Estreno: “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson

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Un hombre y un pizarrón, un hombre y muchos libros, un hombre que sabe que no hay patria y no hay ciudadanos sin conocimiento y se ocupa de eso, un hombre que no es perfecto pero que trazó un camino que le cambió la cara a un país (¿o a dos?). Eso, una épica del saber, es lo que queda cuando se termina de ver Sarmiento, el Maestro, el corto sobre el sanjuanino que presenta Infobae en este 11 de septiembre -Día del Maestro-, en que se cumplen 138 años de su muerte. Es una producción hecha con inteligencia artificial, en la que Juan Leyrado le pone la voz a Sarmiento y Carla Peterson a Ana Faustina, su hija. Leyrado retoma el personaje: interpretó a un Sarmiento joven en El Libertador, el corto de Infobae sobre el encuentro entre el sanjuanino y San Martín, y ahora lo hace cuando es un hombre grande.

Esta vez, la escena transcurre en un día en un cuarto: la casa donde vive en Asunción del Paraguay con su hija Ana Faustina. Sarmiento tiene 77 años, le quedan días para morir y, junto a ella, repasa su vida. Enseñar, y en particular enseñar a leer, ha sido una obsesión y así aparecerán, ahora representadas por los jornaleros que trabajan en su casa y a los que hace llenar cuadernillos con letras y palabras.

Sarmiento se está haciendo una casa. No cualquiera. “Ya verás lo moderno de ese tipo de construcciones”, le dice a Ana Faustina. “Son casas que no son frías en invierno ni calurosas en verano”, dice. Y se ríe. “Es el futuro”. Eso lo anima, el futuro. Aunque la tos que tiene ya nos hace pensar que a él mucho futuro no le queda.

El director Opy Morales explicó que Sarmiento, el Maestro busca mostrar al hombre detrás del prócer que la escuela enseñó como estatua. (Captura de imagen del corto)

“Sarmiento es el prócer al que más le cuesta bajar del bronce porque la escuela nos lo enseñó como estatua. Nosotros quisimos mostrar al hombre: sordo, con frío, con las manos temblando, corrigiendo cuadernos hasta el último día. Ese Sarmiento es más grande que el de los billetes, y es el que le puede hablar a un pibe de quince años”, dice Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae y responsable de la idea y la dirección general del corto. La realización estuvo a cargo de Alejo García Sosa y Alexander Wittmann con el equipo de video con inteligencia artificial de Infobae.

Cuántos éramos, cómo éramos

El pasado de Sarmiento está presente en esta realización a través de sus recuerdos. Guarda, en la casa de Asunción, una copia del Censo que mandó a hacer en el país en 1869. Fue el primer censo y Sarmiento pidió que se hiciera una pregunta que a veces resultaba difícil. ¿Sabe leer y escribir? Son conmovedores los gestos cuando los encuestados bajan los ojos, aprietan las manos y dicen que no. “De cada 100 argentinos, 77 no sabían leer ni su propio nombre”, le dice Sarmiento a Ana Faustina en el corto. Ese dato tenía que marcar un rumbo político.

Sarmiento presidente dando discurso en una escuela, una de las imágenes del cortometraje.

“¿Cómo se hace grande un país?”, pregunta Sarmiento. Y la respuesta sería revolucionaria hasta hoy. ¿Cómo se hace grande un país? “Pensando”. Y, se pregunta el sanjuanino, “¿cómo se piensa si no se sabe leer ni escribir?”

“La inteligencia artificial no reemplaza a nadie en este corto”, explica Morales. “La idea, el guion, la investigación y las voces son humanas. Juan y Carla Peterson grabaron primero y todo lo visual se construyó sobre su actuación, no al revés. Cuando llegó la animación no desaparecieron los actores, y cuando llegaron las computadoras tampoco. Nació algo nuevo. Esto es lo mismo: una posibilidad más para contar la historia argentina, que antes no existía.”

Marcelo Camaño, reconocido por títulos como Resistiré, Montecristo y Vidas robadas, además de otras producciones, estuvo a cargo del guion de Sarmiento, el Maestro, mientras que el asesoramiento histórico lo realizó el periodista especializado Adrián Pignatelli. Se verificó cada dato, cifra y fecha que el público ve en la pantalla y algunas líneas de diálogo se reconstruyeron utilizando documentos y crónicas de la época.

La enseñanza y la lectura ocupan el centro de "Sarmiento, el Maestro".

Se utiliza el mismo método que en los cortos previos, 25 de Mayo de 1810 y El Libertador. Primero se graban las voces con los actores en los estudios de Infobae, y toda la parte visual se desarrolla en función de esas interpretaciones. De ese modo, la cadencia, los silencios y la carga emocional dependen de los actores, mientras que la inteligencia artificial se ajusta a sus pautas, nunca los actores a la IA. El equipo Visuales IA de Infobae generó las imágenes tomando como base retratos, fotografías y grabados antiguos, sin que existiera storyboard ni animación convencional.

Sarmiento, el Maestro está disponible desde este jueves tanto en el canal de YouTube de Infobae como en su sitio web, plataformas en las que también pueden verse los dos cortometrajes previos de la saga. Este trabajo está presentado por Santander con el apoyo de Life Seguros.