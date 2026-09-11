8 novelas que giran alrededor del “fake dating”: la fórmula romántica que nunca pasa de moda

El fake dating se mantiene como uno de los tropes románticos más populares en la literatura y el cine porque convierte una relación falsa en un romance real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fake dating —o relación falsa— es uno de los tropes más populares y versátiles tanto en la literatura como en el cine. Su mecánica es simple y, sin embargo, funciona una y otra vez: dos personajes acuerdan fingir que están en pareja por algún beneficio mutuo —hacer celoso a un ex, complacer a la familia, salvar una carrera— y terminan enamorándose de verdad en el proceso.

La tensión dramática nace de la frase que todo lector reconoce: “Solo estamos actuando”, una excusa que les permite cruzar límites físicos y emocionales que en otras circunstancias evitarían. Películas como Propuesta de matrimonio, Con todos menos contigo o A todos los chicos de los que me enamoré instalaron el trope en la cultura popular masiva, y la literatura romántica contemporánea lo convirtió en uno de sus motores narrativos más rentables.

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BookTok y la adaptación cinematográfica de La hipótesis del amor impulsan una nueva selección de novelas de fake dating ambientadas en el campus, la radio, el hockey y el laboratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho novelas recientes, algunas ya convertidas en fenómenos de BookTok, exploran esa misma fórmula desde ángulos distintos: el laboratorio universitario, la radio pública, el hockey sobre hielo, el ballet, la manada de lobos.

Una de ellas, además, llega a la pantalla grande en pocos días: la adaptación cinematográfica de La hipótesis del amor, protagonizada por Ali Hazelwood, se estrena el 23 de septiembre.

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Twisted Lies — Ana Huang

Twisted Lies, de Ana Huang, lleva el fake dating al romance contemporáneo de multimillonarios con Christian Harper y Stella Alonso bajo la amenaza de un pasado que regresa

Huang es una escritora chino-estadounidense de 35 años que alcanzó el primer puesto en la lista de más vendidos de The New York Times con novelas de romance contemporáneo protagonizadas por personajes multimillonarios de moral gris.

Twisted Lies es el cuarto libro de su saga más famosa, Twisted, que sigue la vida interconectada de cuatro amigas y los hombres posesivos que se enamoran de ellas. Aquí, Christian Harper —encantador, peligroso y con poco apego a la moral— no puede negar la atracción que siente por Stella Alonso, la mujer que vive un piso debajo del suyo.

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Cuando una amenaza del pasado obliga a Stella a refugiarse en la casa del hombre más peligroso que conoce, Christian rompe sus propias reglas para ofrecerle un trato imposible de rechazar. Más de tres millones de lectoras ya cayeron en la tentación de esta autora, cuyo universo de multimillonarios continúa expandiéndose con la serie Kings of Sin y la más reciente Gods of the Game, centrada en el romance deportivo.

De ex a ex — Rachel Lynn Solomon

De ex a ex, de Rachel Lynn Solomon, sitúa la relación falsa en una emisora de Seattle donde un programa de radio y podcast convierte a Shay Goldstein y Dominic Yun en una pareja inventada

Solomon trabajó en radio pública antes de dedicarse a la ficción, experiencia que trasladó directamente a esta novela.

Shay Goldstein es productora en una emisora de Seattle desde hace casi una década, y su nuevo compañero, Dominic Yun, recién salido de un máster en periodismo, está convencido de que lo sabe todo. Cuando la emisora necesita algo nuevo para salvarse, Shay propone “De ex a ex”: un programa donde dos ex hablarán de sus fracasos amorosos y darán consejos en vivo, aunque ninguno de los dos haya salido jamás con el otro.

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La mentira funciona, el programa escala en los rankings de podcasts y, con el éxito, crece también la atracción real entre ambos. Solomon, que reside actualmente en Ámsterdam, suele incorporar personajes de fe judía y protagonistas complejos en su obra.

Una historia divertida — Emily Henry

Una historia divertida, de Emily Henry, muestra cómo Daphne y Miles Nowak usan fotos de falsas vacaciones para confundir a sus ex y alteran los límites entre actuación y realidad

Henry es la autora estadounidense número uno en ventas de The New York Times y referente indiscutida de la comedia romántica contemporánea, con más de ocho millones de copias vendidas y traducciones a más de 40 idiomas.

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En esta novela, Daphne descubre que su prometido está enamorado de su mejor amiga de la infancia y debe reconstruir su vida en un pueblo desconocido. La única persona que entiende lo que siente es Miles Nowak, el exnovio de esa misma mejor amiga.

Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Cuando deciden compartir fotos de falsas aventuras veraniegas para que sus ex saquen conclusiones equivocadas, la frontera entre la actuación y la realidad empieza a desdibujarse.

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La revista TIME incluyó a Henry en su lista de las cien personas más influyentes del mundo, y varias de sus novelas —entre ellas Gente que conocemos en vacaciones— ya tienen adaptaciones cinematográficas en desarrollo o estrenadas.

Spiral — Bal Khabra

Spiral, de Bal Khabra, combina fake dating, hockey universitario y ballet cuando Elias Westbrook y Sage Beaumont fingen una relación para ganar paz mediática y visibilidad en redes

Khabra es una autora canadiense que construyó su carrera compartiendo su pasión por la lectura en redes sociales antes de publicar su primera novela.

