la vivienda permaneció bajo custodia policial hasta que pudiera ejecutarse el allanamiento correspondiente.

La diligencia se realizó este jueves y permitió a los agentes antidrogas confirmar la existencia de un laboratorio de marihuana cultivada en condiciones controladas.

Durante el operativo fueron detenidos tres hombres de apellidos Chávez, Abarca y Fallas, así como dos mujeres apellidadas Araya y Muñoz.

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la mayoría de los detenidos registra antecedentes por tenencia de drogas.

La PCD decomisó 53 plantas de marihuana con alturas que iban desde unos 20 centímetros hasta aproximadamente 1,5 metros. Crédito: MSP

Cultivo con sistemas de control ambiental

Dentro de la vivienda, la PCD localizó 53 plantas de marihuana con alturas aproximadas de entre 20 centímetros y 1.5 metros.

El hallazgo incluyó además equipos diseñados para controlar las condiciones necesarias para el crecimiento de las plantas.

Entre los dispositivos decomisados figuraban lámparas, un sistema automatizado de riego, controladores de temperatura, controladores de luces, extractores de aire y abanicos.

También se encontraron fertilizantes, abonos, tierra, productos agroquímicos, macetas plásticas y utensilios para la dosificación y preparación de drogas.

La presencia de estos elementos llevó a las autoridades a catalogar el inmueble como un laboratorio de cultivo de marihuana bajo ambiente controlado.

Este tipo de instalaciones permite regular factores como la iluminación, ventilación, temperatura y suministro de agua, con el objetivo de mantener condiciones específicas para el desarrollo de las plantas.

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Entre los artículos decomisados había fertilizantes, tierra, abonos, macetas y utensilios para preparar droga. Crédito: MSP

Más de tres kilos de marihuana procesada

Además de las plantas, los agentes decomisaron diferentes presentaciones del producto.

La PCD reportó el hallazgo de 2 kilos con 262 gramos de capullos de marihuana y 1 kilo con 205 gramos de picadura de marihuana.

También fueron ubicados 249 gramos de marihuana en polvo y 85 gramos de marihuana en polvo compactado.

Los oficiales encontraron además 35 bolsas con semillas de distintas cantidades, pesos y variedades, así como una bolsa con residuos compuestos por hojas, ramas y tallos de aparente marihuana.

Solo entre los capullos, la picadura y las presentaciones en polvo, el decomiso supera los 3,8 kilogramos de producto, sin incluir el peso de las 53 plantas ni el material vegetal residual.

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La operación permitió además incautar los utensilios que, según las autoridades, eran utilizados para preparar y dosificar el producto.

La PCD también ubicó 35 bolsas con semillas de marihuana de diferentes variedades y cantidades. Crédito: MSP

Los detenidos fueron trasladados al Primer Circuito Judicial de San José, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar las solicitudes de medidas cautelares y continuar con la investigación para establecer el grado de participación de cada una de las personas detenidas en la operación del supuesto laboratorio.

Las autoridades no informaron, por el momento, desde cuánto tiempo funcionaba el cultivo ni cuál habría sido el destino final de la marihuana producida en el inmueble.

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