Spiral es el segundo libro de su saga Fuera del hielo, ambientada en el hockey universitario de la Universidad de Dalton. Elias Westbrook, un jugador recién fichado que no logra desprenderse de la atención mediática, y Sage Beaumont, una bailarina que necesita más seguidores en redes para conseguir un puesto en una compañía de ballet, descubren que fingir una relación los beneficia a ambos: a él le da paz, a ella, visibilidad.

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El acuerdo exige reglas imposibles de romper, empezando por la más obvia: no enamorarse de verdad. La saga completa —que incluye Collide, Revolve y el reciente Embrace— explota distintas variantes del romance deportivo universitario, con tropes que van del grumpy x sunshine al romance prohibido entre tutor y alumna.

Amor animal — Lana Ferguson

Amor animal, de Lana Ferguson, mezcla fake dating y shifter romance con una médica de urgencias y un cardiólogo lobo alfa que necesitan presentarse como pareja ante una manada

Ferguson es una autora estadounidense conocida por sus historias sex-positive, que combinan humor, romance y un fuerte componente erótico.

En Amor animal, Mackenzie Carter, médica de urgencias acorralada por la insistencia de su abuela en que siente cabeza, le miente diciendo que sale con alguien. El primer nombre que se le ocurre es el de Noah Taylor, cardiólogo de mal genio que en secreto es un lobo alfa cambiaformas que todavía no encontró a su omega.

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Cuando una denuncia anónima expone la verdadera naturaleza de Noah, él necesita una pareja para presentarse ante el consejo de su manada, y el noviazgo falso de Mackenzie se convierte en la solución perfecta para ambos. Ferguson alcanzó el estatus de bestseller de USA Today con su debut, La niñera, y consolidó su carrera combinando el fake dating con el subgénero de shifter romance.

La hipótesis del amor — Ali Hazelwood

El fenómeno de Ali Hazelwood llega a los cines el 23 de septiembre y acompaña una lista de libros que llevan esa dinámica a laboratorios, emisoras, pistas de hielo y manadas

Hazelwood nació en Italia, se doctoró en neurociencia y ejerció como profesora universitaria hasta 2022, cuando decidió dedicarse a la escritura a tiempo completo. Es la pionera del subgénero conocido como STEMinist romance: historias donde las protagonistas son científicas que navegan entornos académicos dominados por hombres.

En su debut, Olive Smith, doctoranda en Biología, besa al primer hombre que encuentra para convencer a su mejor amiga de que superó a su ex. Ese hombre es Adam Carlsen, un profesor tan reputado por su trabajo como por su mal carácter, que acepta mantener la farsa en secreto.

Lo analizamos. Los resultados fueron claros. La Hipotesis del Amor llega a Prime Video el 23 de septiembre.

La novela surgió originalmente como un fanfiction de Star Wars antes de convertirse en un fenómeno viral de TikTok y alcanzar el primer puesto en ventas de The New York Times. Su adaptación cinematográfica, producida por Amazon MGM Studios, se estrena el 23 de septiembre, y la posiciona como una de las referentes más citadas del trope del fake dating en la literatura contemporánea.

Kiss me: prohibido enamorarse (The Deal - Off Campus) — Elle Kennedy

Elle Kennedy consolidó la saga Off-Campus como una referencia del romance deportivo universitario dentro del género new adult

Kennedy es una escritora canadiense con más de cincuenta novelas publicadas y presencia habitual en las listas de The New York Times, USA Today y The Wall Street Journal. Es la creadora del universo de hockey universitario más leído del género: la saga Off-Campus.

En este primer libro, Hannah Wells necesita salir de su timidez para llamar la atención de un chico que le gusta y, a cambio de ser tutora de Garrett Graham —capitán del equipo de hockey con notas en riesgo—, le pide que finja salir con ella.

Garrett solo necesita aprobar sus materias para asegurar su futuro como jugador profesional, pero un beso inesperado cambia los términos del acuerdo. La saga completa de Kennedy supera los cincuenta títulos y se expande en spin-offs como Briar U y Campus Diaries, consolidando al romance deportivo universitario como uno de los subgéneros más leídos del new adult.

La adaptación televisiva Off Campus se estrenó en Prime Video el 13 de mayo de 2026 con Ella Bright y Belmont Cameli - (Prime Video)

La adaptación televisiva, titulada Off Campus, se estrenó en Prime Video el 13 de mayo de 2026, con Ella Bright como Hannah y Belmont Cameli como Garrett. La primera temporada sigue de cerca la trama de The Deal y ya fue renovada para una segunda entrega centrada en la historia de otros personajes de la saga.

En las nubes — Hannah Grace

En las nubes presenta a Henry Turner y Halle Jacobs en un vínculo de tutoría con una regla central: no enamorarse

Grace es una autora británica, nativa de Mánchester, que construyó su carrera alrededor del universo ficcional de Maple Hills, una saga de romance universitario y deportivo. En este tercer libro, Henry Turner, nuevo capitán del equipo de hockey con una clase que no puede aprobar, se cruza accidentalmente con Halle Jacobs en un club de lectura. Ella acepta ser su tutora pese a no tener tiempo libre entre sus propias clases, su trabajo y la novela que intenta escribir.

El acuerdo tiene una sola regla explícita: no enamorarse. La primera novela de la saga, Romper el hielo, ya está en desarrollo como serie de Netflix bajo la producción de la showrunner de Gossip Girl.